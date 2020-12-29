مطاعم "ماكدونالدز المغرب" تنال شهادة تحصين

أصبحت شركة ماكدونالدز المغرب، في إطار تعزيز نظامها لمكافحة كوفيد-19 بشكل تطوعي، أول شركة مطعمة بالمغرب تحصل على علامة “تحصين” بمجمل مطاعمها، وذلك بهدف السيطرة على المخاطر الصحية لموظفيها وزبنائها.

وكانت ماكدونالدز المغرب، منذ بداية الوباء، “قد وضعت تدابير خاصة لمكافحة كوفيد من أجل تعزيز النظافة والسلامة الصحية لموظفيها وزبنائها وشركائها، سواء داخل المطاعم أو من خلال جميع قنوات البيع”، وفق بلاغ صادر عنها.

وفي هذا الصدد، اتخذت جميع الاحتياطات اللازمة لضمان صحة الجميع، من بينها “زيادة وتيرة غسل اليدين، والوضع المنهجي للكمامة والقناع الزجاجي بالنسبة لجميع العاملين، وفرض الاحترام الصارم للتباعد الاجتماعي، وتوفير جل كحولي رهن إشارة الزبناء، وكذا التشوير الأرضي، وتعقيم صناديق التوصيل قبل كل طلبية…”.

وأوضح البلاغ أن مرجعية علامة “تحصين” التي طورتها الهيئة المرجعية المغربية المكلفة بمنح التصديق وإصدار الشهادات (Imanor)، لمواكبة استئناف الأنشطة واستمراريتها، “تصف الممارسات الصحية الجيدة لمكافحة Covid-19”.

هذه العلامة، وفق البلاغ، “وضعت على أساس البروتوكول الصحي الصادر عن الجهات المختصة للحد من انتشار كوفيد-19 في أماكن العمل، حيث تحدد هذه المرجعية المتطلبات التي يجب توفيرها لضمان استمرارية العمل في ظل ظروف صحية مضبوطة، وكذا طمأنة الزبناء والشركاء”.

تقدم علامة “تحصين” إرشادات وتوصيات لتحقيق هذا الهدف، “كالتوعية والتواصل داخل مقر العمل ومع الزبناء، عملية التعقيم، تنظيم مساحات العمل، تنظيم ساعات العمل، قواعد الولوج إلى مكان العمل”، يضيف البلاغ، موردا أن العلامة تؤكد صحة التدابير التي اتخذتها ماكدونالدز المغرب، “وتصادق بشكل ملموس على أن الأساليب التنظيمية المختلفة للحد من مخاطر إصابة الموظفين والزبناء والشركاء، وكذا التدابير الصحية المحددة الناشئة عن توجيهات السلطات المختصة، يتم تنفيذها بشكل صحيح”.

وباشتراكها في عملية الحصول على علامة “تحصين”، “تعطي ماكدونالدز المغرب الأولوية، إضافة إلى جودة عرضها ومنتجاتها، لراحة وصحة موظفيها وزبنائها وشركائها”، يختم البلاغ.