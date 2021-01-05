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‫تعليقات الزوار

2
  • طاجين بلادي
    الثلاثاء 5 يناير 2021 - 19:53

    طاجين او قصرية الولجة عندي هنا ففرنسا، تيعجبني نشري من عندكم ديريكت، اله يعطيكم الصحة والله يفرج على الجميع،

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  • مواطن
    الثلاثاء 5 يناير 2021 - 20:05

    الله يدير شي تاويل دلخير ويهز علينا الوباء ويرجع الرواج أحسن من ذي قبل بقاو فيا هاد الناس الله يشوف من حالهم

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