"معتقلو الفنيدق" يغادرون السجن المحلي بتطوان

أدانت محكمة تطوان معتقلي احتجاجات الفنيدق بستة أشهر سجنا موقوفة التنفيذ، بعدما جرى توقيفهم على خلفية الاحتجاج الذي شهدته المدينة الحدودية الجمعة قبل الماضي.

وقال مصدر موثوق إن المعتقلين الأربعة سيغادرون السجن المحلي بمدينة تطوان هذه الليلة، للالتحاق بمنازل أسرهم، معبرا عن ارتياحه النسبي من الحكم الصادر الذي وصفه “بالحكيم”.

وتابعت هيئة المحكمة الشبان الأربعة وهم ياسين رازين ورضى العفاقي ونور الدين الهيشو اسحقو ومحمد الهيشو مكدار، بتهم رشق القوات العمومية والمشاركة في وقفة احتجاجية “غير مرخصة” وخرق حالة الطوارئ.

وخلف قرار الإفراج عن شباب الفنيدق ارتياحا وردود أفعال ايجابية ومطمئنة ببداية انفراج الازمة.