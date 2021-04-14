مطلب الإبقاء على "توقيت غرينيتش" طوال السنة يتجدد في المغرب

مُستقوية باستعراض فوائد “توقيت غرينيتش”، تمضي فعاليات عديدة نحو إرساء مطلب “حذف الساعة الإضافية”، بشكل نهائي، والدفع في اتجاه الترافع القانوني عن الفكرة.
وطرح مبادرون مدافعون عن توقيت غرينيتش فكرة عريضة قانونية، تناشد الحكومة الاستمرار في التوقيت الحالي، ولاقت تجاوبا على نطاق واسع، بالنظر إلى “أضرار” تنسب إلى الساعة الإضافية.
وبدا لافتا ترحيب المغاربة بعودة “غرينيتش”، خصوصا بعد أن ظل مطلبا شعبيا على امتداد أشهر فصل الشتاء، الذي تدور فيه رحى الأنشطة الاقتصادية الصباحية تحت جنح الظلام.
ويلاقي التوقيت الصيفي انتقادات واسعة في صفوف المواطنين، وتصاحبه سجالات قوية شعبيا ومؤسساتيا، إذ ترفض كافة التبريرات التي تقدمها الحكومة من أجل اعتماده.
ويتخوف المواطنون من أي عودة لنظام “الساعة الجديدة”، بعد نهاية شهر رمضان، وذلك بعد أن جرت العادة على سحبها يوم عيد الفطر، خلال السنوات الماضية.
عبد الإله الخضري، رئيس المركز المغربي لحقوق الإنسان، أورد أن “مطلب العودة إلى توقيت غرينتش شعبي عريض التوافق، وهو مازال قائما؛ لكن للأسف الحكومة المغربية مصرة على الإبقاء على قرار الساعة الإضافية”.
وأضاف الخضري، في تصريح لجريدة هسبريس، أنه “لا أحد يعرف بالضبط مصدر قناعتها بجدوى القرار من الناحية الاقتصادية، لكن لا يختلف اثنان حول الأثر السلبي لهذا القرار على شرائح عريضة من المواطنين، خاصة في المناطق النائية، حيث المسالك الوعرة وغياب الإضاءة”، متمنيا أن يتم تقديم عريضة شعبية بملايين التوقيعات إلى السيد رئيس الحكومة، “من أجل استشعاره توجه إرادة المواطنين بهذا الشأن”.
وأردف الخضري بأن “الأغلبية الساحقة من المواطنين يدافعون عن اعتماد توقيت غرينيتش، بل إن العديد منهم، ممن ليست لديهم التزامات إدارية أو مؤسساتية يومية، مازالوا يعتمدون هذا التوقيت، رغم اعتماد الحكومة الساعة الإضافية”.
شكون اسيدي قال لكم كنطلبوها طول السنة ؟ دويو على راسكم
نحن متأكدين من تعنت الحكومة من مسألة الساعة لا داعي للنبش في مواضيع تانوية نهود بقطاعات الاساسية مثل الصحة وتعليم وووو اهم غير يزيدو ساعة ويزيدو صالير
فعلا هذه الساعة الزائدة لها من الأضرار
مالها على أنفسنا و على أبنائنا كفانا كذبا
على انفسنا
دابا يمشي سعد الدين، اتولي الساعة راسها.
سبحان الله.
هذه الحكومة تعاكس إرادة الشعب في كل شيء
والله لم نستفيد من ساعات النوم الصحية بسببها… ربما قلصت استهلاك الطاقة لكن تسببت في أمراض نفسية ناتجة عن اضطراب النوم وأنا اولهم أصبت بالصرع ما قبل النوم
كلنا بغينا توقيت غرينيتش مستعدين نوقعوا عريضة المطالبة ببقاء الساعة القانونية.
انه احسن توقيت انا والله مكنبدل سعتي.ديم كرينتش. ولو انا موظف سعتي لا تتغير.
