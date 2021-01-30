معالجة النفايات الصناعية تؤرق مسؤولي طنجة

شكل موضوع جمع ومعالجة النفايات الصناعية بعدد من مناطق الأنشطة الصناعية في “مدينة البوغاز” محور اجتماع بين مسؤولي جماعة طنجة ورؤساء جمعيات مهنية وصناعية.

وعقد رئيس جماعة طنجة، محمد البشير العبدلاوي، اجتماعا مع رئيس فرع الاتحاد العام لمقاولات المغرب بجهة طنجة تطوان الحسيمة، عادل الرايس، ورئيس جمعية المنطقة الصناعية امغوغة بطنجة، محمد عمار شماع، لبحث سبل تجويد خدمات جمع والتخلص من النفايات الصناعية في مطرح النفايات الجديد.

وحسب مذكرة إخبارية لجماعة طنجة؛ يندرج الاجتماع في إطار منهجية التواصل والانفتاح التي تنهجها الجماعة مع مختلف الفعاليات والهيئات، خاصة المهنية منها، وبهدف مواكبة الحركية الاقتصادية وانتعاش النشاط التجاري والصناعي بالمدينة.

وأضاف المصدر نفسه أن اللقاء شكل مناسبة لتدارس مختلف الإشكالات التي تعرفها المنطقة الصناعية امغوغة بطنجة، سواء فيما يتعلق بالإنارة العمومية والنظافة وسبل معالجة النفايات، أو طرق تعزيز وتجويد هذه الخدمات.

كما تمحور اللقاء على بحث معضلة النفايات الصناعية وطرق نقلها إلى المطرح الجديد، خاصة وأن هذه الخدمة تتطلب وسائل وتجهيزات نقل خاصة.

ونقلت المذكرة عن محمد البشير العبدلاوي قوله إن “المصالح الجماعية في مساعي دائمة ومنتظمة لتجويد هذه الخدمات العمومية، خاصة في مثل هذه المناطق باعتبارها فضاءات تعرف حركية كبيرة للعمال، في أفق البحث عن الصيغ الممكنة لنقل النفايات الصناعية بتنسيق مع الجمعية ومع كافة الفاعلين في هذا المجال بصورة سليمة وسلسة”.