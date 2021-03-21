"معهد سيروم" يشعر مسؤولي المغرب بتأخر تسليم شحنات "أسترازينيكا"

أبلغ “معهد سيروم الهندي للمصل واللقاح” كلا من المغرب والسعودية والبرازيل أنه سيتم تأخير الإمدادات الإضافية من لقاح أسترازينيكا المضاد لفيروس “كورونا”.
وأوضح المصنع الهندي، وهو أكبر مزود للمغرب بلقاح “أسترازنيكا”، أن إرجاء وصول شحنات إلى المملكة وبقية الدول سببه “ارتفاع الطلب المحلي في وقت يعمل المعهد على زيادة الطاقة الإنتاجية”.
وقال مصدر مطلع لوكالة “رويترز” للأنباء إن هذا التأخير يأتي “في وقت تتعرض الهند، أكبر صانع للقاحات في العالم، لانتقادات محلية، وذلك للتبرع بكميات من الجرعات أو بيعها بما يفوق عمليات التطعيم في البلاد، وذلك رغم تسجيل أكبر عدد من الإصابات بكورونا على مستوى العالم بعد الولايات المتحدة والبرازيل”.
وتشهد الهند في الوقت الحالي موجة ثانية من إصابات كورونا، ما أدى إلى ارتفاع إجمالي الإصابات إلى حوالي 11.6 ملايين إصابة، وهو ما دفع الحكومة الهندية إلى ممارسة ضغوطات على معهد سيروم المنتج للقاحات.
وإلى حدود الأسبوع الجاري، توصل المغرب بالدفعة السادسة من اللقاح، وهي عبارة عن شحنة من 500 ألف جرعة من لقاح “سينوفارم” الصيني، ليصل بذلك مجموع الجرعات التي حصل عليها المغرب إلى 8 ملايين ونصف مليون جرعة، موزعة بين 6 ملايين جرعة من لقاح “أسترازينيكا” و2.5 مليون جرعة من لقاح “سينوفارم”.
واستبق المغرب هذا الضغط العالمي بطلبه مليون جرعة من لقاح “سبوتنيك V” الروسي، يرتقب أن تصل على دفعتين في غضون الأيام القليلة المقبلة.
وفي حال تأخر وصول شحنات جديدة من اللقاح إلى المغرب سيتسبب ذلك في توقف أو تباطؤ الحملة الوطنية للتلقيح، وهو ما سيفرض على المملكة البحث عن حلول لتدبير المخزون المتوفر لديها في انتظار تجاوز مشاكل الإمدادات، سواء عبر اقتناء لقاحات جديدة أو تغيير شروط التلقيح.
وفي هذا الصدد، اقترح الطيب حمضي، طبيب باحث في السياسات والنظم الصحية، التباعد بين جرعتي لقاح “أسترازينيكا” بمقدار ثلاثة أشهر، بدلاً من أربعة أسابيع الموصى بها حاليا، من أجل تطعيم وحماية المزيد من الأشخاص.
نحن لسنا في عجلة من أمرنا.. ففي التأني السلامة وفي العجلة الندامة وكل تأخيرة يجعل الله فيها خيرا كثيرا…
يتوجب على العرب التضامن فيما بينهم من احل تشييد مختبر لانتاج اللقاحات لمختلف الأوبئة و الاهتمام بالبحث العلمي و تشجيع الاساتذة الباحثين ماديا و معنويا حتى لا نبقى رهينة مزاج الغرب.
نتمنى أن تبرز قوة المملكة في الاقناع للحصول على رخصة التصنيع في المغرب منها إستفادة المملكة من انتاج لقاح محلي وتخفيف الضغط على المصنع الهندي ويكون الطرفان رابحان من الاتفاقية
و مع ذلك يبقى المغرب بين الدول الرائدة في مواجهة الجاءحة، سواء عبر الإجراءات المتخذة منذ بداية انتشار الفيروس أو عبر طلب اللقاحات و الانخراط الفعلي في تطعيم المواطنين!!!!
هنا نحيي كل المساهمين في العملية، لكن إذا كانت بلادنا تتوفر على الكوادر المؤهلة لتنفيذ سياسات ما، فلماذا لا نرى نفس المستوى من خدمة المواطن حقوقيا؟؟؟
لماذا العنف و التشدد اتجاه المظاهرات؟؟؟
هذا تناقض، و كأننا في مغربين!!!!!وكما قال التيجيني في احدى فيديوهاته:مغرب المواطنين و مغرب السلطة!!!!!
