"معركة القاسم الانتخابي" توصل عزلة "البيجيدي" إلى نهاية الولاية الحكومية

"معركة القاسم الانتخابي" توصل عزلة "البيجيدي" إلى نهاية الولاية الحكومية
صورة: و.م.ع
الإثنين 8 مارس 2021 - 17:02

في وقت دعا الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، سعد الدين العثماني، إلى التعبئة والتواصل مع الهيئات الحزبية وبيان مواقف الحزب من القاسم الانتخابي والعمل على التواصل بشأنها مع الرأي العام، أعلنت مصادر من داخل الأغلبية أن التنسيق مع “حزب المصباح” انتهى.

وكشف أكثر من مصدر، في حديث مع هسبريس، أن المواقف التي وصفوها بـ”المتشددة” لـ”إخوان العثماني” في ما يخص القاسم الانتخابي، والاتهامات التي كالوها للأغلبية والمعارضة، “دليل على غياب التوافق لدى حزب العدالة والتنمية، وهو ما من شأنه إنهاء التنسيق الذي نص عليه ميثاق الرباعي الذي يقود الحكومة”.

وينص ميثاق الأغلبية على عقد اجتماعات هيئة رئاسة الأغلبية بصفة دورية مرة كل شهرين، وبصفة استثنائية كلما دعت الحاجة إلى ذلك، بطلب من أحد مكونات التحالف، بالإضافة إلى إمكانية تشكيل لجان مختصة من ممثلي الأحزاب المشكلة للأغلبية لدراسة وإبداء الرأي في بعض القضايا التي تعرضها عليها الهيئة، وهو الأمر الذي لم يتم القيام به منذ التوقيع على الميثاق في فبراير 2018، باستثناء اجتماعات في مناسبات نادرة.

وفي هذا الصدد قال قيادي في حزب في الأغلبية إنه “لا يمكن تصور تنسيق مع حزب يشتم الجميع، بما يشمل الأحزاب التي يشترك معها الحكومة”، موضحا أن “العدالة والتنمية أطلق العنان لحملة انتخابية سابقة لأوانها، هدفها أن يمثل دور الضحية على المغاربة”.

ويواصل حزب العدالة والتنمية فرض عزلة على نفسه إلى نهاية الولاية، وسط إجماع حزبي مغربي حول تعديل القاسم الانتخابي، ليتم اعتماد قاسم جديد على أساس المسجلين عوض عدد الأصوات الصحيحة المعبر عنها، إذ ظهر “المصباح” وحيدا رافضا المقترح الذي تقدمت به الأحزاب ورفضته وزارة الداخلية.

ويواجه الإجماع الحزبي المغربي تنظيم “إخوان العثماني” الرافض لأي تغيير في القاسم الانتخابي، والذي اتهم جهة غير الأحزاب بأنها تسعى إلى التحكم في العملية الانتخابية؛ لكون التنظيمات السياسية لم تتضمن مذكراتها المرفوعة إلى الداخلية التعديل المذكور.

الأغلبية البيجيدي التعبئة والتواصل القاسم الانتخابي

أضف تعليقك

‫‫من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم‬.

‫تعليقات الزوار

21
  • التاغي
    الإثنين 8 مارس 2021 - 17:11

    لنتكلم صراحة ً و بما يحس به المواطن البسيط الذي لا يفهم في الألاعيب السياسية و الحزبية،، أكفس عُشرية مرّت بها الطبقة المتوسطة بالمغرب هي هذه الولايترن التشريعيتين التي كان البيجيدي حاكما فيها.. زيادات لا متناهية،، أرهقت جيب المواطن،، أما التماسيح فعفى الله عما سلف،، و الأشباح أصبحت هي كرامة المواطن المقهور،،

    22
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • brahimoulkj1978
    الإثنين 8 مارس 2021 - 17:12

    بلا بلا بلا بلى معنى ملي تايتفرش شي واحد في شي لعب تايشوف قنت أخرى باش إيجي منها بنفس اللعب أو كاندوي على جميع الاحزاب بدون إستتناء الناس شبعات من الكدوب

    11
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • مغربي
    الإثنين 8 مارس 2021 - 17:13

