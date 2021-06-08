"معاشات المستشارين" تتجه صوب آخر محطات التصويت بمجلس النواب

تمر معاشات المستشارين صوب آخر محطات التصويت بمجلس النواب، بعرضها اليوم الثلاثاء على الجلسة العامة بعد استيفاء النقاش داخل لجنة المالية والتنمية الاقتصادية والاحتفاظ بالصيغة الأولى لمشروع القانون.
ومن المرتقب أن تحتفظ جميع الفرق البرلمانية بمواقفها التقليدية، باستثناء حزب الأصالة والمعاصرة الذي يعارض بعض من نوابه مشروع القانون المثير للجدل.
ومررت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب مشروع قانون تصفية معاشات المستشارين المثير للجدل، وذلك بعد تصويت 6 من أعضائها لصالحه ومعارضة ثلاثة، فيما امتنع فريق الأصالة والمعاصرة عن التصويت رغم الجلبة التي صاحبت مواقفه.
ولم يتجاوز عدد الحاضرين في الاجتماع 10 نواب، صوت منهم اثنان من “البيجيدي” وواحد من التجمع الدستوري واثنان من الفريق الحركي لصالح مشروع القانون؛ فيما رفضه اثنان عن الاتحاد الاشتراكي وفيدرالية اليسار الديمقراطي، وامتنع واحد عن “البام”.
وقال شقران إمام، رئيس الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، في تصريح لهسبريس، إن “موقف الاتحاد لن يتغير، فالحزب لا يبدل آراءه بين اللجان والجلسة العامة”، نافيا أن يكون هناك أي تنسيق مع باقي الفرق لرفض مرور القانون.
بدورها، قالت ابتسام عزاوي، النائبة البرلمانية عن حزب الأصالة والمعاصرة، في تصريح لهسبريس، إنها ستصوت بـ”لا” على مشروع القانون، مشيرة إلى أن هذا الأمر يهمها ولا يسقط على الفريق النيابي.
من جهته، سجل رشيد العبدي، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، أن “الفريق تقدم بتعديلاته، وطرح موقف الامتناع خلال اجتماع اللجنة”، مؤكدا أن “الحزب يناقش مع أطراف المعارضة”.
وأضاف العبدي، في تصريح لهسبريس، أن “الموضوع يتداول كذلك مع الأمين العام”، مسجلا أن “وجهات نظر الفريق في النواب تختلف عن وجهة نظر المستشارين، وبالتالي الأمور يتم التداول فيها بتريث ولياقة”.
ومرد الانتقادات الموجهة إلى مشروع قانون إلغاء وتصفية معاشات أعضاء مجلس المستشارين إلى كونه سيمكنهم من استعادة مساهمات مجلس المستشارين المتأتية من المال العام في الصندوق الخاص بتعويضاتهم، فضلا عن مساهماتهم.
وتتجاوز “كعكة الصندوق” 13 مليار سنتيم، منها 3 مليارات تعد مساهمة من الدولة؛ وهو ما لقي اعتراضا من طرف فرق برلمانية، الأمر الذي أدى إلى توقيف مسطرة التشريع مرات عديدة.
السلام عليكم
الوطنية شعار، ممارسة، موقف.
لما بدأت كورونا تطوع الجميع بما فيهم الموظفين والمواطنين البسطاء لفائدة الوطن، بينما المستشارين والنواب يريدون اقتسام المال العام، مال الشعب!
أقول لكل هؤلاء الخونة وهم خونة لوطنهم، فلتذهبوا إلى مزبلة التاريخ.
جلسات تخصهم لوحدهم لمناقشة الفريسة، وكلهم ميسورين
والمواطن الذي صوت، تائه في مشاكل التعليم والصحة والبطالة والغلاء ، هل فكرتم في هذه المشاكل قبل الاجتماع
لمادا لا نزلزل في مواقع التواصل الاجتماعي بحملة جهنمية ضد هؤلاء اللصوص للمال العام،عوض توجيه الراي العام على إسبانيا،مع العلم انهم واولادهم يقضون العطل فيها،ادن فهم خاءنون للوطن.نحن مواطنون ولسنا برعية لأحد
والله معدنكم لا ضمير ولا احساس بهدا الوطن النهب النهب ولا يعنيكم لا مواطن ولا قوانين راسي يا راسي
ولكن حنا تالشعب لمكلخ لتنفرجوا فيكم وسكتين بالله حتى خلصوا كلشي ان شاء الله
سيكون الديبشخي و من معه من الديبشخيون سعداء جدا بالتصويت على هذا المعاش.
كلكم ملة واحدة من اليسار إلى المتأسلمين.
و الشعب له الله. إنه المستعان.
الشعب هو اللي اخص اصوت على معاشات البرلمانيين. واش كاين شي واحد اصوت على راسو باش مايخذش لفلوس؟؟
الأغرب هًو صمت وسكوت من يتحكم في كل شيء ولم يعطي اوامره للحد من هذه المهزلة التي تكرس احتقار الشعب واهانته المواطنين !!؟
يبدو ان هناك تواطئ لخدمة التحكم والتسلط والشمولية المطلقة
هاديك راه الشعب هو لي خاصو اصوت عليها حيث هو لي كيدفعها…. ماشي مجلسي النوام
أنا لي كنعرف لي بغا يخدم مصلحة الشعب يخدم فابور أما يجي باش ياخد فلوس هادي ماشي خدمة الشعب هادي خدمة المصلحة الشخصية
المهم المعركة انتهت بالاستفادة من مال غير مستحق وبحضور 10 نواب فقط. المصيبة ان العالم كله ” شاهد” على هذا الامر….والمصيبة الكبرى ان هؤلاء هم نواب الشعب . لا احد يجادل في حق مستحق….لكن الاستفادة من مال غير مستحق يطرح الكثير من علامات الاستفهام…وبهذا لم يعد المواطنون ينتظرون شيئا .