المغرب واحد، فالصورة يجب أن تكون واحدة، ننجح او نسقط، نجاح هنا و فشل هناك، هذا غير سوي، لماذا؟؟؟؟؟
المهم لقحنا ابائنا و امهاتنا اللدين لهم علينا حق .اما نحن نتكل على الله وعلى مناعتنا
درس للبشرية جمعاء ان ما حك جلدك مثل ظفرك فلنسارع لتشجيع البحث العلمي ولنهتمً بعلمائنا الكبار في الداخل والخارج
ان القادم أسوا وعليه كما اخترنا درب صناعة السيارات وبعض قطع الغيار علينا ان نهتم بالميدان العلمي الطبي لان ذلك كفيل بتجاوز كل المشاكل مستقبلا فكل العالم يقول راسي يا راسي وتخيلوا لو كانت كورونا فتاكة متلا ويوميا يموت الآلاف هل ستقدم هده الدول ولو فتاتها من اللقاح لنتعظ
الى اين وصلت نسبة المناعة الجماعية الطبيعية ايتها اللجنة العلمية ؟؟؟؟؟؟؟
بأختصار : لا خَيرَ في أمَّةٍ تأكلُ مِن ما لا تَزرعُ، وتَلبَسُ ما لا تصنَعُ.
غير بشوية علينا المهم هو اننا لقحنا الكوادر الطبية و الجيش و الأمن ادو الناس الكبار و أصحاب الأمراض المزمنة… الباقي غيجي غير بشوية…
إن العجلة من الشيطان.
الحل هو التباعد بين جرعتي لقاح “أسترازينيكا” بمقدار ثلاثة أشهر، بدلاً من أربعة أسابيع الموصى بها حاليا، من أجل تطعيم وحماية المزيد من الأشخاص.
ففي دول كالسعودية تعطى الجرعة التانية بعد 3 شهور
باش تعرفو المغاربة تبارك الله عندهم حسن التدبير
الهند أكبر ديموقراطية في العالم. حجمها الديموغرافي الهائل وبنيتها الاجتماعية الطائفية لم يمنعاها من التقدم والخروج من التخلف والتبعية!الهند ذهبت عن علماءها المغتربين وأغرتهم بكل الوسائل والتحفيزات للعودة والمساهمة في بناء بلدهم!بذلك الهند مرشحة لتكون القوة الاقتصادية الأولى في 2100بناتج محلي قدره 120 ترليون دولار!آلهند قوة نووية،تكنولوجية،ثقافية،ديموغرافية فريدة!دولة الفساد تدفع الأدمغة للهجرة،الشباب المكون والجاهل لقوارب الموت،تهدر الطاقات،تخلد الفاشلين الفاسدين في المناصب،تدوس حقوق الإنسان،تعذب،تشرد،تصور للتشهير،تشهر سيف الطغيان والقمع في وجه الشعب،تهرب الثروات،تنكل بالمتظاهرين السلميين بثقافة بوفراقش،تسوق نفسها كمكتب خدمات للأمن والهجرة السرية،عقيدتها محاربة الإرهاب عوض محاربة التخلف وبناء السيادة والتقدم، تدمر المدرسة والجامعة والمجتمع؛ تنسف شبه الديموقراطية بالقاسم الانتخابي،تابعة بلا إرادة، متبوعة متهمة بكل ماهو قبيح؛ تبلقن المشهد السياسي والحزبي، تطبع، تضبع،تزور،تناور؛مع ذلك تتوسل وتتسول الدعم الدولي في قضاياها المصيرية!
خبر كيفقص على زوج نوبات
تأخر اللقاج
و عدم ذكر موعد تسليم الشحنة المقبلة
لقد اتضحت الأمور بالفعل، فبعد أن استغربت عدة شخصيات في دول اوروبية من تسارع حملة اللقاح في المغرب على غرار بلدانها المتقدمة، وهذا ينم عن حسد وجنون العظمة الذي تعرف به هذه الدول وكذا النظرة الاحتقارية لافريقيا وللعرب، حاربت من أجل منع المغرب التمركز بين الدول الاولى العظمى المطعمة لشعوبها..
اغلب الدول حاولت تشويه سمعة استرازينيك بتوقيفه باستثناء المغرب الذي استمر في التطعيم به رغم القيل والقال الذي دار حوله لذلك فالاسبقة للمغرب بتزويده بالكمية التي يحتاجها هذا أقل شئ يمكن فعله من قبل الشركة كرد جميل للمغرب على الثقة العمياء بها
سلام عليكم. هناك ناس من الجالية المغربية فضلو المغرب عن اوروبا في هده الازمة. نحن في امس الحاجة للقاح. لكي نسافر … وانا منهم. نرجو الله ان نتلقى باللقاح و نتلقح جميعا . ان الله على كل شيء قدير. لقد اصابنا الملل. ونرجو السلامة والصحة لكل المغاربة ان شاء الله. عمري 52 سنة ولا زلت انتضر نرجو الله ان القح في شهر رمضان المبارك. … ليكون مغفرة للذنوب والخلاص من هدا الوباء اللعين. كل عام وانتم بخير.
تهديدات دول الإتحاد الأوروبي للشركة بمقاطعتها هي التي ستأخر توصل المغرب باللقاحات لأن الإتحاد الأوروبي ما عجبوش الحال فاش المغرب مشى بعيد فتلحيق اكبر عدد من الساكنة وأنه قرب يحقق مناعة جماعية فالاشهر الماجية إنشاء الله.
غير بشوية علينا المهم هو اننا لقحنا الكوادر الطبية و الجيش و الأمن والقايد والمقدم والعامل والوالي اما الباقي ماشي مشكل حيث هوما غير نافعين لهذا الوطن.