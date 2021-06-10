مطار محمد الخامس يستعد للرحلات الدولية بعد تخفيف "قيود كورونا"

مطار محمد الخامس يستعد للرحلات الدولية بعد تخفيف "قيود كورونا"
صورة: و.م.ع
الخميس 10 يونيو 2021 - 14:00

شرع مطار محمد الخامس الدولي في الاستعداد للعودة إلى استئناف الرحلات الجوية الدولية التي توقفت مع عدد من الدول بسبب انتشار فيروس “كورونا”؛ وذلك بعد أن اتخذت السلطات المغربية، أخيرا، إجراءات تدريجية جديدة لتخفيف القيود على تنقل المسافرين الراغبين في الولوج إلى التراب الوطني.

وبدأ المسؤولون على المطار الدولي، الواقع بإقليم النواصر على بعد 30 كلم جنوب شرق الدار البيضاء، في اتخاذ مجموعة من الإجراءات الاحترازية التي تروم الحد من انتشار الفيروس المستجد، والتي تنطلق من الولوج وصولا إلى مكان الإركاب والمغادرة في الطائرات.

تدابير عديدة تم الشروع في اتخاذها لمواجهة هذه الجائحة العالمية، وضمان تنقل الركاب في ظروف صحية جيدة، وتعمل إدارة المطار الدولي على تعقيم عدد من الفضاءات وتحديد المسارات التي يستوجب على الركاب اتباعها، بدءا من الولوج إلى المحطة إلى غاية الوصول إلى مكان الإركاب.

كما تقرر ضمن الإجراءات الاحترازية الشروع في بث رسائل صوتية عبر المكبرات لتحسيس الركاب بإلزامية ارتداء الكمامة واحترام التباعد الجسدي خلال وجودهم داخل المطار، إلى جانب وضع كاميرات حرارية لقياس درجات الحرارة لدى المسافرين.

وينتظر أن يعرف مطار محمد الخامس الدولي إقبالا كبيرا من الركاب، لا سيما المغاربة المقيمين في الخارج، بعد استئناف الرحلات الجوية؛ في انتظار أن يعود تدريجيا لاستقبال نسبة 40 في المائة من النقل الجوي بالمملكة، والتي كان يسجلها قبيل ظهور جائحة “كورونا”.

وستستأنف الرحلات الجوية، حسب ما أكدته في وقت سابق وزارة الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين في الخارج، يوم الثلاثاء 15 يونيو الجاري، بعدما جرى اتخاذ إجراءات تدريجية لتخفيف القيود على تنقل المسافرين الراغبين في الولوج إلى التراب الوطني.

وحسب الوزارة ذاتها، فإن هذه الخطوة تأتي بناء على المؤشرات الإيجابية للحالة الوبائية بالمملكة المغربية وانخفاض عدد الإصابات بفيروس “كورونا” المستجد، خصوصا عقب توسيع حملات التلقيح ببلادنا.

وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين في الخارج أنه بالنظر إلى أن المجال الجوي للمملكة ما زال مغلقا، فإن هذه الرحلات ستتم في إطار تراخيص استثنائية.

وستجري هذه العملية، يضيف بلاغ الوزارة، وفق مقاربة تزاوج بين الانفتاح التدريجي، أخذا بعين الاعتبار تطور الوضعية الوبائية الوطنية والدولية، والحفاظ على المكتسبات التي حققتها بلادنا لمنع انتشار فيروس “كورونا”.

الرحلات الجوية الدولية تراخيص استثنائية جواز التلقيح مطار محمد الخامس

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‫تعليقات الزوار

11
  • مغربي فالامارات
    الخميس 10 يونيو 2021 - 14:09

    يعني الاجراءات الي دارت ما تغيرات

    -4
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  • Aarif
    الخميس 10 يونيو 2021 - 14:17

    مامفهوم تراخيص إستثنائية.وشكرا جزيلاً .وهل سيتم على جميع الطائرات.