انا لازلت على التوقيت العادي طوال السنة رغم الساعة الإضافية
من المطالب ديالنا كمواطنين هو حدف هاذ الساعة الاظافية
عطلتم صلاة التراويح وجماعة العشاء في المسجد. وتركتم الناس لحد الان في الشوارع والازقة.. فكان الإغلاق فقط على المساجد
انا اكره الساعة الاضافية ولا اعمل بها بثاثا حتو لو دامت دائما انا اعمل بتوقيت اجدادنا وآبائنا وبنكيران صاحب الزيادات في كل شئ في المحروقات وفي التوقيت وفي كل شئ اتمنى ان نعود الى توقيتنا المعتاد
فكرة العريضة فكرة مرحب بها وساكون من بين الاوائل لتوقيعها. لانه عانينا وعانوا ابناؤنا الصغار كثيرا من هذا التوقيت الذي اقرته حكومتا بن كيران والعثماني.
اساند بكل قوة اي تحرك او مطلب او عريضة شعبية لالزام الحكومة اللاشعبية للعودة الى التوقيت القانوني للمغرب حتى لو ادى الامر الى الاعتصام امام مقر رئاسة الحكومة اللاشعبية
المطالب و الحلول تكون مع شعب يناقش و يطالب و حكومة تشاور و دولة تسمع ليستفيد الجميع و تزداد الثقة بالدولة و المؤسسات… اما و اننا في كوريا الشمالية فلا نطالب الحكومة بتغيير التوقيت و لا برفع الحجر الليلي الرمضاني… بل نطالب بالمزيد من القرارات المجنونة في مغرب كوريا الشمالية تصبحون على أسواق و تجمعات و إزدحامات وفوضى.
الأمر سهل للغاية كما يتفق المغاربة على مقاطعة السلع التي تتم الزيادة فيها يمكن مقاطعة الساعة الاضافية الكل يدخل للعمل والمدارس وكل القطاعات بتتبع توقيت غرينيتش وسيرضخ رئيس الحكومة لمطلب المواطنين لأن استعطاف الرئيس لا ينفع وقد صم اذنيه عن معاناة الأسر والأطفال والفتيات بالخصوص لم يراع خوف الآباء عن فلذات أكبادهم وهم يغادرون البيت في جنح الظلام فإذا كان الخوف عليهم في وضح النهار فمابالك بالظلام
سبحان الله كتحس بالبركة في الوقت بعد التحرر من الساعة المشؤومة…. والله ما نسمحوا لي كان سبب ف زيادة هاد الساعة
أنا مع الساعة الإضافية ..
أبى من أبى و كره من كره
العلاقات الاقتصادية مع اوروبا هي السبب ،، مراكز النداء التي تشغل اعداد كبييرة من الاسر المغرلية تجد نفسها متضررة من فارق الساعتين ، المواصلات ، الغياب او التاخير ، الخ ۔۔۔۔
هدا التوقيت فيه البركة . أما أن يبفى لا أضن أن الحكومة الدل ستوافق . العثماني اللدي يتخد قراراته دون التشاور مع صاحب الجلالة الملك محمد السادس. لا يريد . و هو من غلق المساجد و منع صلاة الفجر و العشاء و التراويح . حكومة فاسدة.
إوا و من بعد غانبقاو هنهضرو إلى بغيناها تحيد خاصنا نخرجوا كاملين للشارع و نطالبو بها باش تزول راها ضراتنا بزااااااف و حيدوهاااااااااااا
صراحة، الكل أحس بالبركة في الوقت مع الساعة الأصلية، أما الساعة الإضافية المغبونة فقد أرهقتنا و أهلكتنا
هناك عيب العمل بها طول السنة وتركها خلال شهر رمضان… وهو جرم صحي لا يغتفر ، ينطوي على سوء الإختيار ، والانحياز المرضي إلى جهة ما !؟
في الحقيقة الشعب اغلبه ارتاح نفسيا وعمليا للتوقيت العادي….لكن الحكومة مادام الشعب يريد فهي لا تريد لتثبت سلطتها…. لأن تلبية مطالب الشعب يعتبر انهزام لها.
