جمعية تطلب تحاليل "كورونا" للأساتذة المحتجين

جمعية تطلب تحاليل "كورونا" للأساتذة المحتجين
صورة: هسبريس
السبت 10 أبريل 2021 - 22:12

راسل رئيس جمعية آباء وأولياء تلاميذ الثانوية الإعدادية الأطلس الكبير، التابعة للمديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بورزازات، السلطات المختصة بالإقليم من أجل اتخاذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة تفشي “كوفيد-19” في أوساط المتعلمين والمتعلمات.

وطالب الفاعل الجمعوي ذاته، في الوثيقة التي توصلت جريدة هسبريس بنسخة منها، كلا من عامل إقليم ورزازات والمدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية بالإقليم ذاته وقائد قيادة إغرم نوكدال بالتدخل لإجراء تحاليل واختبارات للكشف عن فيروس “كورونا” المستجد لفائدة الأساتذة والأستاذات المشاركين في الاحتجاجات بالرباط، قبل استئناف عملهم حماية للأطفال وأسرهم وذويهم كإجراء احترازي ضروري.

يذكر أن آلافا من الأساتذة والأستاذات لبوا، بداية الأسبوع، نداء “التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد”، وحضروا أشكالا احتجاجية بشوارع مدينة الرباط لمطالبة الوزارة الوصية على قطاع التربية الوطنية بضرورة إدماجهم في أسلاك الوظيفة العمومية وتمكين الشغيلة التعليمية من جميع الحقوق.

أساتذة التعاقد تحاليل كورونا جمعية آباء وأولياء ورزازات

أضف تعليقك

‫‫من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم‬.

24 ساعة

صوت وصورة

صوت وصورة
جمعية ضحايا الاعتداءات الجنسية
السبت 10 أبريل 2021 - 20:57 2

جمعية ضحايا الاعتداءات الجنسية

صوت وصورة
غرق في شاطئ الجديدة
السبت 10 أبريل 2021 - 19:16 6

غرق في شاطئ الجديدة

صوت وصورة
جماعة "لوطا" تنادي بالتنمية
السبت 10 أبريل 2021 - 17:41 6

جماعة "لوطا" تنادي بالتنمية

صوت وصورة
إقامات مارينا أبي رقراق
الجمعة 9 أبريل 2021 - 23:13 9

إقامات مارينا أبي رقراق

صوت وصورة
تعزيز البنيات السياحية بتغازوت
الجمعة 9 أبريل 2021 - 20:09 5

تعزيز البنيات السياحية بتغازوت

صوت وصورة
بوابة إلكترونية للتغطية الصحية
الجمعة 9 أبريل 2021 - 19:57 2

بوابة إلكترونية للتغطية الصحية