    فاش كان التصويت على قانون المالية حضرو غير 4 او فاش كان التصويت على مصالحهم حضرو كلهم لدرجة نساو الكمامات… ايه يا المنافقين

    28
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • محمد
    الإثنين 8 مارس 2021 - 17:14

    نعم حزب العدالة والتنمية عقنا بيه و الاحزاب السياسية كلها عقنا بيها و هادشي ديال القاسم الانتخابي هدفه تمييع العمل السياسي وبلقنة المشهد حتى لا يحكم في المغرب إلا من يرضى عنه القصر و لا يعرف الا الطاعة

    9
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • rachidelhoussaini2
    الإثنين 8 مارس 2021 - 17:15

    يامن باعوا دينهم بعرض من الدنيا لن ولن اسامحهم إلى يوم القيامة انا وكثير من المغاربة الاحرار الذين يحبون هذا البلد ويردون عيشا كريما …… حسبنا الله فيكم يا حزب النذالة جئتم بالخراب لهذا البلد

    15
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • محمد لعيوني
    الإثنين 8 مارس 2021 - 17:15

    دق مسمار في نعشه حين خرجت أذرعه الدعوية والشبابية بخصوص التطبيع. وأصبحوا يزايدون على الوطن بقضايا اخرى. وأيضا خروجهم عن الإجماع في عدة قضايا للإشارة فالمغرب البلد الوحيد ألدي سمح للتيار الإخوانية الاستمرار في الحكومة لولايتين دون الخروج عن المنهجية عكس باقي الدول التي إزاحتهم
    من صالح العدالة الرجوع إلى المعارضة من اجل اخد النفس وترتيب البيت الداخلي

    7
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • Simo
    الإثنين 8 مارس 2021 - 17:18

    on attend avec impatience votre départ tous,
    vous ne changerez rien du tout aux prochaines élections
    vous ne ferez qu’empirer les choses si vous réussirez
    j’espère pas que ce serait le cas.

    3
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • القالب الإنتخابي
    الإثنين 8 مارس 2021 - 17:22

    أنا مافهمتش بنادم فرحان بهاد القاسم الإنتخابي غي ضد فالبجيدي، عندما تتحول الحرب على الحزب الإخواني إلى حرب على الدمقراطية، أنا ماعندي حتى إنتماء حزبي ومكاندفع حتى على واحد، كل حزب عندو مجموعة ديال الأبواق ديالوا كادفع عليه ولكن من حقي ندافع على القيم الدمقراطية للإنتخابات. كانتمنى من الناس قبل ماتنتاقد أو تأيد شي حاجة دير غي بحث خفيف فكوكل أو يوتيوب و تفهم هاد القاسم الإنتخابي وعلاش هو حرب على الدمقراطية قبل مايكون حرب على شي حزب

    6
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • ملاحظ الما والشطابة
    الإثنين 8 مارس 2021 - 17:24

    متى آمنوا بالديموقراطية حتى تكون لهم ثقافة التوافق. هم يعتبرون أنفسهم يملكون الحقيقة . الحمد لله أنه ظهر أن المقاعد التى حصلوا عليها وكانوا يشنفون آذاننا بأن الشعب صوت لصالحهم ظهر الآن أن العمليات الحسابية هي التي أعطتهم تلك المقاعد وليس الشعب المغربي

    7
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • احترام المنقطعين عن التصويت
    الإثنين 8 مارس 2021 - 17:25

    بما ان القاسم الانتخابي يعتمد على عدد المسجلين فإني اقترح ان تحجز مقاعد للذين امتنعوا عن التصويت في الهيئات المنتخبة و ذلك بتركها فارغة… مثلا في مجلس النواب، اذا كانت نسبة الممتنعين عن التصويت هي 35٪ فيجب اذن ترك 35٪ من المقاعد فارغة… لان الديمقراطية تحتم على الجميع احترام رأي و موقف الممتنعين و المقاطعين و لو بعد الانتخابات.