الابقاء على غرينيتش طوال السنة سوف يبدأ ابتداءً من سنة 2022 لانه صدر قرار رسمي في اوروبا يفضي إلى إلغاء الساعة الصيفية بصفة نهائية
اكيد لن يتحقق الطلب فليس للمغربي صوت او ارادة … لي بغاوها ماليم البلاد يديرها
توقيت لا يتناسب مع المملكة ونلتمس من محبوب المغاربة جلالة الملك محمد السادس أن يبعد عنا الساعة المشؤومة التي تسببت في عدة مشاكل.
يتم تقليد أوروبا في التوقيت ويدعون أنهم ضد تقاليد وعادات الغرب ، يقولون كلاما ويناقضونه بعد قليل التوقيت الذي اعتدنا يناسب ساعتنا البيولوجية، ولا نخرج في الصباح لنتحرك في الظلام
توقيت غرينيتش هو القانوني بالمغرب على المسؤولين اعتماد هذا التوقيت لانه ملائم وقانوني .
ceux qui revendiquent le maintien de l’heure actuelle comme heure de l’admoinistration et des sociétés pour toute l’année ne comprennent rien aux relations commerciales et bancaires… etc. comme toutes les relations administratives avec l’union européennes , partenaire économiques très important pour le Maroc. si vous n’acceptez pas de vous aligner sur l’heure européenne et française et bien nos ennemis Algériens sont à cette heure ci.
ces revendications sont celles des personnes primitives qui vivent au rythme du soleil et de la lune. Qu’ils aillent voir l’obscurité matinale dans laquelle les Européens commencent leur travail
العثماني وحاشيته يسبحون دائما ضد مطالب الشعب ويخدمون لفرانسيس بكل اذلال وخنوع
بالعكس البارحة و انا في الطريق لمدرسة ابنتي الشمس مع الساعة 8 تحرق و كأنها العاشرة صباحا… ربما يجب الاحتفاظ بالساعة الأصلية في فصل الشتاء اما الصيف فيستحب زيادتها… على الأقل نستغل اليوم جيدا…
الشركات الفرنسية ظغطت على الدولة المغربية لإضافة ساعة لانها في مصلحتها أما الشعب ايعوم بحرو أما حكومة العثماني ميقدر ايدير حتا حاجة سدات مدام
والله الساعة الإضافية من نهار زادوها والراحة البدنية والعقلية ما بقات عندي (اتكلم عن نفسي) الانسان عندو ساعات ديال العمل محددة وساعات ديال الراحة محددة اما من يدافعون عن الساعة وفوائدها الاقتصادية فراهم مجرد كائنات فامباير تمتص دم الانسان همها الوحيد الربح والمال راه اليابان عندهم نسبة كبيرة ديال الانتحار فمجتمعم وسبب من الاسباب طول ساعات العمل والفياق البكري والخدمة كتار من القياس (شويا لربي شويا لعبدو).
ياربي وهذ العواشر الى ماتهدي هذا الساعة لي مرة زايدة مرة ناقصة الى ماتخليها ديما ثابتة فهذ الوقت ديال هذ الشهر العظيم
مرضانا بتبادل الساعة .قديمة وجديدة . اتقوا الله
زائد ساعة أو ناقص ساعة الأمر سيان في ظل استمرار تواجد كوفيد 19
99.99 في المائة باغين ݣرينيتش وليني ليغالبا وليعندها الجهد هي 0.00001 في المائة
نعم نريد الإبقاء على توقيت جرينتش في المملكة المغربية الشريفة من طنجة حتى الكويرة، ورمضان مبارك للجميع
عندما تخرج مبكرا والساعةفوق الثامنة صباحا لتقضي حاجة في اي إدارة لا تجد من يسمعك حتى التاسعة وما فوقها اي ولا تمر ساعتين فيقول لك السيد السكوريتي ان المكلف ذهب ليتغذى هذا حال الساعة الجديدة الراحة يااخي
بما أن التمسك بتوقيت كرينيتش مطلب شعبي، يتفق عليه أغلب المغاربة، أدعو أن يقاوم الجميع عودة الحكومة إلى التوقيت الصيفي. وبما أن توقيتنا الموافق لتوقيت كرينيتش هو القانوني، باعتراف الحكومة نفسها، فلنتمسك جميعا بالقانون، ولنرفض قطعا زيادة او نقصانا في التوقيت القانوني للمملكة، ولو اقتضى الحال ألا نغير ساعاتنا وأن نعمل تبعا لتوقيت كرينيتش القانوني. هكذا سنحترم القانون، والحكومة هي الخارجة عنه. رمضان مبارك.
