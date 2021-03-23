معتقل سلفي سابق يرد على حاجب:‎ خرجاتك تحريضية .. وأمنيتك بث الفوضى

رد رشيد المليحي، المعتقل السلفي السابق على خرجات محمد حاجب، متسائلا: “من أنت؟ من تمثل وبأي صفة تتحدث وتقوم بخرجاتك الدونكيشوتية التي من خلالها تعبر بطريقة تظهر أنك لا تتحكم في نفسك وغير قادر على حتى التحكم في تصرفاتك”.

وتابع المليحي قائلا: “تتكلم في مواضيع كبرى وبدون أسس أو إطار أو جهة تنتمي إليها ولا تنتمي إلى حزب أو جمعية أو تنتج أفكارا تفيد بها الناس، وكل خرجاتك فيها تحريض على تحريض وتتكلم بطريقة عصبية”.

وأردف المعتقل السلفي السابق: “تحاول إظهار ما تعتبره سيئا على أساس أن المغرب دولة الرعب والخوف”، متسائلا: “إلى أين سنصل بهذه الطريقة؟”، قائلا إن هناك عددا من الأسماء تلعب في الساحة باسم النضال وهي بعيدة عنه.

وأضاف: “يظهر لك أن كل الناس لا يفهمون، وفقط من يتحدثون بطريقتك هم على صواب، مفيدا بأن “الإنسان العاقل يوظف نسبة الحرية في أمور إيجابية، وليس فقط في التحريض”.

وتابع المليحي: “في المحطات النضالية التي كنا فيها سابقا، كنا نفكر بطريقة أن نحاول إيصال رسالة ليستفيد بها الناس ولا تظهر صورة سيئة عنا، لا نطالب بمطالب مستحيلة، إذ لا يجب الركوب على النضال”.

وقال المتحدث ضمن فيديو مصور: “من يقوم بشيء من أجل بلاده ضد أشخاص مثلك يجب أن نصفق لهم كيفما كانوا”، متابعا: “طريقتك ومن سيسمع لك فقط من لا يعرف ما يريد والأشخاص الضائعون”.

وأضاف المعتقل السلفي السابق: “كل ما ترغب فيه هو إشعال النار والتحريض، وأن تمضي البلاد في مهب الريح.. اليوم كل شيء واضح، ليس من العيب أن تملك غيرة على بلادك ضد أناس مثلك… من يتبعونك ليسوا هم الشعب المغربي، غرضك هو الفوضى والسيبة، وستكون هذه نتيجة تحريضك الذي تقوم به”.

وأكد قائلا: “الشعب بعيد عنك، ولن تفيده بشيء، والمواطن المغربي لا ينتظر أمثالك”، متسائلا: “ما نيتك؟ كنت لأعتقد أن الإنسان حينما يكبر ينضج، وهو عكس ما وقع معك؛ كأنك تمثل الله على الأرض، ومن يخالفونك هم من يمثلون الشيطان”.