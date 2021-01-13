مطعم يطلق أكلة "سمبوسة" عبر الفضاء

مطعم يطلق أكلة "سمبوسة" عبر الفضاء
صورة: غوغل
الخميس 14 يناير 2021 - 00:49

نجح المطعم الهندي “شاي والا”، الذي يعتبر أحد أفضل المطاعم في مدينة باث بإنجلترا، في إرسال “سمبوسة” إلى الفضاء، بواسطة بالونات الهيليوم مرفقة بكاميرا وجهاز تحديد المواقع.

وحسب ما نشر بموقع “إن دي تيفي”، فقد صرح “نيراج غادر”، مالك المطعم، بأنه أراد نشر بعض البهجة على حياة الناس خلال الأوقات الصعبة، التي يمرون بها مع استمرار قيود الحجر الصحي، من خلال فكرة إرسال “سمبوسة” إلى الفضاء.

وبينما كان “غادر” يريد متابعة الرحلة، تعطل نظام تحديد المواقع في البداية، ربما بسبب ارتفاع البالون عاليا في الفضاء، وبعد ذلك عاد للاشتغال في اليوم التالي، ليكتشف أن “سمبوسة” قد حطت بالأراضي الفرنسية.

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