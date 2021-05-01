مغاربة خيرونا يطالبون باعتقال زعيم المرتزقة

نظم أفراد من الجالية المغربية المقيمة بمدينة خيرونا الإسبانية، شمال كاتالونيا، وقفة احتجاجية الجمعة أمام مقر مندوبية الحكومة الإسبانية للمطالبة باعتقال ومحاكمة زعيم ميليشيات البوليساريو، المسمى إبراهيم غالي، الذي يتواجد حاليا للعلاج بأحد المستشفيات الإسبانية بهوية مزورة.

ورغم ظروف الصيام وتساقط الأمطار فقد حج العشرات من أفراد الجالية المغربية القاطنة بالمنطقة للمشاركة في الوقفة، قادمين من مختلف المدن المجاورة، للتعبير عن غضبهم من إفلات المرتزق المدعو إبراهيم غالي من الاعتقال، رافعين لافتات تطالب بمحاسبته على خلفية تهم الاغتصاب والاختطاف والإبادة الجماعية وانتهاك حقوق الإنسان.