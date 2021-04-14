مطالب بالتعجيل بربط السكان بالماء في تارودانت

يشتكي سكان أحياء عديدة بالجماعة الترابية تارودانت، منها الزيدانية وبوطويل والنوايل، من التأخر الحاصل في الربط الفردي لمساكنهم بالماء؛ مما يضاعف معاناة أزيد من 500 أسرة في الحصول على هذه المادة الحيوية، لا سيما شريحة مهمة من النساء.

وفي هذا الإطار، قال عبد المجيد الدماغ، عن جمعية الفضية للماء الصالح للشرب والأعمال الاجتماعية والثقافية والرياضية بحي “الزيدانية”، إن “المجلس الجماعي قام بإنجاز مشروع تمرير القناة الرئيسية، قبل أن يتبخر حلم السكان المتعلق بالإيصالات الفردية”.

وأوضح الفاعل الجمعوي ذاته أن المجلس الجماعي سبق أن صادق على اتفاقية شراكة بينه وبين مصالح قطاع الماء بالمكتب الوطني الماء والكهرباء والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، لإنجاز مشروع تزويد سكان تلك الأحياء بواسطة الإيصالات الفردية.

وأضاف أنه على الرغم من إنجاز المكتب الوطني للماء والكهرباء -قطاع الماء- لجميع الدراسات وتحديد التكلفة الإجمالية للمشروع، فضلا عن إنجاز الشطر الأول للمشروع، “نتفاجأ بسحب المبادرة الوطنية للتنمية البشرية لمساهمتها المهمة بسبب تأخر الجماعة في تنفيذ التزاماتها فيما يخص هذا المشروع وبالتالي تعطليه”.

ومن أجل أخذ رأي الجماعة الترابية لتارودانت، باعتبارها طرفا أساسيا في المشروع، ربطنا الاتصال بإسماعيل الحريري، رئيس المجلس، الذي أبرز أن المصالح المعنية بالجماعة بصدد إعداد جواب عن مراسلة في الموضوع، مضيفا أنه سيوافينا بنسخة من رد المجلس عند إتمام إعداده.