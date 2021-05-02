مطلوب في سرقة يقع بأيدي الشرطة القضائية

مطلوب في سرقة يقع بأيدي الشرطة القضائية
صورة: أرشيف
الأحد 2 ماي 2021 - 19:21

أوقفت الفرقة الحضرية للشرطة القضائية بالمحاميد شخصا يشتبه في تورطه بقضايا تتعلق بالسرقة الموصوفة بجناية مع حالة العود.

وأوضحت مصادر هسبريس، من ولاية أمن مراكش، أن الموقوف، الذي يشكل موضوع أربع مذكرات بحث على الصعيد الوطني من أجل السرقة، عرض على مجموعة من الضحايا الذين تمكنوا من التعرف عليه، وقد تم وضعه تحت تدبير الحراسة النظرية لضرورة البحث القانوني.  

وفي سياق آخر، تمكنت عناصر الفرقة نفسها من توقيف شخص مبحوث عنه وطنيا من أجل الاتجار بالمخدرات، وأسفرت إجراءات التفتيش بمنزله عن حجز 4 صفائح من مخدر الشيرا، أقر بأنه يحتفظ بها بغرض ترويجها.

وبتنسيق مع النيابة العامة المختصة، وضع الموقوف رهن تدبير الحراسة النظرية لحاجة البحث في أفق تقديمه أمام العدالة.

السرقة الموصوفة الشيرا مبحوث عنه مراكش

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