معالجة طفل تجر مدير مستشفى إلى العدالة

أمرت المحكمة الإدارية بأكادير باستدعاء كل من المدير الجهوي للصحة بجهة كلميم وادنون، ومدير المستشفى المحلي ببيويزكارن، للمثول أمامها يوم 30 يونيو القادم على خلفية شكاية تقدم بها ضدهما مواطن يقطن بجماعة إفران الأطلس الصغير.
وتعود تفاصيل الواقعة، وفق محضر معاينة لمفوض قضائي توصلت به جريدة هسبريس، إلى ليل الثالث من شهر شتنبر الماضي، بعد المنع الذي طال زوجة المشتكي رفقة ابنها القاصر، المصاب بانخفاض مستوى السكر في الدم، من ولوج مصلحة المستعجلات بمستشفى بويزكارن قصد الاستشفاء.
وأوردت الوثيقة ذاتها أن المسؤول عن الأمن الخاص بالمؤسسة الصحية علل قرار المنع بغياب الطبيب وتعليمات مدير المستشفى القاضية بعدم السماح للمرضى بالدخول، الأمر الذي دفع الأبوين إلى نقل الطفل وهو في حالة حرجة مسافة 40 كيلومترا نحو مستعجلات المستشفى الجهوي بكلميم أملا في إنقاذ حياته.
وفي تصريح حول الموضوع اعتبر المشتكي الحسين أحماد أن هذا السلوك الصادر عن مستشفى بويزكارن يعاكس التوجيهات الملكية الداعية إلى ضرورة التحلي بالحكامة وتقديم مصالح المواطنين على كل اعتبار، ويضرب بعرض الحائط مخرجات حقوق الإنسان العالمية، لاسيما منها ما يتعلق بحقوق الطفولة، وخاصة حقها في الاستشفاء والحياة.
وأوضح المتحدث لهسبريس: “لا ندري ما مرجعية مدير مستشفى بويزكارن الذي منع ابني من حقه في العلاج، لاسيما أن وضعيته كانت تقتضي التدخل الطبي العاجل والمتعارف عليه في حالة انخفاض مستوى السكري في الدم”، مضيفا: “تكفينا وضعية المستشفى المزرية، ولا يجب أن نضيف إليها عقلية إدارية تنتمي إلى القرون الوسطى”.
وأضاف أحماد متسائلا: “هل يعي المدير الخصوصيات المحلية للمنطقة؟ ولماذا يصر على خدمة أجندات تعيد المغرب إلى الوراء، بل وتزكي الاحتقان الاجتماعي من بوابة حرمان الطفولة من أبسط ميكانيزمات الحياة؟”، وختم تصريحه قائلا: “مدير مستشفى بويزكارن يجب أن يحاكم وفق روح ربط المسؤولية بالمحاسبة، لأن مغرب اليوم يقتضي أولا حفظ الحياة عوض عقلية مدير تنثر الموت والآلام”.
هده نقطة في بحر اللامسؤولية والاستهتار والاستخفاف بصحة ومصالح المواطنين ليس فقط من طرف مستشفى بويزكارن ولكن من طرف اغلب الادارات العمومية المغربية.
مرحبا بكم في بلاد السيبة والريع.
تحياتي لهذا الاب الذي توجه الى القضاء من المطالبة بمحاكمة عادلة لمدير المستشفى و كل من كان وراء منع ابنه من الحق في العلاج. يحدث السلوك اللا اخلاقي و اللا انساني هذا في كل لحظة على مستوى مستشفيات المغرب و لكن معضم الناس يوكلون امرهم الى الله و نعم الوكيل. يجب فعلا ربط المسؤولية بالمحاسبة و ردع كل من خولت له نفسه المساس بحق المواطن. كثر الله امثال هذا الاب الغيور و قبح سعي كل من يتقاضى اجره من اموال الدولة و لا يؤدي واجبه المهني و الانساني. و الله اعلم
هذا المسؤول يستحق الإعفاء من منصبه و السجن و تعويض مادي لعائلة الطفل المريض لأنه كان سيتسبب في و فاته
واش المتضرر كان معاه المفوض القضائي حينا أو كيف تمكن من تحرير الواقعة
من مؤشرات مخيفة بقطاع الصحة هناك ظهور الأزمات بين المواطن و بعض العقليات بالمؤسسات الصحية و التي حتى الآن لا تريد أن تكون بالتغيير . و لقد شاع بوسط الصحة أن ” قطار التنمية بالبلاد اخد طريقه ” و اللي بقى فالمحطة فليعلم جزاءه :
فالجميع يحتاج الإنصات قبل التداوي و واستقبال لاءق بمؤسسته المواطنة قبل العلاج ….
نزيد لدلك تصرفات العناصر المحسوبة على الشركات sous-traitance لينتشر قانون الغاب.
فارحموا من في الأرض يرحمكم من السماء !!!!
مع دعاءي للابن المريض و المذكور في هدا المقال بالصحة و العافية امين .
عندما تنتشر الثقافة القانونية وسط المجتمع حينها يخاف كل مسؤول من عدم احترام القانون.
الله يكون فعون لمعندوش المعارف بالمستشفى وماعندو فلوس ،لأن العقلية القديمة ورتوها الجدد من هذا الجيل بنسبة زائد أربعين في المائة
بعض او جل المسؤلين يأتي متأخرا ويقول إلى الحارس او الشاوش او السكرتيرة.
ما دخلي عليا حثى واحد.
ما باغي نشوف حثى واحد.