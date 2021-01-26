مطالب اجتماعية وراء احتجاج ساكنة نواحي أزيلال

تظاهر مواطنون ينحدرون من جماعة آيت تمليل التابعة لإقليم أزيلال، الاثنين، في مسيرة احتجاجية نحو عمالة أزيلال، للمطالبة بفك العزلة عن دواويرهم ورفع كل تجليات الإقصاء والتهميش.

وأفادت مصادر هسبريس أن ساكنة أزيد من 30 دوارا بآيت مديوال، الواقعة على بعد حوالي 40 كلم من دمنات، شاركت في المسيرة الاحتجاجية المذكورة، وعبرت عن رفضها للحوار مع أي طرف باستثناء عامل الإقليم.

وذكر الميلودي محمد، ناشط حقوقي بدمنات، أن السبب الرئيسي لهذه المسيرة الحاشدة هو التهميش الذي تعاني منه المنطقة منذ سنوات، معتبرا أن الوعود الانتخابية الزائفة للجهات المسؤولة عن تدبير الشأن العام، من ضمن العوامل الأساسية لهذا الاحتقان الذي تعرفه المنطقة.

وأضاف الميلودي أن مطالب الساكنة تتلخص في فك العزلة عن المنطقة، عبر تعبيد المسالك الطرقية المؤدية إلى دواويرهم، وتوفير ممرض بالمستوصف الذي انتهت أشغال بنائه منذ سنوات.

وأكد المتحدث نفسه أن الاستجابة الفورية لمطالب الساكنة، التي ظلت تعاني منذ سنوات من الحرمان من أبسط شروط العيش، تبقى حقا مشروعا لكافة سكان الدواوير المتضررة. كما استنكر المقاربة الأمنية التي تنهجها سلطات دائرة تديلي فطواكة في التعامل مع المحتجين.

وأشار الميلودي إلى أن المسيرة جاءت بعد حوالي أسبوع من الإضراب المفتوح الذي خاضه أرباب سيارات النقل، للمطالبة بإصلاح طريق تربط بين المسا وإنغدن.

يشار إلى أن المحتجين لازالوا، إلى حدود الساعة، في معتصمهم بمنطقة تقرب من دمنات، في انتظار استئناف مسيرتهم الاحتجاجية في اتجاه مقر عمالة أزيلال غدا صباحا.