مطلوب للعدالة يسقط في أيدي دركيي السوالم

مطلوب للعدالة يسقط في أيدي دركيي السوالم
صورة: هسبريس
الإثنين 12 أبريل 2021 - 01:17

عرضت عناصر الدرك الملكي التابعة للمركز الترابي حد السوالم سرية برشيد، الأحد، شابا مبحوثا عنه، على أنظار النيابة العامة المختصة بالدائرة القضائية سطات، للاشتباه فيه بترويج المخدرات، للنظر في المنسوب إليه.

وحسب مصادر هسبريس، فإن إيقاف المشتبه فيه جاء بعد تلقي عناصر الدرك الملكي بالسوالم معلومات تفيد بوجود شخص على متن سيارة خفيفة، يشتبه فيه بترويج مخدر الشيرا، حيث انتقلت فرقة تابعة للدرك الملكي وتمكنت من إيقافه.

وأضافت المصادر ذاتها أن التفتيش الاحترازي لسيارة الموقوف أسفر عن حجز كمية مهمة من المخدرات، إذ جرى حجز العربة ووضعها بالمحجز البلدي بالسوالم، واقتياد المشتبه فيه نحو مقر الدرك، ووضعه تحت تدبير الحراسة النظرية والاستماع إليه تمهيديا، قبل عرضه على سلطة الملاءمة للنظر في المنسوب إليه.

الدرك الملكي برشيد ترويج المخدرات حد السوالم

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