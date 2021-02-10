أضف تعليقك

‫‫من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم‬.

‫تعليقات الزوار

4
  • Braham لنكولن
    الخميس 11 فبراير 2021 - 00:35

    ان لا تعمل هو الموت بعينه… والدور الآيلة للسقوط اليست قاتلة؟؟؟؟
    والحكومة الفاشلة اليست مسؤولة ؟؟؟

    0
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • %%%%
    الخميس 11 فبراير 2021 - 00:53

    donnez nous la solution . donnez nous l alternative a cela le mal est fait et il faut tirer des conclusions et nous voulons une alternative au problème donc presser vos méninges

    1
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • هاااني هولندا
    الخميس 11 فبراير 2021 - 00:59

    سكان الحي يستنكرون بشدة مغالطات كهذه. لا يمكن القول بأنه كان معملا سريا في الوقت الذي كان يشتغل فيه العشرات من الشباب، كما أن الجميع كان مسجلا لدى التأمينات. الدولة هي التي تساهم في خلق هذا النوع من الصور كي تتنصل من مسؤولياتها. العديد من أسر الضحايا من الحي نفسه الذي يقطنه صاحب المعمل الذي هو بدوره بين الحياة و الموت، كانوا يشتغلون فيه. اتقوا الله و لا تزيفوا الحقائق. على الأقل هو قام بمشروع و يشتغل معه في المعمل شباب كان سينتحر في قوارب الموت صوب إسبانيا أو ارتماءا من أعالي بنايات طنجة لولا هذا المعمل. الموت علينا حق، هذا هو “المكتاب” ، أما البنية التحتية فهي مسؤولية الدولة و ما كان لماء المطر أن يتدفق بتلك الطريقة في المرآب لو كانت بخير. الدولة هي الطاعون و الطاعون هو الدولة. تعازينا الحارة لعوائل الضحايا.

    1
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • جلال الدين
    الخميس 11 فبراير 2021 - 00:59

    المعامل السرية!!!!! ههههههه، هل تظن ان الدولة ساذجة الى الدرجة التي لا تعرف فيها لماذا يدخل ويخرج مئات الاشخاص صباحا ومساء من باطن الارض؟!!!

    1
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق

24 ساعة

صوت وصورة

صوت وصورة
أقباب في سلمات أبو البنات
الأربعاء 10 فبراير 2021 - 20:30 2

أقباب في سلمات أبو البنات

صوت وصورة
انتخابات نادي المحامين
الأربعاء 10 فبراير 2021 - 18:50

انتخابات نادي المحامين

صوت وصورة
تلقيح أساتذة التعليم الخصوصي
الأربعاء 10 فبراير 2021 - 14:34 1

تلقيح أساتذة التعليم الخصوصي

صوت وصورة
طفل يحتاج جراحة مستعجلة
الأربعاء 10 فبراير 2021 - 12:28 22

طفل يحتاج جراحة مستعجلة

صوت وصورة
شقق غير جاهزة في بوسكورة
الأربعاء 10 فبراير 2021 - 11:52 22

شقق غير جاهزة في بوسكورة

صوت وصورة
منزل ينهار في أزمور
الأربعاء 10 فبراير 2021 - 10:29 4

منزل ينهار في أزمور