    6
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • أزغوذ
    الإثنين 8 مارس 2021 - 17:26

    حزب اللاعدالة واللا تنمية انتهت صلاحيتته périmé فإلى مزبلة التاريخ يكفي شر ما قدموه أثناء ولاياتهم المتتالية أغنوا انفسهم و أغنوا الكبار و اقصوا و فقروا الشعب وباقين مشبعوش امساكن فالحرام عمروا مشباع امواليه جوع في جوع و عطش في عطش وحسابنا معهم دنيا و آخرة .كل من خان هذا الشعب لا سماحة معه و عند ربهم ؤختصمون .أنا متيقن بأن كبيرهم الذي علمهم السحر غير مرتاح و لن يرتاح لأنه اكل و يعيش بمال السحت و ما يأكلون في بطونهم إلا نارا .
    التقسيم الإنتخابي الأغلبية تدافع عن مصالحها فقط و الشعب فقط مطية للركوب على ظهر الشعب .

    5
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • RADI
    الإثنين 8 مارس 2021 - 17:27

    القاسم المشترك والكل يعلم ان ذلك لايخدم إلا الاحزاب الضعيفة وخير دليل على ذلك خرجة وهبي عن حزب الاحرار الذي صرح انه يريد انقاذ الاحزاب التي تطلق على نفسها انها عتيدة وما لقي من انتقادات من طرف مناضلي هذه الاحزاب (القديمة) التي لم تعد تمثل إلا مناضليها اما بقية الشعب فلم تعد تنطلي عليها الحيل القديمة.
    كم عدد من سيذهب لمكاتب الاقتراع ؟ وان احتسبنا عدد المسجلين وليس المصوتين آنذاك ستكون المفاجئة الكبرى وسوف يمثل الشعب كل من حصل ولو على النزر القليل من الاصوات وسينبثق برلمانا يمثل ما لا يعد ولا يحصى من الرموز والالوان حتى يصعب على المواطن المغلوب على أمره في فك طلاسم مجالسنا الموقرة ولا يمكن في الأخير محاسبة كل الاحزاب والنقابات تقريبا.

    -2
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • caprice
    الإثنين 8 مارس 2021 - 17:27

    كنت افضل ان يتقلص دور هادا الحزب لنعدام الكفائة او لقلتها لكن ان تتحالف ضده كل الاحزاب و حتى المشكلة للحكومة سيجعل منه ضحية لدى الكتير من اتباعه و حتى المحايدين. هم يساعدونه من حيت لا يدرون

    -2
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • احراق الرايخشتاغ
    الإثنين 8 مارس 2021 - 17:28

    لقد ذكرني انزال حزب بنكيران في البرلمان باحراق النازيين للرايخشتاغ البرلمان الالماني في 1933 و ذلك من اجل فرض نظام فاشستي على الماني

    2
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • oulgha
    الإثنين 8 مارس 2021 - 17:31

    المغاربة واعون بالمستوى المنحط لاحزابكم.
    المغاربة لايخفى عليهم انكم تعودتم على الريع والرشوة والمحسوبية ووو.
    احزاب لاتمثل ارادة الشعب ولاتهتم بهمومه.
    ايضا المغاربة متفقون على ان العدالة والتنمية يتميز على الاقل بنظافة اليد لذلك ترفضونه.
    يعلم الجميع ايضا ان هسبريس ليست محايدة.

    0
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • ريفي في البرازيل
    الإثنين 8 مارس 2021 - 17:32

    و النتيجة ديال هاد اللعبة السياسية و هاد العبث السياسي …
    هو الشعب المغربي يبيع حوايجو باش يشري ما يكول و الشعب الذي يرضى بالذل يستحق أكثر من ذلك !!!!
    و الأمر لن يتطلب أكثر من مقاطعة شاملة لهذه الإنتخابات .

    5
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • حكومة الطنز
    الإثنين 8 مارس 2021 - 17:33

    جميع الأحزاب السياسية الى::::::أتمنى من كل الشعب مقاطعة هاته الإنتخابات، فلم تعد لنل الثقة في أي من الأحزاب كل واحد كايشوف غير شنو غادي ينهش فدوك خمس سنوات

    5
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • Mosi
    الإثنين 8 مارس 2021 - 17:40

