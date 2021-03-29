تمديد إغلاق معابر سبتة ومليلية إلى 30 أبريل

أعلنت السلطات الإسبانية في قرار حكومي مركزي جديد، تمديد إغلاق المعابر الحدودية لمدينتي مليلية وسبتة المحتلتين إلى غاية الـ30 من شهر أبريل المقبل.

الإجراء الجديد، الذي يدخل تمديد الإغلاق حيز التنفيذ ابتداء من اليوم الاثنين، يأتي في سياق “الحفاظ على النظام العام المتعلق بأزمة انتشار جائحة كورونا”.

كما أن الحكومة الإسبانية ستصدر نظاما جديدا يتعلق بمعايير التقييد المؤقت للسفر غير الضروري، وذلك من دول غير منتمية إلى الاتحاد الأوروبي نحو هذا الفضاء القاري.



يذكر أن المعابر الحدودية للمدينتين السليبتين مغلقة منذ منتصف شهر مارس من السنة الماضية، بقرارات من الرباط ومدريد، بمبرر الوقاية من انتشار فيروس كورونا