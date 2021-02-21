تبادل القميص يغرم حمد الله 15 ألف ريال سعودي

تبادل القميص يغرم حمد الله 15 ألف ريال سعودي
صورة: أرشيف
الأحد 21 فبراير 2021 - 18:32

غرمت لجنة الانضباط والأخلاق ضمن الاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم الأحد، المغربي عبد الرزاق حمد الله، لاعب نادي النصر، مبلغا قدره 15 ألف ريال سعودي.

وجاء تغريم حمد الله بعد تبادله القميص مع كاسيو دوس أنجوس، حارس مرمى فريق التعاون، إثر المواجهة التي جمعت بين فريقيهما، برسم الأسبوع الـ17 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

ويتعارض ما قام به نجم النصر والمادة الثانية من الفقرة الثالثة للائحة العقوبات التأديبية الخاصة بمخافة “البروتوكل الصحي”، وهو ما تسبب له في العقوبة المالية، شأنه شأن أنجوس.

وحسب المادة 139 من لائحة لجنة الانضباط والأخلاق فإن القرار الصادر في حق حمد الله وحامي عرين التعاون غير قابل للاستئناف.

وكانت المواجهة بين الناديين انتهت بفوز النصر بثلاثية نظيفة، أحرز منها حمد الله الهدف الثاني من ركلة جزاء.

الاتحاد السعودي لكرة القدم تبادل القميص عبد الرزاق حمد الله لجنة الانضباط والأخلاق

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‫تعليقات الزوار

3
  • مغربي
    الأحد 21 فبراير 2021 - 19:23

    عندما تكون التفاهة هي سيدة القرارات و المسير اتفه !! الكرة لامست الجميع و العشب عانق الكل و اللاعبين طوال 90 دقيقة و هم في عناق و شد الأقمصة و احتكاك جسدي تاااام ..اي بروتوكول هذا

    9
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  • عاش المغرب الفاسي
    الأحد 21 فبراير 2021 - 19:24

    حظ موفق للعالمي حمدالله في القادم ان شاء الله كم اشتقنا لأهدافك الجميلة اتمنى ان نراك تعانق الشباك وبغزارة كما كنت سابقا وداعا يا بطل في يوم من الايام سازور مدينة أسفي كي اتعرف أكثر على هذه المدينة التي أعطت الكثير من الابطال مثلك

    -2
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  • رياض
    الأحد 21 فبراير 2021 - 19:32

    لاعب متعجرف وغير متخلق ، فلوس الخليج خلاوه متكبر ويحسب نفسه نجما حقيقيا ،الحمد لله انه لا يلعب في المنتخب الوطني.

    -5
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