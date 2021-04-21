معطلو الناظور يحتجون للمطالبة بتوفير الشغل

نفذ الفرع المحلي بالناظور للجمعية الوطنية لحملة الشهادات العليا المعطلين، مساء الأربعاء، أمام سوق المركب التجاري البلدي بوسط المدينة، وقفة احتجاجية لتجديد مطالبهم بولوج أسلاك الوظيفة العمومية.

وشهدت الوقفة الاحتجاجية، التي استجاب لها العشرات من المعطلين بالناظور، حصارا أمنيا من قبل القوات العمومية التي ظلت مرابطة بالمكان لمنع تحول الوقفة إلى مسيرة احتجاجية.

وردد المحتجون عددا من الشعارات التي انتقدوا خلالها ما سموه “سياسة التماطل واللامبالاة في تعاطي المسؤولين مع قضية المعطلين” مطالبين بـ”توفير الشغل وحفظ الكرامة”.

إلياس الوزاني، عضو مكتب الفرع المحلي بالناظور للجمعية الوطنية لحملة الشهادات العليا المعطلين، قال، في تصريح جريدة هسبريس الإلكترونية، إن الفرع سالف الذكر “قدم إلى الجهات المسؤولة ملتمسات عديدة لعقد حوارات من أجل الوقوف عند جوهر القضية والعمل على إيجاد حلول عادلة؛ لكن دون رد جدي أو تعاط فعلي ومسؤول”.

وأضاف المتحدث ذاته: “هذا الشكل النضالي يأتي في وقت تشهد فيه الناظور ارتفاعا ملحوظا في نسبة البطالة، خاصة بعد إغلاق المعابر الحدودية مع مليلية المحتلة وتفعيل إجراءات فرض حالة الطوارئ التي أزمت الوضع أكثر”.

وشدد عضو مكتب الفرع المحلي بالناظور للجمعية الوطنية لحملة الشهادات العليا المعطلين في التصريح ذاته على أن “كل هذه المعطيات تجعل معركة المعطلين بالناظور مفتوحة ومتواصلة حتى تحقيق كل نقاط الملف المطلبي، مع تحميلنا مسؤولية ما ستؤول إليه الأوضاع للجهات المعنية”.