    5
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  • محمد لعيوني
    الخميس 10 يونيو 2021 - 14:21

    يجب الانفتاح على الأسواق الخارجية الأخرى بخصوص السياحة لجلب المزيد من السياح
    وأيضا يجب الانفتاح على شركات دول اخرى وإعطاءها الأفضلية في السوق الوطني
    أولا لجلب الرأس مال وتأنيا للقطع مع أوروبا الاستعمارية
    يجب الاعتماد على الصين والهند واليابان وإيران وتركيا
    اي دولة نجد فيها مصلحتنا فهي الأولى في الاستتمار
    امريكا تفاوض إيران الأن بعد ان حاربتها ونفس الشيء مع تركيا والصين
    نعم تقع اخطاء من دول ما كإيران ولكن عودة العلاقات معها أظن سنربح دواة قوية وينتقي شرها وستقف معنا اتناء النكبات كما تقف البوم مع حلفاءها
    ماذا قدمت لنا أوروبا وأفريقيا والعرب والجيران الا الخذلان
    لنجرب دول امريكا الجنوبية واروبا الشرقية
    على السياسة والخارجية المغربية ان تتغير 180 درجة من حيث الحلفاء

    0
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  • ولد كازا
    الخميس 10 يونيو 2021 - 14:21

    وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين في الخارج أنه بالنظر إلى أن المجال الجوي للمملكة ما زال مغلقا، فإن هذه الرحلات ستتم في إطار تراخيص استثنائية!!!

    اللي فهم هذه الجملة، ينورنا من فضلكم….خصوصا ما يتعلق بالتراخيص الإستثنائية.
    شكرا.

    4
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  • مجيد
    الخميس 10 يونيو 2021 - 14:21

    اللهم يسر . اللهم ارفع هاته الغمة عن هاته الأمة يا رب العالم

    2
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  • الرازي
    الخميس 10 يونيو 2021 - 14:23

    اغلاق الحدود مع اسبانيا سيتسبب في إدانة اخرى للمغرب امام الاتحاد الاوروبي بعد إدانة اليوم ناهيك عن معانات الجالية المادية والمعنوبة .كيف يمكن لاي كان ان يفسر امام انظار الراي العام الدولي صعود المهاجرين من الأندلس الى سيت الفرنسية بسياراتهم وابناىهم وامتعتهم من اجل اخد سفن الشحن نحو المغرب عوض اخدها من موانى الخزيرات الا كونهااصرار على تعديب المواطن المهاجر المغربي والفريق .يصر البعض على أن هته الخطوة ستضر بالاقتصاد الاسباني لكن الرد جاء اليوم بفرض مزيد من الضراىب على السلع المغربية وخاصة منها الأسمدة . يجب تدارك الأمر والعدول عن هذا القرار فهذا الحدث سيتابعه الآلاف عبر مختلف القنوات الدولية وستكون ورقة اخرى ستستعملها اسبانيا لاظهار نفسها انها هي الطيبة والمغرب هو الشرير.

    1
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  • Karim
    الخميس 10 يونيو 2021 - 14:41

    وماذا عن سكان الجنوب وخاصة سوس بحيت يجب الترخيص لطائرات الشرطير لولوج مطار أكادير من جميع بلدان الاتحاد الاؤوربي ؟

    1
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  • اسماعيل
    الخميس 10 يونيو 2021 - 14:51

    بسم الله الرحمان الرحيم اما بعد، بصفتي طالب في دولة اوكرانيا و بصفتي مواطن مغريبي اتمنى من المسؤولين النضر في الشروط المتخذة من اجل السفر فنحن طلاب لا نملك الامكانيات من اجل الحجز الفندقي، و الصفارة المغربية هنا لا تساعدنا نحن نعاني هنا المرجوا المساعدة و شكرا.

    2
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  • salon
    الخميس 10 يونيو 2021 - 14:54

    كين شي بلاد كاتفرض على مواطنيها تصاريح استثنائية لدخول بلدهم . شوهتونا وكرهتونا في المغرب . مابقا فالبلاد غير اللي ما قدر يهرب

    1
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  • سعيد
    الخميس 10 يونيو 2021 - 14:54

    كورونا ستدخل من جديد المخيف ان هدا الفيروس لا يريد ان يندثر في كل مرة يتم تخفيف القيود يعود ليظهر من جديد

    -3
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  • هشام متسائل
    الخميس 10 يونيو 2021 - 14:56

    ٱشمن تخفيف الله يهديكم ؟
    مواطن مغربي بالمهجر مستحيل يرجع لوطنه بدون لقاح.
    هل يعقل هذا ؟ أين احترام الدستور ؟ أين احترام الحريات الفردية ؟

    0
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