تبادل القميص يغرم حمد الله 15 ألف ريال سعودي

غرمت لجنة الانضباط والأخلاق ضمن الاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم الأحد، المغربي عبد الرزاق حمد الله، لاعب نادي النصر، مبلغا قدره 15 ألف ريال سعودي.

وجاء تغريم حمد الله بعد تبادله القميص مع كاسيو دوس أنجوس، حارس مرمى فريق التعاون، إثر المواجهة التي جمعت بين فريقيهما، برسم الأسبوع الـ17 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

ويتعارض ما قام به نجم النصر والمادة الثانية من الفقرة الثالثة للائحة العقوبات التأديبية الخاصة بمخافة “البروتوكل الصحي”، وهو ما تسبب له في العقوبة المالية، شأنه شأن أنجوس.

وحسب المادة 139 من لائحة لجنة الانضباط والأخلاق فإن القرار الصادر في حق حمد الله وحامي عرين التعاون غير قابل للاستئناف.

وكانت المواجهة بين الناديين انتهت بفوز النصر بثلاثية نظيفة، أحرز منها حمد الله الهدف الثاني من ركلة جزاء.