جمعية تطلب تحاليل "كورونا" للأساتذة المحتجين

راسل رئيس جمعية آباء وأولياء تلاميذ الثانوية الإعدادية الأطلس الكبير، التابعة للمديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بورزازات، السلطات المختصة بالإقليم من أجل اتخاذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة تفشي “كوفيد-19” في أوساط المتعلمين والمتعلمات.

وطالب الفاعل الجمعوي ذاته، في الوثيقة التي توصلت جريدة هسبريس بنسخة منها، كلا من عامل إقليم ورزازات والمدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية بالإقليم ذاته وقائد قيادة إغرم نوكدال بالتدخل لإجراء تحاليل واختبارات للكشف عن فيروس “كورونا” المستجد لفائدة الأساتذة والأستاذات المشاركين في الاحتجاجات بالرباط، قبل استئناف عملهم حماية للأطفال وأسرهم وذويهم كإجراء احترازي ضروري.

يذكر أن آلافا من الأساتذة والأستاذات لبوا، بداية الأسبوع، نداء “التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد”، وحضروا أشكالا احتجاجية بشوارع مدينة الرباط لمطالبة الوزارة الوصية على قطاع التربية الوطنية بضرورة إدماجهم في أسلاك الوظيفة العمومية وتمكين الشغيلة التعليمية من جميع الحقوق.