مطار محمد الخامس يستعد للرحلات الدولية بعد تخفيف "قيود كورونا"

شرع مطار محمد الخامس الدولي في الاستعداد للعودة إلى استئناف الرحلات الجوية الدولية التي توقفت مع عدد من الدول بسبب انتشار فيروس “كورونا”؛ وذلك بعد أن اتخذت السلطات المغربية، أخيرا، إجراءات تدريجية جديدة لتخفيف القيود على تنقل المسافرين الراغبين في الولوج إلى التراب الوطني.

وبدأ المسؤولون على المطار الدولي، الواقع بإقليم النواصر على بعد 30 كلم جنوب شرق الدار البيضاء، في اتخاذ مجموعة من الإجراءات الاحترازية التي تروم الحد من انتشار الفيروس المستجد، والتي تنطلق من الولوج وصولا إلى مكان الإركاب والمغادرة في الطائرات.

تدابير عديدة تم الشروع في اتخاذها لمواجهة هذه الجائحة العالمية، وضمان تنقل الركاب في ظروف صحية جيدة، وتعمل إدارة المطار الدولي على تعقيم عدد من الفضاءات وتحديد المسارات التي يستوجب على الركاب اتباعها، بدءا من الولوج إلى المحطة إلى غاية الوصول إلى مكان الإركاب.

كما تقرر ضمن الإجراءات الاحترازية الشروع في بث رسائل صوتية عبر المكبرات لتحسيس الركاب بإلزامية ارتداء الكمامة واحترام التباعد الجسدي خلال وجودهم داخل المطار، إلى جانب وضع كاميرات حرارية لقياس درجات الحرارة لدى المسافرين.

وينتظر أن يعرف مطار محمد الخامس الدولي إقبالا كبيرا من الركاب، لا سيما المغاربة المقيمين في الخارج، بعد استئناف الرحلات الجوية؛ في انتظار أن يعود تدريجيا لاستقبال نسبة 40 في المائة من النقل الجوي بالمملكة، والتي كان يسجلها قبيل ظهور جائحة “كورونا”.

وستستأنف الرحلات الجوية، حسب ما أكدته في وقت سابق وزارة الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين في الخارج، يوم الثلاثاء 15 يونيو الجاري، بعدما جرى اتخاذ إجراءات تدريجية لتخفيف القيود على تنقل المسافرين الراغبين في الولوج إلى التراب الوطني.

وحسب الوزارة ذاتها، فإن هذه الخطوة تأتي بناء على المؤشرات الإيجابية للحالة الوبائية بالمملكة المغربية وانخفاض عدد الإصابات بفيروس “كورونا” المستجد، خصوصا عقب توسيع حملات التلقيح ببلادنا.

وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين في الخارج أنه بالنظر إلى أن المجال الجوي للمملكة ما زال مغلقا، فإن هذه الرحلات ستتم في إطار تراخيص استثنائية.

وستجري هذه العملية، يضيف بلاغ الوزارة، وفق مقاربة تزاوج بين الانفتاح التدريجي، أخذا بعين الاعتبار تطور الوضعية الوبائية الوطنية والدولية، والحفاظ على المكتسبات التي حققتها بلادنا لمنع انتشار فيروس “كورونا”.