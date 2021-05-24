معاداة السامية تلاحق قياديا في "الجماعة" بإسبانيا

مثل القيادي البارز في جماعة العدل والإحسان رئيس الفدرالية الإسلامية بجزر الكناري التيجاني ميمون البوجي، الاثنين، أمام محكمة سانتا كروز دي تينيريفي الإقليمية، في حالة سراح، وذلك على خلفية متابعته بتهم متعلقة بالتحريض على الكراهية عبر نشره رسائل معادية للسامية على شبكات التواصل الاجتماعي.

وطالب المدعي العام بمحكمة سانتا كروز بإدانة التيجاني البوجي في هذه القضية والحكم عليه بأربع سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 6 يوروهات عن كل يوم لمدة تسعة أشهر، إضافة إلى تنحيته من رئاسة الفدرالية الإسلامية بجزر الكناري عضو رابطة الأئمة في إسبانيا.

وتأتي متابعة القيادي في جماعة العدل والإحسان، وفق المعطيات المتوفرة لهسبريس، على إثر نشره في الفترة الممتدة بين غشت 2014 وشتنبر 2017، للعديد من المنشورات على صفحته الشخصية بموقع “فيسبوك” تهدف إلى “إثارة العداء والكراهية ضد إسرائيل والشعب اليهودي”.

وكانت المصالح الأمنية الإسبانية قد اقتحمت منزل المتهم بناء على تعليمات من محكمة سانتا كروز في أبريل 2018، وحجزت مجموعة من المعدات والأجهزة الإلكترونية المستعملة في نشر التدوينات التي وصفها المدعي العام بتينيريفي بالرسائل العنصرية التي من شأنها خلق المآسي والظلم وغياب العدالة الاجتماعية.