ݣالت فرنسا زيدو الساعة زيدو الساعة /اللهم ان عدا منكر هاد الساعك ولات مخيمة العام كامل من نهار من نهار حزب الويل الي فيه بنكيران والعتماني والساعة دارت مابغات فينا الله ياهد فيهم الحق حزب المنافقين
تقديم عريضة شعبية بملايين التوقيعات إلى السيد رئيس الحكومة، “من أجل استشعاره توجه إرادة المواطنين بهذا الشأن”. ومنذ متى كانت الحكومة تهتم بإرادة المواطنين؟ وكأن الحكومة هي التي انتخبت الشعب وليس الشعب هو الذي انتخب الحكومة. الحاصول المواطن المغربي مفعول به فقط، هذا هو محله من الإعراب في هذه الدولة.
انا مع اعتماد ساعة كرينيتش دائما إذ لا أرى أي فائدة من إضافة ساعة على حياتنا بل بالعكس لا أرى إلا الأضرار، اتمنى ان تجد رغبتنا برجوعنا لساعتنا آذانا صاغية
نعم يجب الإبقاء على توقيت كرينيتش.
و إن كان لا بد من تغيير التوقيت فيجب تغيير مواقيت العمل في الفترة الصيفية الممتدة من بداية شهر مايو إلى نهاية شهر غشت مع الرجوع إلى التوقيت العالمي الموحد.
ياريت غير يديروا شي حل لتوقيت ديال الموظفين مع توقيت المدارس لانه كيوقع واحد الكتضاض والختناق فطريق لا يطاق
عندكم حكومة متخلفة في المغرب عمرنا شفنا شي دولة كتزيد ساعة ساعة لله
المشكلة عندنا في المغرب هو دائما الحاجة التي يريدها الشعب الحكومة تتشبت بنقيضها يعني هما الي عارفين مصلاحتنا قراراتها هي الي تمشي والشعب يمشي ينعس
لا جدوى من توقيت غرينيتش +1 أين هي دولة الحق و القانون و الحريات التي تتشدق بها الحكومة و أين ص وت الشعب الذي دائما يطالب بالتوقيت المعمول به و هو تبين كرينيتش
كلنا مع البقاء الساعة الاصلية وعلى كل مواطن حر مقاطعة الانتخابات اذا استمرت هذه الحكومة في العناد والعمل ضد مصالح المواطنين
يجب الابقاء على الساعة العادية غرينيتش ، لقد ثبث علميا أن الساعة الإضافية ليست صحية… لم نعد نريد سوى ساعة غرينيتش لأنها صحية و هي القانونية
ان أردتم تقديم عريضة فقدموها للملك … أما ما يسمى برئيس الحكومة فلاحول ولا قوة له لايغني ولا يسمن من جوع .. ينام على قرار ويصبح على قرار نقيضه هو ومن معه … اللهم يارب في هذا الشهر الفضيل ابعد عنا هذه الكراكيز
الابقاء على ساعة الشركة الفرنسية من بين اكبر الاهانات التي تعرض لها الشعب البءيس عبر تاريخة الحديث ودليل على تحكم اللوبي الفرنسي في كل شيء في هذا البلد !!
