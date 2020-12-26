مطعم أثري منذ 2000 سنة

اكتشف علماء الآثار في بومبي، المدينة الإيطالية الأثرية المدفونة في ثوران بركاني وقع عام 79م، متجرا لبيع الأطعمة والمشروبات ‬‬للمارة.

وعُرف المتجر باسم (ترموبوليام)، وهو مصطلح لاتيني يشير إلى مكان إعداد المشروبات الساخنة، وجرى كشفه، أمس السبت، في متنزه بومبي الأثري والذي لم يفتح للجمهور بعد.

وعثر العلماء على آثار، تعود لما يقرب من 2000 عام، لطعام في بعض الجرار العميقة التي تحتوي على طعام ساخن والتي كان صاحب المتجر يقدمها على منضدة من الجص بها ثقوب دائرية.