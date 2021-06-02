مغاربة مقيمون في الخارج ينادون بفتح الحدود

كلما اقترب الصيف كثر الحديث عن أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج وعودتهم إلى أرض الوطن لقضاء عطلتهم مع ذويهم، بسبب استمرار إغلاق المغرب لحدوده وعدم إصدار الحكومة لأي توضيح بشأن استئناف الرحلات من وإلى المملكة.
المغاربة المقيمون في الخارج يفضلون قضاء عطلتهم الصيفية داخل وطنهم الأم، لكن إلى حد الساعة لم تتضح الصورة لديهم بخصوص ما إذا كان المغرب سيفتح حدوده الجوية والبحرية والبرية، رغم شروعه في تخفيف الإجراءات المتخذة في إطار حالة الطوارئ الصحية.
ويتخوف العديد من أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج من أن يتكرر سيناريو السنة الماضية؛ إذ حرموا من زيارة أرض الوطن نظرا للتدابير الاحترازية التي فرضتها السلطات المغربية لتجنب انتشار الوباء.
وعلى الرغم من أن السلطات المغربية سمحت للراغبين من أفراد الجالية بدخول التراب المغربي عبر رحلات خاصة، إلا أن توافدهم لم يكن بالشكل المعتاد، نظرا للشروط التي تم وضعها أمام الراغبين في السفر، مثل إجراء فحص “PCR” سلبي لا تتجاوز مدة صلاحيته 48 ساعة.
وفي ظل عدم صدور أي قرار رسمي من السلطات المغربية، يعيش أفراد الجالية المغربية بالخارج وسط أسئلة معلقة بخصوص إمكانية سفرهم إلى المغرب صيف هذه السنة، وتزداد حيرتهم مع اقتراب العطلة، نظرا لكون السفر إلى المغرب يتطلب القيام بإجراءات عدة، مثل طلب رخصة السفر من أرباب العمل واقتناء التذاكر في وقت مبكر تفاديا لارتفاع أسعارها.
جريدة هسبريس الإلكترونية استمعت إلى ارتسامات أفراد من الجالية المغربية المقيمة في كل من العاصمة البلجيكية بروكسيل والعاصمة الهولندية أمستردام، أكد فيها عدد منهم تحمسهم الشديد لفتح الحدود، مشيرين إلى أنهم سيضطرون إذا لم يتم فتحها إلى السفر لقضاء العطلة في إسبانيا التي تعيش علاقاتها حاليا توترا مع المغرب.
في انتظار القرار الذي ستتخذه السلطات المغربية بشأن استئناف الرحلات الجوية، تستعد الجالية المغربية المقيمة بالخارج للسفر، وذلك باقتناء مستلزمات إضافة وهدايا، مبدية حماسها لصلة الرحم مع الأهل والأحباب بأرض الوطن.
وأنت تجوب “rue de braband” ببروكسيل، تشعر وكأنك في “السويقة” بالرباط أو سوق القريعة بمدينة الدار البيضاء، حيث يكتظ هذا الشارع عن آخره بأفراد الجالية المغربية، قادمين من البلدان المجاورة، فرنسا، ألمانيا وهولندا، لشراء الهدايا واللوازم التي تخصهم أثناء السفر إلى المغرب.
حسن الحنشاوي، مهاجر مغربي ينحدر من كلميم باب الصحراء الساكن حاليا بالعاصمة البلجيكية بروكسيل، قال: “كنتمناو المغرب يفتح لينا الحدود ونمشيو لبلادنا”، وأضاف مفسرا سبب حرصه على السفر إلى المغرب بدل إسبانيا وبعض الدول الأخرى كتركيا، بأن “المغرب هو بْلادنا، كنحبو بلادنا وماكاينش بحال المغرب، والمغرب أحسن من تركيا وإسبانيا”.
بدورها، قالت الشنتوفي لكبيرة، مقيمة في مدينة شارلوروا: “نتمنى أن يفتح المغرب لنا حدوده للسفر إليه، لأن السفر يتطلب شروطا كثيرة، عوض السفر إلى بلدان أخرى. نفضل السفر إلى المغرب وإدخال العملة الصعبة”. وختمت تصريحها بالقول: “كنطلبو من سيدنا الله يخليليه صحيحتو باش يتدخل ويعاونا باش نجيو للمغرب”.
