معاملات مالية غير قانونية توقف "نصابا" باشتوكة

أوقفت مصالح الدرك الملكي التابعة للمركز القضائي بسرية بيوكرى، في اشتوكة آيت باها، شخصا للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالنصب والاحتيال على مواطنين في مبالغ مالية مهمة.

ووفقا للمعلومات المتوفرة لهسبريس، فقد سبق أن تقدم ضحايا عدة بشكايات إلى وكيل الملك بابتدائية إنزكان حول تعرضهم للنصب والابتزاز من طرف الموقوف، وذلك من خلال منحهم قروضا مقابل استرجاعها بفوائد، على غرار المؤسسات البنكية.

وأضافت المصادر ذاتها أن الموقوف، الذي يتحدر من جماعة واد الصفا، يطالب ضحاياه بتسديد القرض وفوائد مبالغ فيها في الوقت المحدد من طرفه، تحت طائلة التهديد بتضمين شيكات “ضمانة” مبالغ كبيرة وإحالة الشيكات غير المتوفرة على رصيد على أنظار العدالة.

وبأمر من النيابة العامة المختصة بابتدائية إنزكان، تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي قبل إحالته على العدالة.