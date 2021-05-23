العراقي أدهم يختار اللون الشعبي الإماراتي لأغنية "مع احترامي"

بإيقاعات تنهل من اللون الشعبي الإماراتي، طرح المطرب والملحن العراقي “أدهم” أغنية جديدة حملت عنوان “مع احترامي”، جمعته لأول مرة كمطرب مع كلمات المنتج والشاعر الإماراتي محمد سعيد حارب، وتوزيع وميكس وماستر نور هاشم، وإنتاج شركة Lammtara الإماراتية.

وأعرب “أدهم” عن سعادته بغناء قصيدة من أشعار محمد سعيد حارب، وقال: “يحمل حساً مرهفاً كشاعر وله رؤية وكلمة مختلفة في القصيد، وأصبح يجمعنا تقارب روحي من ناحية الكلمات والألحان، وسهولة في ترجمة مشاعره المكتوبة إلى ألحان، وخاصة بعد مجموعة من الأعمال التي لحنتها لقصائده التي تغنى بها عدد من نجوم الأغنية الخليجية والعربية”.

وأوضح “أدهم” أن الأغنية حملت في مقدمتها الطراز الغربي في التوزيع الموسيقي، إلى أن يتحول بلمسات ذكاء من قبل الموزع الموسيقي نور هاشم إلى الإيقاع الإماراتي الشعبي، مع تقطيع النغمات الموسيقية الحديثة.

وأبدى “أدهم” سعادته بالتفاعل الذي حصلت عليه أغنية “مع احترامي” من خلال عدد المشاهدات على “يوتيوب”، التي تخطت حاجز المليون مشاهدة خلال يومين بعد طرحها ضمن “فيديو ممنتج” حمل الكلمات وتفاصيل الإنتاج.