"معركة القاسم الانتخابي" توصل عزلة "البيجيدي" إلى نهاية الولاية الحكومية

في وقت دعا الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، سعد الدين العثماني، إلى التعبئة والتواصل مع الهيئات الحزبية وبيان مواقف الحزب من القاسم الانتخابي والعمل على التواصل بشأنها مع الرأي العام، أعلنت مصادر من داخل الأغلبية أن التنسيق مع “حزب المصباح” انتهى.
وكشف أكثر من مصدر، في حديث مع هسبريس، أن المواقف التي وصفوها بـ”المتشددة” لـ”إخوان العثماني” في ما يخص القاسم الانتخابي، والاتهامات التي كالوها للأغلبية والمعارضة، “دليل على غياب التوافق لدى حزب العدالة والتنمية، وهو ما من شأنه إنهاء التنسيق الذي نص عليه ميثاق الرباعي الذي يقود الحكومة”.
وينص ميثاق الأغلبية على عقد اجتماعات هيئة رئاسة الأغلبية بصفة دورية مرة كل شهرين، وبصفة استثنائية كلما دعت الحاجة إلى ذلك، بطلب من أحد مكونات التحالف، بالإضافة إلى إمكانية تشكيل لجان مختصة من ممثلي الأحزاب المشكلة للأغلبية لدراسة وإبداء الرأي في بعض القضايا التي تعرضها عليها الهيئة، وهو الأمر الذي لم يتم القيام به منذ التوقيع على الميثاق في فبراير 2018، باستثناء اجتماعات في مناسبات نادرة.
وفي هذا الصدد قال قيادي في حزب في الأغلبية إنه “لا يمكن تصور تنسيق مع حزب يشتم الجميع، بما يشمل الأحزاب التي يشترك معها الحكومة”، موضحا أن “العدالة والتنمية أطلق العنان لحملة انتخابية سابقة لأوانها، هدفها أن يمثل دور الضحية على المغاربة”.
ويواصل حزب العدالة والتنمية فرض عزلة على نفسه إلى نهاية الولاية، وسط إجماع حزبي مغربي حول تعديل القاسم الانتخابي، ليتم اعتماد قاسم جديد على أساس المسجلين عوض عدد الأصوات الصحيحة المعبر عنها، إذ ظهر “المصباح” وحيدا رافضا المقترح الذي تقدمت به الأحزاب ورفضته وزارة الداخلية.
ويواجه الإجماع الحزبي المغربي تنظيم “إخوان العثماني” الرافض لأي تغيير في القاسم الانتخابي، والذي اتهم جهة غير الأحزاب بأنها تسعى إلى التحكم في العملية الانتخابية؛ لكون التنظيمات السياسية لم تتضمن مذكراتها المرفوعة إلى الداخلية التعديل المذكور.
لنتكلم صراحة ً و بما يحس به المواطن البسيط الذي لا يفهم في الألاعيب السياسية و الحزبية،، أكفس عُشرية مرّت بها الطبقة المتوسطة بالمغرب هي هذه الولايترن التشريعيتين التي كان البيجيدي حاكما فيها.. زيادات لا متناهية،، أرهقت جيب المواطن،، أما التماسيح فعفى الله عما سلف،، و الأشباح أصبحت هي كرامة المواطن المقهور،،
بلا بلا بلا بلى معنى ملي تايتفرش شي واحد في شي لعب تايشوف قنت أخرى باش إيجي منها بنفس اللعب أو كاندوي على جميع الاحزاب بدون إستتناء الناس شبعات من الكدوب
فاش كان التصويت على قانون المالية حضرو غير 4 او فاش كان التصويت على مصالحهم حضرو كلهم لدرجة نساو الكمامات… ايه يا المنافقين
نعم حزب العدالة والتنمية عقنا بيه و الاحزاب السياسية كلها عقنا بيها و هادشي ديال القاسم الانتخابي هدفه تمييع العمل السياسي وبلقنة المشهد حتى لا يحكم في المغرب إلا من يرضى عنه القصر و لا يعرف الا الطاعة
يامن باعوا دينهم بعرض من الدنيا لن ولن اسامحهم إلى يوم القيامة انا وكثير من المغاربة الاحرار الذين يحبون هذا البلد ويردون عيشا كريما …… حسبنا الله فيكم يا حزب النذالة جئتم بالخراب لهذا البلد
دق مسمار في نعشه حين خرجت أذرعه الدعوية والشبابية بخصوص التطبيع. وأصبحوا يزايدون على الوطن بقضايا اخرى. وأيضا خروجهم عن الإجماع في عدة قضايا للإشارة فالمغرب البلد الوحيد ألدي سمح للتيار الإخوانية الاستمرار في الحكومة لولايتين دون الخروج عن المنهجية عكس باقي الدول التي إزاحتهم
من صالح العدالة الرجوع إلى المعارضة من اجل اخد النفس وترتيب البيت الداخلي
on attend avec impatience votre départ tous,
vous ne changerez rien du tout aux prochaines élections
vous ne ferez qu’empirer les choses si vous réussirez
j’espère pas que ce serait le cas.
