"معلومات استخباراتية" تتيح حجز مخدرات بطنجة‎

"معلومات استخباراتية" تتيح حجز مخدرات بطنجة‎
صورة: أرشيف
الجمعة 5 مارس 2021 - 11:58

أوقفت فرقة الأبحاث التابعة للشرطة القضائية بمنطقة أمن بني مكادة ثلاثة أشخاص متلبسين بحيازة كمية مهمة من مخدر الشيرا وسط حي الجيراري بمدينة طنجة.

وكشف بلاغ لولاية أمن طنجة أن العملية تمت بناء على معلومات دقيقة حول عملية بيع كمية مهمة من المخدرات قادمة من خارج مدينة طنجة، ليتم تطويق الحي ومراقبته وتوقيف سيارتين نفعيتين وعلى متنهما ثلاثة أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 34 و51 سنة.

وقد أسفرت العملية عن حجز كمية مهمة من المخدرات قدرت بحوالي 90 كيلوغراما من مخدر الشيرا كانت في طريقها إلى المروجين، علاوة على حجز سيارتين.

الموقوفون وضعوا رهن تدبير الحراسة النظرية قصد البحث معهم حول امتدادات هذه الشبكة الإجرامية التي تنشط في ترويج المخدرات؛ وذلك قصد الكشف عن باقي المتورطين، تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

الحراسة النظرية طنجة مخدر الشيرا منطقة أمن بني مكادة

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