معدل شفاء كورونا يرتفع خلال يوم بالمغرب

أعلنت وزارة الصحة عن إصابة 890 شخصا بفيروس “كورونا” خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، فيما توفي عشرون شخصا، ووصل عدد المتعافين إلى 1358 شخصا، أي بنسبة تعاف تقدر بـ95.3 بالمائة، بينما بلغت نسبة الفتك 1.8 بالمائة، ووصلت الحالات الحرجة إلى 95 حالة.

وأفادت النشرة اليومية لوزارة الصحة حول “كوفيد-19” بأن العدد الإجمالي للحالات الخطيرة أو الحرجة حاليا يبلغ 772 حالة، ومعدل ملئ أسرة الإنعاش المخصصة للمصابين بالفيروس يصل إلى 24.4 بالمائة، في حين بلغ مؤشر الإصابة خلال 24 ساعة الماضية 2.4 بالمائة.

وبالنسبة إلى الوفيات جراء “كوفيد-19″، فقد توزعت بين 6 حالات بالدار البيضاء، و3 حالات ببركان، وحالة واحدة بكل من العرائش ووجدة أنجاد والدريوش وتاوريرت وجرسيف ومراكش واليوسفية وفاس ومكناس ووادي الذهب ووزان.

وفيما يخص التوزيع الجغرافي للحالات الجديدة، فقد سجلت جهة الدار البيضاء سطات 338 حالة، بينها 246 حالة بالدار البيضاء، و34 بمديونة، و15 بالمحمدية، و15 بالنواصر، و11 بالجديدة، و11 ببرشيد، و5 حالات بسطات، وحالة واحدة ببنسليمان.

وسجلت جهة طنجة تطوان الحسيمة 189 حالة، بينها 102 بطنجة أصيلة، و32 بتطوان، و22 بالحسيمة، و20 بالعرائش، و5 حالات بكل من المضيق الفنيدق وشفشاون، و3 بالفحص أنجرة.

وحصدت جهة الشرق 94 حالة، بينها 30 حالة ببركان، و28 بالناظور، و21 بوجدة أنجاد، و11 بالدريوش، و3 حالات بتاوريرت، وحالة واحدة بجرادة.

فيما نالت جهة الرباط سلا القنيطرة 74 حالة، بينها 31 بالصخيرات تمارة، و29 بسلا، و8 حالات بالقنيطرة، و5 حالات بالرباط، وحالة واحدة بسيدي قاسم.

كما سجلت جهة مراكش آسفي 68 حالة، بينها 37 بمراكش، و26 بالصويرة، وحالتان بقلعة السراغنة، وحالة واحدة بكل من آسفي واليوسفية والحوز.

ورصدت وزارة الصحة 48 حالة بجهة سوس ماسة، بينها 21 حالة بأكادير إداوتنان، و11 بتزنيت، و9 حالات بإنزكان آيت ملول، و6 حالات بتارودانت، وحالة واحدة باشتوكة آيت باها.

ونالت العيون الساقية الحمراء 21 حالة، بينها 14 حالة بالعيون، و7 حالات ببوجدور؛ في حين سجلت جهة بني ملال خنيفرة 18 حالة: 8 حالات بخريبكة و6 ببني ملال و3 بالفقيه بنصالح وحالة واحدة بخنيفرة.

وسجلت جهة درعة تافيلالت 16 حالة، بينها 5 حالات بالرشيدية، و4 بورزازات، و3 بزاكورة، وحالتان بكل من ميدلت وتنغير.

أما جهة فاس مكناس فقد نالت 11 حالة، بينها 4 حالات بفاس، و3 بمكناس، وحالتان بتاونات، وحالة واحدة بكل من تازة وصفرو.

وسجلت جهة الداخلة وادي الذهب 10 حالات، كلها بوادي الذهب، بينما سجلت 3 حالات بجهة كلميم واد نون: حالتان بسيدي إفني وحالة واحدة بكلميم.