أنا مافهمتش بنادم فرحان بهاد القاسم الإنتخابي غي ضد فالبجيدي، عندما تتحول الحرب على الحزب الإخواني إلى حرب على الدمقراطية، أنا ماعندي حتى إنتماء حزبي ومكاندفع حتى على واحد، كل حزب عندو مجموعة ديال الأبواق ديالوا كادفع عليه ولكن من حقي ندافع على القيم الدمقراطية للإنتخابات. كانتمنى من الناس قبل ماتنتاقد أو تأيد شي حاجة دير غي بحث خفيف فكوكل أو يوتيوب و تفهم هاد القاسم الإنتخابي وعلاش هو حرب على الدمقراطية قبل مايكون حرب على شي حزب
متى آمنوا بالديموقراطية حتى تكون لهم ثقافة التوافق. هم يعتبرون أنفسهم يملكون الحقيقة . الحمد لله أنه ظهر أن المقاعد التى حصلوا عليها وكانوا يشنفون آذاننا بأن الشعب صوت لصالحهم ظهر الآن أن العمليات الحسابية هي التي أعطتهم تلك المقاعد وليس الشعب المغربي
بما ان القاسم الانتخابي يعتمد على عدد المسجلين فإني اقترح ان تحجز مقاعد للذين امتنعوا عن التصويت في الهيئات المنتخبة و ذلك بتركها فارغة… مثلا في مجلس النواب، اذا كانت نسبة الممتنعين عن التصويت هي 35٪ فيجب اذن ترك 35٪ من المقاعد فارغة… لان الديمقراطية تحتم على الجميع احترام رأي و موقف الممتنعين و المقاطعين و لو بعد الانتخابات.
حزب اللاعدالة واللا تنمية انتهت صلاحيتته périmé فإلى مزبلة التاريخ يكفي شر ما قدموه أثناء ولاياتهم المتتالية أغنوا انفسهم و أغنوا الكبار و اقصوا و فقروا الشعب وباقين مشبعوش امساكن فالحرام عمروا مشباع امواليه جوع في جوع و عطش في عطش وحسابنا معهم دنيا و آخرة .كل من خان هذا الشعب لا سماحة معه و عند ربهم ؤختصمون .أنا متيقن بأن كبيرهم الذي علمهم السحر غير مرتاح و لن يرتاح لأنه اكل و يعيش بمال السحت و ما يأكلون في بطونهم إلا نارا .
التقسيم الإنتخابي الأغلبية تدافع عن مصالحها فقط و الشعب فقط مطية للركوب على ظهر الشعب .
القاسم المشترك والكل يعلم ان ذلك لايخدم إلا الاحزاب الضعيفة وخير دليل على ذلك خرجة وهبي عن حزب الاحرار الذي صرح انه يريد انقاذ الاحزاب التي تطلق على نفسها انها عتيدة وما لقي من انتقادات من طرف مناضلي هذه الاحزاب (القديمة) التي لم تعد تمثل إلا مناضليها اما بقية الشعب فلم تعد تنطلي عليها الحيل القديمة.
كم عدد من سيذهب لمكاتب الاقتراع ؟ وان احتسبنا عدد المسجلين وليس المصوتين آنذاك ستكون المفاجئة الكبرى وسوف يمثل الشعب كل من حصل ولو على النزر القليل من الاصوات وسينبثق برلمانا يمثل ما لا يعد ولا يحصى من الرموز والالوان حتى يصعب على المواطن المغلوب على أمره في فك طلاسم مجالسنا الموقرة ولا يمكن في الأخير محاسبة كل الاحزاب والنقابات تقريبا.
كنت افضل ان يتقلص دور هادا الحزب لنعدام الكفائة او لقلتها لكن ان تتحالف ضده كل الاحزاب و حتى المشكلة للحكومة سيجعل منه ضحية لدى الكتير من اتباعه و حتى المحايدين. هم يساعدونه من حيت لا يدرون
لقد ذكرني انزال حزب بنكيران في البرلمان باحراق النازيين للرايخشتاغ البرلمان الالماني في 1933 و ذلك من اجل فرض نظام فاشستي على الماني
المغاربة واعون بالمستوى المنحط لاحزابكم.
