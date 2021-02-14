معتقلون سابقون في ضيافة مجلس حقوق الإنسان

أفاد المجلس الوطني لحقوق الإنسان بأن رئيسته آمنة بوعياش استقبلت، نهاية هذا الأسبوع بالرباط، مجموعة من المعتقلين السابقين على خلفية احتجاجات الحسيمة، منهم من استفادوا من العفو الملكي الأخير ومنهم من أنهوا مدة العقوبة، بطلب منهم، “وذلك بهدف التفاعل حول اهتماماتهم ومبادراتهم المدنية”.

وأضاف المجلس، في إخبار له، أنه يتابع زياراته، تفاعلا مع طلب المعتقلين، بعدد من المؤسسات السجنية.