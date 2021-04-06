معطرات الجو قد تُصيبك بالحساسية!

معطرات الجو قد تُصيبك بالحساسية!
صورة: أرشيف
الثلاثاء 6 أبريل 2021 - 01:22

قالت سيلفيا بليشكا إن معطرات الجو قد تحتوي على مواد مسببة للحساسية فيما يعرف بالحساسية تجاه المواد العطرية.

وأوضحت بليشكا، عضو الجمعية الألمانية للحساسية والربو، أن أعراض الحساسية تجاه المواد العطرية تتمثل في صداع تقليدي وصداع شبيه بالصداع النصفي ومشاكل بالدورة الدموية ونوبات تعرق وحالات اضطراب وضيق تنفس ونوبات ربو.

وينبغي استشارة الطبيب فور ملاحظة هذه الأعراض لإجراء اختبار حساسية.

ولتجنب هذه المتاعب الصحية، تنصح بليشكا بالاقتصار على الزيوت العطرية الطبيعية والابتعاد عن العطور التخليقية، مع مراعاة إلقاء نظرة متفحصة على عبوة المنتج قبل شرائه؛ حيث يتم الإشارة إلى المواد العطرية المسببة للحساسية.

الحساسية الصحة المواد العطرية معطرات الجو

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