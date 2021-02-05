معرض الكتاب المستعمل يكرم "المراكشي" في وجدة‎

معرض الكتاب المستعمل يكرم "المراكشي" في وجدة‎
صورة: هسبريس
الجمعة 5 فبراير 2021 - 08:30

أعلنت جمعية رواد التغيير للتنمية والثقافة عن تنظيم النسخة الثانية من معرض الكتاب المستعمل، حيث ستنظم هذه النسخة افتراضيا، في الفترة الممتدة من 10 إلى 13 فبراير الجاري، نظرا للظروف الاستثنائية التي يعرفها المغرب والعالم.

الدورة، وفق المنظمين، تحمل رؤية جديدة، وتعد مبادرة فريدة تحدث للمرة الأول ضمن ظروف ثقافية صعبة، بعد إلغاء أو تأجيل معظم معارض الكتاب بالمملكة، حيث تقرر تسمية الدورة باسم “المراكشي” المعروف تاريخيا بمدينة وجدة بتوفره على مكتبة لبيع الكتب المستعملة.

ونظرا للظروف الاستثنائية، فقد خصصت الجمعية موقعا إلكترونيا سيمكن الزائرين من اقتناء الكتب المستعملة بطريقة إلكترونية، بالإضافة إلى إمكانية متابعة جميع برنامج المعرض بالموقع وبالصفحة الرسمية للجمعية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

وستعرف النسخة الثانية من معرض الكتاب المستعمل عرض أكثر من 500 عنوان، وتنظيم ندوات وقراءة في كتب بالإضافة إلى مسابقات في الكتابة الأدبية لفائدة التلاميذ والشباب المتراوحة أعمارهم بين 15 و30 سنة.

الكتب المستعملة جمعية رواد التغيير للتنمية والثقافة معرض وجدة

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‫تعليقات الزوار

1
  • محمد
    الجمعة 5 فبراير 2021 - 08:39

    السلام عليكم مبادرة راءعة نتدكر عندماكنت طالبا كنت اتردد على المراكشي لشراء الكتب والمجلات المستعملة وخاصة مجلة science &vieب 10dh

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