أضف تعليقك
من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.
تعليقات الزوار4
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
-
00:29
لزعر يقترب من الانتقال إلى "واتفورد" الإنجليزي
-
23:29
هيئة تدعو وزير الثقافة إلى إنقاذ قطاع السينما
-
23:19
مصدر أمني ينفي تفريق خيالة لاحتجاج الأساتذة
-
22:48
الهزيمة بالقلم تنتظر الوداد في دوري أبطال إفريقيا
-
22:22
موظفو البيضاء يطلبون صرف مستحقات متراكمة
-
21:29
انتخاب العجوطي رئيسا لنادي المحامين بالمغرب
-
21:28
مبادرة مالية تدعم قيدوم المشجعين بحسنية أكادير
-
20:09
السجن يستقبل منتحليْ صفة عون سلطة بتنغير
-
19:04
السلطات ترفض السماح بإجراء مباراة الوداد وكايزر
-
18:21
"أقراص إكستازي" تورط 3 شبان بمدينة طنجة
-
17:15
"دويتو" مع إسرائيلي يوقف مغنية مغربية بالكويت
-
16:55
منظمة الصحة توصي بلقاح أسترازينيكا للمسنين
ان لا تعمل هو الموت بعينه… والدور الآيلة للسقوط اليست قاتلة؟؟؟؟
والحكومة الفاشلة اليست مسؤولة ؟؟؟
donnez nous la solution . donnez nous l alternative a cela le mal est fait et il faut tirer des conclusions et nous voulons une alternative au problème donc presser vos méninges
سكان الحي يستنكرون بشدة مغالطات كهذه. لا يمكن القول بأنه كان معملا سريا في الوقت الذي كان يشتغل فيه العشرات من الشباب، كما أن الجميع كان مسجلا لدى التأمينات. الدولة هي التي تساهم في خلق هذا النوع من الصور كي تتنصل من مسؤولياتها. العديد من أسر الضحايا من الحي نفسه الذي يقطنه صاحب المعمل الذي هو بدوره بين الحياة و الموت، كانوا يشتغلون فيه. اتقوا الله و لا تزيفوا الحقائق. على الأقل هو قام بمشروع و يشتغل معه في المعمل شباب كان سينتحر في قوارب الموت صوب إسبانيا أو ارتماءا من أعالي بنايات طنجة لولا هذا المعمل. الموت علينا حق، هذا هو “المكتاب” ، أما البنية التحتية فهي مسؤولية الدولة و ما كان لماء المطر أن يتدفق بتلك الطريقة في المرآب لو كانت بخير. الدولة هي الطاعون و الطاعون هو الدولة. تعازينا الحارة لعوائل الضحايا.
المعامل السرية!!!!! ههههههه، هل تظن ان الدولة ساذجة الى الدرجة التي لا تعرف فيها لماذا يدخل ويخرج مئات الاشخاص صباحا ومساء من باطن الارض؟!!!