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تعليقات الزوار2
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طاجين او قصرية الولجة عندي هنا ففرنسا، تيعجبني نشري من عندكم ديريكت، اله يعطيكم الصحة والله يفرج على الجميع،
الله يدير شي تاويل دلخير ويهز علينا الوباء ويرجع الرواج أحسن من ذي قبل بقاو فيا هاد الناس الله يشوف من حالهم