    انا شخصيا ضجرت من السياسة…
    ولا اثق بتاااتا في كل الاحزاب…
    المنتخبون معضمهم مرايقية…ولا ينظرون الى مسؤولية تسيير دوائرهم إلا ك كعكة و همزة و مناسبة تعج باستغلال النفوذ و استغلال المناصب و توظيف الاهل و الاحباب و تفويت الصفقات بمنطق المقربون اولى.
    ورغم انني شخصيا اعلن نفسي عازفا عن الانتخابات المقبلة…إلا انه من المنطقي ان اقول الحق في هذه الواقعة.
    القاسم الانتخابي لمن لم يفهمه بعد سالخصه ببساطة.
    الامر هو انه الفوز بالمقاعد لا يكون عادلا..حيث ان المحتل للمرتبة الاولى حسب عدد الموصوتين له يفوز في اغلب الاحيان بنفس عدد مقاعد المحتل للمرتبة الثانية و الثالثة و الرابعة..الخ.
    بمعنى..اذا فاز مرشح ب 100000 صوت و فاز المرشح الثاني ب 40000 و الثالث ب 30000 و الىابع ب 15000 في دائرة عدد المقاعد المتبارى بشأنها هو 4. و كان القاسم الانتخابي حسب عدد المسجلين في دائرة انتخابية هو 95000 مع تقسيم ما تبقى من مقاعد حسب اكبر بقية..فالمرشح الاول يفوز بمقعد و الثاني بمقعد و الثالث بمقعد و الرابع بمقعد.
    وهذا ظلم و شيء غير ديمقراطي صراحة.

    0
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • مغترب
    الإثنين 8 مارس 2021 - 17:41

    أودي المغاربة فقدو الثقة في كل الأحزاب سواء فالعثماني او أخنوش أو وهبي و بنعبدالله السكايري او او او… كلهم عبارة عن مجموعة من المرتزقة يلهثون وراء الريع و يستغلون فقر الشعب المدقع و لكن هيهات ثم هيهات اما ان نعيش جميعا او لا احد و ثورة الجياع قريبة ان استمر استغباء الشعب…

    0
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • ziziabdelalie
    الإثنين 8 مارس 2021 - 17:41

    لا اضن هده المرة أن تنطوي حيل تجار الدين على المغاربة ولن ينجح في لعب دور الضحية أمام المغاربة بالعكس فالمجتمع المغربي هو من كان ضحية هدا الحزب اتمنى الان أن اكون تحت إمرة أحزاب الداخلية على أن أدع مستقبل ابناءي تحت إمرة هدا الحزب المخادع ولابتين متتابعتين لم مر منهم إلا الزيادات في الأسعار والضرائب وكل النجاحات التي عرفها المغرب كان وراءها الملك او بعض الوزراء البعيدين عن هدا الحزب

    0
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • Oujdi
    الإثنين 8 مارس 2021 - 17:44

    هي هادي الي تنسميوها في الشطرنج
    Échec et Mat
    الشيخ مات
    او نوضوا تلعبوا
    المهمة اديالكم سلات
    يوم اكل الثور الابيض

    حلل و ناقش

    دعمة الى زادتوا ولاية ثالثة ، اش غادي يربحوا معاكم
    لمغاربة ؟
    Rien du tout
    اش هي قيمتكم الاضافية ؟
    صفر مكعب !

    يالله أسيدي اعتبروا نفسكم انكم خارج قواعد اللعبة

    المهمة سلات

    و المسلسل سلا
    فيلم تركي ؟
    اديال 6000 حلقة !

    0
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق

24 ساعة

صوت وصورة

صوت وصورة
إناث أكاديمية العسكر بمكناس
الإثنين 8 مارس 2021 - 13:02 12

إناث أكاديمية العسكر بمكناس

صوت وصورة
الصقلي .. نقاش في السياسة
الإثنين 8 مارس 2021 - 11:49 32

الصقلي .. نقاش في السياسة

صوت وصورة
مي فاطمة ورغيف العيش
الإثنين 8 مارس 2021 - 11:23 4

مي فاطمة ورغيف العيش

صوت وصورة
مظليات في الجيش المغربي
الإثنين 8 مارس 2021 - 10:45 13

مظليات في الجيش المغربي

صوت وصورة
العزلة تقتل بإقليم الحوز
الأحد 7 مارس 2021 - 17:45 32

العزلة تقتل بإقليم الحوز

صوت وصورة
عسكريات المصالح الاجتماعية
الأحد 7 مارس 2021 - 17:30 2

عسكريات المصالح الاجتماعية