معدل ملء أسِرة الإنعاش لفيروس كورونا يرتفع إلى 39.4 بالمائة

أعلنت وزارة الصحة تسجيل 2329 إصابة مؤكدة بفيروس “كورونا” في الساعات الأربع والعشرين الأخيرة، فيما رُصدت 118 خطيرة أو حرجة، وبلغت نسبة التعافي 91.5 بالمائة، وتم تسجيل 40 حالة وفاة، ووصل معدل ملء أسرة الإنعاش المخصصة لكوفيد-19 إلى 39.4 بالمائة.

وسجلت جهة الدار البيضاء سطات 952 حالة إصابة بكوفيد 19 خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، منها 725 حالة بالدار البيضاء، و37 بالنواصر و27 ببرشيد، و25 بسطات، و68 بالمحمدية، و26 بالجديدة و17 ببن سليمان و22 بمديونة و5 بسيدي بنور.

أما جهة طنجة تطوان الحسيمة فعرفت 326 حالة، منها 172 بطنجة أصيلة، و41 بتطوان، و40 بالحسيمة، و6 بشفشاون، و30 بالعرائش، و33 بالمضيق الفنيدق، و4 بوزان.

وسجلت جهة الرباط سلا القنيطرة 297 حالة، منها 114 بالصخيرات تمارة و71 بسلا و35 بالقنيطرة و45 بالرباط و28 بالخميسات و1 بسيدي سليمان و3 بسيدي قاسم.

جهة سوس ماسة أحصت 192 حالة، منها 69 بأكادير إداوتنان، و37 بإنزكان أيت ملول، و33 بتارودانت، و33 بتزنيت، و16 باشتوكة أيت باها و4 بطاطا.

وسجلت جهة مراكش أسفي 155 حالة، منها 92 بمراكش، و9 بالصويرة، و16 بقلعة السراغنة، و10 بشيشاوة، ، و9 بالحوز و10 بآسفي و9 بالرحامنة.

كما عرفت جهة الشرق 109 حالة، منها 27 حالة بوجدة أنجاد، و26 ببركان، و34 بالناظور و1 بتاوريرت، و8 بجرادة، و1 بفجيج و12 بالدريوش.

أما جهة فاس مكناس فأحصت 95 حالة، منها 42 بفاس و15 بتازة و14 بمكناس و3 بمولاي يعقوب و7 بصفرو و14 بتاونات.

بينما سجلت جهة بني ملال خنيفرة 68 حالة، منها 16 ببني ملال و12 بالفقيه بن صالح و6 بخريبكة و11 بخنيفرة و23 بأزيلال.

وسجلت جهة درعة تافيلالت 59 حالة، منها 2 بميدلت و27 بالرشيدية و9 بتنغير و9 بورزازات و12 بزاكورة.

وسجلت جهة كلميم واد نون 36 حالة، منها 14 بكلميم، و12 بطانطان، و8 بآسا الزاك، و2 بسيدي إفني.

فيما سجلت جهة العيون الساقية الحمراء 36 حالة، منها 31 بالعيون، و3 ببوجدور، و2 بطرفاية؛ في حين سجلت جهة الداخلة وادي الذهب 4 حالات جميعها بوادي الذهب.