الساعة الإضافية هي مسألة اقتصادية لايمكن للحكومة التراجع عنها
فرضوا علينا هذا التوقيت ظلما وعدونا وسببوا لنا فقدان التركيز فلا غفر الله لهم لن نسامحهم دنيويا واخرويا
الساعة الإضافية ستكون ان شاء الله سبب نهاية الحزب الفاشل الدي صوتنا عليه لكن للاسف خيب ظننا
الساعة الاضافية دمرت كل شيء بالمغرب . دول الاتحاد الاوروبي سيلغونها في استفتاء شعبي ولكن بالمغرب على الشعب الخروج للإحتجاج عليها
اصلا الحكومة ماكيهمها كاع المواطنين العاديين بحالنا حيث كيفكرو غير فريوسهم وفالاجانب حيث حنا مامخرجانة كاع هذ الساعة الاضافية كيفيقو فالربعة ديال الصباح وكنخرجو قبل الفجر حيث عندنا جوج ديال الثرنصبور كنتسناو الطوبيس او الطاكسيات الكبار اما لي لاباس عليه عندو الطرنسبور الخاص وماكيرفدزالهم ولا خوف لا من شفارة ولا من ظلام ذاكشي علاش الحكومة كتزيد فالساعة باش تتوافق مع الاجانب اما ولاد البلاد ياكلو الدق هالفقر وقلة الحاجة وزدها حتى بالكريساج ملي كنخرجو وندخلو فالظلام وماسمحنا لهم لا فالدنيا ولا فالاخرة ديرو قانونكم الخاص بنا المغاربة واستقلو ولو غير شوي بريوسنا ولا ولفتو التبعية اللهم عافينا منكم
انها التبعية لماما فرنسا نزعت البركة من وقتنا هذه الساعة المشؤومة
زيد ساعة نقص ساعة.. ليس لها فائدة اصلا.. وعندها اضرار نفسية على أغلبية المغاربة خصوصا التلاميذ وسكان المناطق البعيدة عن المدن..
حسبنا الله ونعم الوكيل
اهلكتنا هذه الساعة المشؤومة…..نرجو حذفها و الابقاء على الساعة العادية
ليست المشكلة في ساعة كرينتش او -1 او -2 بل المشكلة في متى نبدأ العمل متى نبدأ الدراسة
الساعة يجب تكييفها مع ظروف الزمكان والظروف العامة وحسب المصلحة الاقتصادية للبلد
يجب النهوض باكرا للعمل مثلما يوجد في اوربا من اجل الاقتصاد في الطاقة الكهربائية
ومن اجل الرفع من المردودية
لا سبيل الى التخلص من هذه الساعة المشؤومة الا بصيام عام كامل ه ه ه ه ه ه ه ه
انا مع العودة لتوقيت غرينيتش.هاد الزيادة مصيبة علي و على صحتي و نومي .انا اوقع على العريضة.وافعل كل شيء للرجوع للساعة العادية
حنا غادي نصوتو على الحزب لي غادي يرجع لينا الساعة البيولوجية والقانونية هذا اول مطلب لنا .
ساعة إضافية ساعة مشئومة مثل من إعتمدها…لايخد فيهم الحق…
واش الحاجة ديال الله بحال الحاجة ديال بنادم حاش لله.
لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.
اللهم صل وسلم على نبينا محمد.
الذين هم مع الساعة الإضافية إما موظفون أشباح أو لا يلتحقون بمقرات عملهم حتى الساعة العاشرة فما فوق ويعودون قبل الظهر. أما الباقي فهم ضد هذه الساعة المشؤومة التي ظهرت في زمن هذه الحكومة المشؤومة.
المغاربة جميعهم ينادون بالعودة نهائياً الى الساعة القانونية و الحكومة ترفض .
السؤال : هل هذه الحكومة تمثل المغاربة ام لا ؟