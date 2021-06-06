معسكر المنتخب المحلي ينهي "عطالة" الناهيري

فاجأ الناخب الوطني الحسين عموتة، مدرب المنتخب الوطني المغربي المحلي لكرة القدم، الجماهير المغربية باستدعاء اللاعب محمد الناهيري، “العاطل” عن اللعب منذ “المركاتو” الشتوي الماضي، بعدما خرج من مفكرة ناديه السابق العين السعودي، الذي فسخ عقده من جانب واحد.
ووجه عموتة الدعوة إلى الناهيري للمشاركة في التجمع الإعدادي، الذي دخله المنتخب الوطني المحلي خلال الأسبوع الجاري، وهو ما جر على الناخب الوطني مجموعة من الانتقادات من قبل الجماهير المغربية، التي ترى أن هناك عددا من الأسماء، التي تستحق التواجد بالمنتخب بعد تألقها في فرقها بـ”البطولة برو”، عوض لاعب بدون تنافسية، ودون فريق مدة أشهر.
ويُعتبر استدعاء الناهيري المفاجأة الكبرى في لائحة عموتة، التي توجد بالمعسكر الإعدادي، الذي يخوضه المنتخب الوطني المحلي بمركب محمد السادس بالمعمورة إلى غاية 14 يونيو.
وكان الناهيري قد التحق بالفريق السعودي خلال الانتقالات الصيفية الماضية، قادما إليه من الوداد الرياضي، قبل أن تفسخ إدارة العين عقده خلال “المركاتو” الشتوي الماضي، مما أدخله في عطالة طويلة.
ووجه الناخب الوطني الدعوة إلى 25 لاعبا، ضمنهم عشرة أسماء تنشط في مختلف الدوريات العربية، في إطار استعدادات المنتخب الوطني للاعبين المحليين لكأس العرب للمنتخبات.
جدير بالذكر أن قرعة كأس العرب للمنتخبات وضعت “الأسود المحلية” في المجموعة الثالثة، إلى جانب المنتخب السعودي، والفائز في مباراة الأردن وجنوب السودان، وكذا المتأهل عن مواجهة فلسطين وجزر القمر.
حسن فعل عموتة بالمناداة على اللاعب الناهيري. للعودة به الى الاضواء .فإذا نجح في إعادة اللاعب الى الاضواء و نجح الأخير في الحصول على. عقد مع احدى الأندية يكون عموتة ق. اسدى جميلا للاعب وقدم عملا يشكىر عليه للكرة الوطنية .وهذا يعتبر في تقديري اهم من اي انجاز اخر في هذه البطولة .
كثرة المنتخبات و التربصات و المباريات من سعد المدرببن و الطاقم و اللاعبين الذين يتقاضون أجور خيالية مع امتيازات كبيرة من مأكل و تطبيب و مبيت في أرقى الفنادق و ……. كل هذا بدون لقب قاري معترف به دوليا منذ السبعينات
قمة العبث والضحك على الجمهور
كيف يعقل لاعب عاطل يمثل المنتخب.اقول لعموتة ان المنتخب في ملك الجمهور وليس لك الحق ان تعبث فيه.نحن عندنا لاعبين مميزين في البطولة و نشجع الاعب الدي يضيف الاضافة للمجموعة( وليس باك صاحبي)
قمة العبث
وما العيب في ذلك اذا كان هدا الاستدعاء سيؤثر ايجابا علي نفسية اللاعب….
في بعض الاحيان تكون لدينا رؤيا لبعض اللاعبين ويكون العكس للمدرب وخصوصا عندما يكون اللاعب في مراقبة واتصال مع المدرب ونعلم بان المدرب المقتدر السي عموته يختار دائما اللاعب الجاهز فالحقيقة كنت معجبا كثيرا بهذا اللاعب من قبل واتمنى له مسيرة موفقة وان يظهر مستواه الرائع الذي تعودنا عليه من قبل في البطولة الوطنية
Contrairement ce que vous pensez c’est exactement les grands entraîneurs qui font un geste envers les joueurs qui méritent à un moment difficile un geste d’encouragement pour répondre son destin donc c’est bon geste de la part d’un grand entraîneur comme monsieur Hamouta
نفس رأي رقم ٢، لا أظن أن حتى في المستقبل البعيد يمكن لهذه المنتخبات الوطنية كلها الظفر بشيئ ما، لأن عقلية المسيرين و لا المؤطرين ولا الاعبين و المدربين هي عقلية بيريمي ليست عقلية فوز و عزيمة و إصرار، عقلية منحطة إليكم الناهيري عوض الإستمرار مع الوداد أصر على أن يطرد كالكلب بعد نصف موسم فقط، ماذا إستفاد أظن أنه لم يستفد حتى ماديا، زذ على ذلك مسيرته كلاعب أصبح مشكوكا فيها.
الناهيري لاعب من الطراز الرفيع، ولا يستحق فقط مكانة في المنتخب المحلي بل المنتخب الاول أيضا. يلزمه فقط مزيد من الانضباط و الإحترافية و القيام بالاختيارات الصحيحة في مستقبله الاحترافي بعيدا عن مقبرة الخليج.
كما انتظر دوري انا كذلك كمغربي محلي ممارس لكرة القدم في الدرب
ألم يكن عمولة ضد المزادات على الاعب الغير جاهز و لايتوفر على فريق و بالخصوص الناهري الدي فقد مستواه كان على السيد المدرب إعطاء فرصة للاعبين بالبطولة ينتظرون الفرصة.
السلام عليكم، ربما السيد عموتة يعرف الناهري أكثر منا لكونه دربه و حاز معه دوري ابطال افريقيا، في نظري الطريقة التي خرج بها من الوداد كانت شيئا ما متسرعة .
نادي عليه فالمنتخب الاول ودخلو بلاص حكيمي او نصير المزراوي
عموتة الزاكي الطاوسي فاخر السلامي واللائحة طويلة للاسف. هاد الناس راه ماشي مدربين بل سماسرة يغتنون من كرة القدم. لو كانوا فعلا مدربين اكفاء ويحبون كرة القدم كان بالاحرى تقبل التحديات وتدريب فريق في البطولة مع كل الضغوطات التي تواكب مباريات الاحد. وليس الاختباء وراء مناصب في الجامعة يغتنون منها بدون عناء. وانا من هدا المنبر اتحداهم ان يتركوا هده المناصب وتدريب احد الفرق.
كان على عموتة ان ينادي ايضا على النقاش..و نوصير..و ناناح..و جويعة..وعبد الرحيم الشاكير …و الكاروشي.. و بكر الهيلالي ..و ياسين الصالحي.. و عمر النمساوي ..و المترجي..و باتنة..و محسن ياجور..
في هذه الأسماء يضرب عموتة اسراب عصافير بمقلاع واحد : يكون قد ابان عن نواياه للفوز بالكأس و ثانيا يكون قد ضمن للمنتخب ( في حالة ذهابه ) لاعبين ممتازين يمكن لأي مدرب الاعتماد عليهم في المستقبل و لعشرات السنين و طمأنة الجماهير المتعطشة للفوز و المطالبة بالمستوى الراقي …اه نسيت : يعيط حتى على الراقي .هههههه ..اللاعب الراقي. ماشي..لي كايدير الرقية ( باش نتفاهمو )..
والله ايلا زوينة : الناهيري : لي شبعو فيه بيض..وكان سببا في خروج الوداد من عدة مسابقات..وآخرها…حينما كان نقطة ضعف الدفاع في المباراة العالمية ..4 ل 4 …المباراة التاريخية بكل المقاييس..ولا في الأحلام.