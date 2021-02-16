"معتقلو الفنيدق" يغادرون السجن المحلي بتطوان

"معتقلو الفنيدق" يغادرون السجن المحلي بتطوان
صورة: مواقع التواصل الاجتماعي
الثلاثاء 16 فبراير 2021 - 22:10

أدانت محكمة تطوان معتقلي احتجاجات الفنيدق بستة أشهر سجنا موقوفة التنفيذ، بعدما جرى توقيفهم على خلفية الاحتجاج الذي شهدته المدينة الحدودية الجمعة قبل الماضي.

وقال مصدر موثوق إن المعتقلين الأربعة سيغادرون السجن المحلي بمدينة تطوان هذه الليلة، للالتحاق بمنازل أسرهم، معبرا عن ارتياحه النسبي من الحكم الصادر الذي وصفه “بالحكيم”.

وتابعت هيئة المحكمة الشبان الأربعة وهم ياسين رازين ورضى العفاقي ونور الدين الهيشو اسحقو ومحمد الهيشو مكدار، بتهم رشق القوات العمومية والمشاركة في وقفة احتجاجية “غير مرخصة” وخرق حالة الطوارئ.

وخلف قرار  الإفراج عن شباب الفنيدق ارتياحا وردود أفعال ايجابية ومطمئنة ببداية انفراج الازمة.

احتجاجات السّجن الفنيدق معتقلون

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‫تعليقات الزوار

3
  • الشريف
    الثلاثاء 16 فبراير 2021 - 22:17

    الان يجب صرف مبالغ مالية للمتضررين من اغلاق المعبر لحين ايجاد حلول للفات المتضررة وقطع الطريق أمام اخطبوطات التهريب اللتي تختبؤ وتتستر وراء مطالب الضعفاء.

    4
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  • القضاء الموجه
    الثلاثاء 16 فبراير 2021 - 22:21

    و يقولون استقلالية القضاء و النزاهة، القضية باينة جاءت التعليمات بأن الاحتقان سوف يشتد و خصوصا مع الحصار و الأزمة فأطلقوا الناس، ربما في الحالات الأخرى كانوا نالوا ما ناله معتقلو جرادة أو بعض معتقلي الحسيمة لأن التهم واحدة، فقط المخزن من يتحكم في اللعبة.

    -7
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  • محمدين
    الثلاثاء 16 فبراير 2021 - 22:25

    إطلاق سراحهم لا ينهي المشكلة يجب إيجاد الحلول للمطالب التي خرجوا من أجلها

    6
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