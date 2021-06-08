"معاشات المستشارين" تتجه صوب آخر محطات التصويت بمجلس النواب

تمر معاشات المستشارين صوب آخر محطات التصويت بمجلس النواب، بعرضها اليوم الثلاثاء على الجلسة العامة بعد استيفاء النقاش داخل لجنة المالية والتنمية الاقتصادية والاحتفاظ بالصيغة الأولى لمشروع القانون.

ومن المرتقب أن تحتفظ جميع الفرق البرلمانية بمواقفها التقليدية، باستثناء حزب الأصالة والمعاصرة الذي يعارض بعض من نوابه مشروع القانون المثير للجدل.

ومررت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب مشروع قانون تصفية معاشات المستشارين المثير للجدل، وذلك بعد تصويت 6 من أعضائها لصالحه ومعارضة ثلاثة، فيما امتنع فريق الأصالة والمعاصرة عن التصويت رغم الجلبة التي صاحبت مواقفه.

ولم يتجاوز عدد الحاضرين في الاجتماع 10 نواب، صوت منهم اثنان من “البيجيدي” وواحد من التجمع الدستوري واثنان من الفريق الحركي لصالح مشروع القانون؛ فيما رفضه اثنان عن الاتحاد الاشتراكي وفيدرالية اليسار الديمقراطي، وامتنع واحد عن “البام”.

وقال شقران إمام، رئيس الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، في تصريح لهسبريس، إن “موقف الاتحاد لن يتغير، فالحزب لا يبدل آراءه بين اللجان والجلسة العامة”، نافيا أن يكون هناك أي تنسيق مع باقي الفرق لرفض مرور القانون.

بدورها، قالت ابتسام عزاوي، النائبة البرلمانية عن حزب الأصالة والمعاصرة، في تصريح لهسبريس، إنها ستصوت بـ”لا” على مشروع القانون، مشيرة إلى أن هذا الأمر يهمها ولا يسقط على الفريق النيابي.

من جهته، سجل رشيد العبدي، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، أن “الفريق تقدم بتعديلاته، وطرح موقف الامتناع خلال اجتماع اللجنة”، مؤكدا أن “الحزب يناقش مع أطراف المعارضة”.

وأضاف العبدي، في تصريح لهسبريس، أن “الموضوع يتداول كذلك مع الأمين العام”، مسجلا أن “وجهات نظر الفريق في النواب تختلف عن وجهة نظر المستشارين، وبالتالي الأمور يتم التداول فيها بتريث ولياقة”.

ومرد الانتقادات الموجهة إلى مشروع قانون إلغاء وتصفية معاشات أعضاء مجلس المستشارين إلى كونه سيمكنهم من استعادة مساهمات مجلس المستشارين المتأتية من المال العام في الصندوق الخاص بتعويضاتهم، فضلا عن مساهماتهم.

وتتجاوز “كعكة الصندوق” 13 مليار سنتيم، منها 3 مليارات تعد مساهمة من الدولة؛ وهو ما لقي اعتراضا من طرف فرق برلمانية، الأمر الذي أدى إلى توقيف مسطرة التشريع مرات عديدة.