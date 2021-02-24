مطالب بالكشف عن مقابر شهداء الوحدة الترابية

مطالب بالكشف عن مقابر شهداء الوحدة الترابية
صورة: هسبريس
الأربعاء 24 فبراير 2021 - 10:13

طالبت الجمعية الوطنية لأسر شهداء ومفقودي وأسرى الصحراء المغربية بالكشف عن مقابر شهداء الوحدة الترابية، “الذين استشهدوا دفاعا عن الأقاليم الجنوبية للمملكة ضد أعداء الوحدة الترابية”، ملتمسة، للاعتبارات الإنسانية والتعاليم الإسلامية المرتبطة بعلاقة الشهيد وعائلته، “الكشف عن هذه الأماكن ليتسنى لعائلاتهم زيارتها والترحم عليهم بتنسيق مع الجهات المعنية بذلك”.

جاء ذلك في رسالة وجهتها الجمعية إلى رئيس الحكومة، ووزير الداخلية، والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني، وكذا المفتش العام للقوات المسلحة الملكية.

وأضافت الجمعية أن ما تطالب به “هو جزء مهم من الإجماع الوطني حول القضية الوطنية، في خضم هذا الزخم الإيجابي من انتصارات الدبلوماسية المغربية تحت القيادة الرزينة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله”.

أسر شهداء الصحراء أماكن الدفن الصحراء المغربية رئيس الحكومة

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