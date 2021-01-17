معدل ملء أسِرة الإنعاش ينخفض إلى 29.6 بالمائة في المغرب

أعلنت وزارة الصحة تسجيل 806 إصابات مؤكدة بفيروس “كورونا” في الساعات الأربع والعشرين الأخيرة؛ فيما بلغت نسبة التعافي 94.6 بالمائة، وتم تسجيل 31 حالة وفاة، وانخفض معدل ملء أسرة الإنعاش إلى 29.6 في المائة، وقُدرت نسبة الفتك بـ1.7 في المائة اليوم الأحد.

وسجلت جهة الدار البيضاء سطات 274 حالة إصابة بكوفيد 19 خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية؛ منها 183 حالة بالدار البيضاء، و40 بالمحمدية، و24 بالجديدة، و12 بمديونة، و6 بسطات، و5 بالنواصر، و3 ببرشيد، وحالة واحدة ببن سليمان.

أما جهة طنجة تطوان الحسيمة فعرفت 142 حالة؛ منها 65 بالحسيمة، و27 بطنجة أصيلة، و22 بتطوان، و11 بالمضيق الفنيدق، و10 بشفشاون، و7 بوزان.

وسجلت جهة الرباط سلا القنيطرة 111 حالة؛ منها 42 بالقنيطرة، و25 بسلا، و21 بالصخيرات تمارة، و10 بسيدي قاسم، و8 بالرباط، و3 بسيدي سليمان، وحالتان بالخميسات.

جهة سوس ماسة أحصت 68 حالة؛ منها 45 بأكادير إداوتنان، و12 بإنزكان أيت ملول، و5 بتارودانت، و4 بتزنيت، وحالتان باشتوكة أيت باها.

كما عرفت جهة الشرق 64 حالة؛ منها 24 حالة بوجدة أنجاد، و16 بالدريوش، و11 بالناظور، و9 ببركان، وحالتان بجرسيف، وحالة واحدة بكل من تاوريرت وفجيج.

وسجلت جهة مراكش أسفي 57 حالة؛ منها 24 بمراكش، و14 بشيشاوة، و9 بالصويرة، و4 بقلعة السراغنة، وحالتان بكل من اليوسفية وآسفي والرحامنة.

أما جهة فاس مكناس، فأحصت 42 حالة؛ منها 23 بفاس، و5 بمكناس، و4 بصفرو، و3 حالات بكل من تاونات والحاجب، وحالتان بكل من تازة وبولمان.

جهة العيون الساقية الحمراء سجلت 29 حالة؛ منها 19 بالعيون، و7 ببوجدور، و3 حالات بطرفاية.

وسجلت جهة الداخلة وادي الذهب 7 حالات، جميعها بوادي الذهب.

وأحصت جهة درعة تافيلالت 5 حالات؛ منها حالتان بكل من الرشيدية وتنغير، وحالة واحدة بميدلت.

أما جهة كلميم واد نون، فقد عرفت 4 حالات، تتوزع بين حالتين ببكل من كلميم وسيدي إفني.

ورصدت وزارة الصحة ثلاث حالات في جهة بني ملال خنيفرة، موزعة على حالة واحدة بكل من خريبكة والفقيه بنصالح وخنيفرة.