تلقي العلاجات من الإصابة يعيد حمد الله إلى المغرب

تلقي العلاجات من الإصابة يعيد حمد الله إلى المغرب
صورة: أرشيف
الثلاثاء 12 يناير 2021 - 12:27

ذكر تقرير إخباري، اليوم الثلاثاء، أن اللاعب عبد الرزاق حمد الله، مهاجم فريق النصر السعودي لكرة القدم، يسافر إلى المغرب.

وأوضحت صحيفة “الرياضية” السعودية أن حمد الله سيسافر إلى المغرب للخضوع للعلاج؛ بعد تعرضه لإصابة في العضلة الضامة.

وأضاف المصدر الإعلامي نفسه أن عبد الرزاق حمد الله سيبقى في المغرب مدة تتراوح بين عشرة أيام و15 يوما.

وسجل حمد الله هدفا واحدا في الموسم الحالي، بشباك الاتفاق في المرحلة التاسعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان؛ دوري المحترفين السعودي.

إصابة في العضلة الضامة عبد الرزاق حمد الله فريق النصر السعودي لكرة القدم مغرب

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