مرتيل تستعد لانطلاق الموسم الصيفي 2021

قامت لجنة مختلطة بمعاينة ميدانية للشريط الساحلي لمرتيل، الممتد من منطقة تفريغ السمك إلى غاية واد المالح.

تأتي الخطوة في إطار الاستعداد لانطلاق الموسم الصيفي 2021، وتفعيلا للقرار العاملي الذي يحث الجماعات والمؤسسات المتدخلة في المحيط المجالي للشاطئ بالعمل على اتخاذ جميع التدابير ذات الصلة.

ووقفت اللجنة على جميع النقط والتجهيزات التي تتطلب التدخل العاجل من طرف الإدارة أو الشركات ذات الصلة بصفة مستعجلة، والمتعلقة بالمناطق الخضراء والإنارة العمومية والنظافة والرمال وصباغة واجهات عمارات الكورنيش من طرف جمعيات الملاك.

كما أوصت اللجنة المختلطة بعقد اجتماع رسمي بمقر الجماعة الترابية لمرتيل بحضور جميع المؤسسات المعنية بالشأن البيئي والمحلي للمدينة، وذلك يوم الثلاثاء.