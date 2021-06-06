معسكر المنتخب المحلي ينهي "عطالة" الناهيري

فاجأ الناخب الوطني الحسين عموتة، مدرب المنتخب الوطني المغربي المحلي لكرة القدم، الجماهير المغربية باستدعاء اللاعب محمد الناهيري، “العاطل” عن اللعب منذ “المركاتو” الشتوي الماضي، بعدما خرج من مفكرة ناديه السابق العين السعودي، الذي فسخ عقده من جانب واحد.

ووجه عموتة الدعوة إلى الناهيري للمشاركة في التجمع الإعدادي، الذي دخله المنتخب الوطني المحلي خلال الأسبوع الجاري، وهو ما جر على الناخب الوطني مجموعة من الانتقادات من قبل الجماهير المغربية، التي ترى أن هناك عددا من الأسماء، التي تستحق التواجد بالمنتخب بعد تألقها في فرقها بـ”البطولة برو”، عوض لاعب بدون تنافسية، ودون فريق مدة أشهر.

ويُعتبر استدعاء الناهيري المفاجأة الكبرى في لائحة عموتة، التي توجد بالمعسكر الإعدادي، الذي يخوضه المنتخب الوطني المحلي بمركب محمد السادس بالمعمورة إلى غاية 14 يونيو.

وكان الناهيري قد التحق بالفريق السعودي خلال الانتقالات الصيفية الماضية، قادما إليه من الوداد الرياضي، قبل أن تفسخ إدارة العين عقده خلال “المركاتو” الشتوي الماضي، مما أدخله في عطالة طويلة.

ووجه الناخب الوطني الدعوة إلى 25 لاعبا، ضمنهم عشرة أسماء تنشط في مختلف الدوريات العربية، في إطار استعدادات المنتخب الوطني للاعبين المحليين لكأس العرب للمنتخبات.

جدير بالذكر أن قرعة كأس العرب للمنتخبات وضعت “الأسود المحلية” في المجموعة الثالثة، إلى جانب المنتخب السعودي، والفائز في مباراة الأردن وجنوب السودان، وكذا المتأهل عن مواجهة فلسطين وجزر القمر.