المغاربة لايخفى عليهم انكم تعودتم على الريع والرشوة والمحسوبية ووو.
احزاب لاتمثل ارادة الشعب ولاتهتم بهمومه.
ايضا المغاربة متفقون على ان العدالة والتنمية يتميز على الاقل بنظافة اليد لذلك ترفضونه.
يعلم الجميع ايضا ان هسبريس ليست محايدة.
و النتيجة ديال هاد اللعبة السياسية و هاد العبث السياسي …
هو الشعب المغربي يبيع حوايجو باش يشري ما يكول و الشعب الذي يرضى بالذل يستحق أكثر من ذلك !!!!
و الأمر لن يتطلب أكثر من مقاطعة شاملة لهذه الإنتخابات .
جميع الأحزاب السياسية الى::::::أتمنى من كل الشعب مقاطعة هاته الإنتخابات، فلم تعد لنل الثقة في أي من الأحزاب كل واحد كايشوف غير شنو غادي ينهش فدوك خمس سنوات
انا شخصيا ضجرت من السياسة…
ولا اثق بتاااتا في كل الاحزاب…
المنتخبون معضمهم مرايقية…ولا ينظرون الى مسؤولية تسيير دوائرهم إلا ك كعكة و همزة و مناسبة تعج باستغلال النفوذ و استغلال المناصب و توظيف الاهل و الاحباب و تفويت الصفقات بمنطق المقربون اولى.
ورغم انني شخصيا اعلن نفسي عازفا عن الانتخابات المقبلة…إلا انه من المنطقي ان اقول الحق في هذه الواقعة.
القاسم الانتخابي لمن لم يفهمه بعد سالخصه ببساطة.
الامر هو انه الفوز بالمقاعد لا يكون عادلا..حيث ان المحتل للمرتبة الاولى حسب عدد الموصوتين له يفوز في اغلب الاحيان بنفس عدد مقاعد المحتل للمرتبة الثانية و الثالثة و الرابعة..الخ.
بمعنى..اذا فاز مرشح ب 100000 صوت و فاز المرشح الثاني ب 40000 و الثالث ب 30000 و الىابع ب 15000 في دائرة عدد المقاعد المتبارى بشأنها هو 4. و كان القاسم الانتخابي حسب عدد المسجلين في دائرة انتخابية هو 95000 مع تقسيم ما تبقى من مقاعد حسب اكبر بقية..فالمرشح الاول يفوز بمقعد و الثاني بمقعد و الثالث بمقعد و الرابع بمقعد.
وهذا ظلم و شيء غير ديمقراطي صراحة.
أودي المغاربة فقدو الثقة في كل الأحزاب سواء فالعثماني او أخنوش أو وهبي و بنعبدالله السكايري او او او… كلهم عبارة عن مجموعة من المرتزقة يلهثون وراء الريع و يستغلون فقر الشعب المدقع و لكن هيهات ثم هيهات اما ان نعيش جميعا او لا احد و ثورة الجياع قريبة ان استمر استغباء الشعب…
لا اضن هده المرة أن تنطوي حيل تجار الدين على المغاربة ولن ينجح في لعب دور الضحية أمام المغاربة بالعكس فالمجتمع المغربي هو من كان ضحية هدا الحزب اتمنى الان أن اكون تحت إمرة أحزاب الداخلية على أن أدع مستقبل ابناءي تحت إمرة هدا الحزب المخادع ولابتين متتابعتين لم مر منهم إلا الزيادات في الأسعار والضرائب وكل النجاحات التي عرفها المغرب كان وراءها الملك او بعض الوزراء البعيدين عن هدا الحزب
هي هادي الي تنسميوها في الشطرنج
Échec et Mat
الشيخ مات
او نوضوا تلعبوا
المهمة اديالكم سلات
يوم اكل الثور الابيض
حلل و ناقش
دعمة الى زادتوا ولاية ثالثة ، اش غادي يربحوا معاكم
لمغاربة ؟
Rien du tout
اش هي قيمتكم الاضافية ؟
صفر مكعب !
يالله أسيدي اعتبروا نفسكم انكم خارج قواعد اللعبة
المهمة سلات
و المسلسل سلا
فيلم تركي ؟
اديال 6000 حلقة !