أما السيدة سكينة التي تقطن في العاصمة الهولندية أمستردام، والتي تنحدر من مدينة الحسيمة، فقد ناشدت الملك قائلة: “كنتمنى من جلالة الملك ديالنا باش يعونا نجيو للمغرب، مابغيناش نمشيو لإسبانيا”.
بدوره، قال مصطفى بوغابة المنحدر من الحسيمة: “نحن نفضل السفر إلى المغرب وليس إلى إسبانيا، لأننا نسمع أنه إذا بقيت حدود بلدنا مغلقة، فمن المحتمل أن يسافر مغاربة هولندا وألمانيا وبلجيكا وفرنسا إلى إسبانيا لأنها قريبة”.
سينتهي مسلسل كورونا قريبا…ومرحبا بالجالية المغربية فأنتم برهنتم على حبكم لوطنكم أكثر منا نحن…
نطلب من جلالة الملك التدخل والأمر بفتح الحدود نحن الجالية الموجودة في لبنان نذوق الموت كل يوم
بعد عن الأهل وضع اقتصادي وأمني منهار ونفسية محطمة
يا رب رحمتك
افتحو الحدود فقد ضاقت بنا الدنيا،
اولادنا يسألون عن العطلة ومتى سوف نذهب لزيارة الجدة والعائلة..
مثلنا مثل المغاربة في الداخل. لنا حق العيش والدخول والخروج متى نحب.
في سائر الدول المواطن له حق الدخول والخروج من دون قيد او شرط، لماذا تقيدون حريتنا حتى في العطلة الصيفية التي هي المتنفس الوحيد لدينا.
حسبنا الله ونعم الوكيل.
اتمنى ان يصل صدى هذا المقال الى الجهات الوسؤولة… نريد الدهاب الى المغرب، الوطن الحبيب لزيارة الوالدين و العائلة… مع العلم اننا قمنا بالتلقيح، و على استعداد ان نقوم بكل الكشوفات PCR… لكي تفتح لنا الحدود… الله يدير الخير.
الحاجة الوحيدة “الإيجابية” مع كورونا هي أنني ارتحت الحمد لله من حرق أعصابي 4 مرات في السنة خلال زيارتي للمغرب.
هذا العام سيكون حالة خاصة نظرا للتوثر الحاصل مع أسبانيا بلد عبور الجالية بأوروبا..
المغاربة المقيمين في المهجر ينادون ويتوسلون صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وحفضه ان يعطي اوامره بفتح الحدود في وجه الجالية لقضاء عطلتهم الصيفية بين ذويهم و اهلهم .اما الحكومة الحالية فقد فقدنا فيها كل الامال وعلى جميع الاصعدة ، بكم صم فهم لايفقهون شيئا
..لا ينادون المغاربة في الخارج بفتح الحدود وانما ينددون بسبب عدم فتح الحدود..ارجو تغير عنوان المقال.
اوروبا قررت فتح حدودها كما نحن قوم تُبَعْ سنفتح كذالك عليكم بشراء التذاكر قبل ما تشتعل النار في الأثمنة
بكل صراحة لولا العائلة ماكنت افكر ابدا السفر الى المغرب لان هناك بلدان اجمل بكثير من المغرب وبثمن جد مناسب ولعلى الكثير من المهاجرين يعرف دلك
في انتظار القرار الذي ستتخذه السلطات المغربية بشأن استئناف الرحلات الجوية، تستعد الجالية المغربية المقيمة بالخارج للسفر، وذلك باقتناء مستلزمات إضافة وهدايا، مبدية حماسها لصلة الرحم مع الأهل والأحباب بأرض الوطن.
مادامت الجالية المغربية تقوم بإرسال تحولتها المالية الضخمة إلى بلادها الأم فإن هذه الحكومة الباءسة لن تتجرء على إبقاء الحدود مقفولة الحل هو وقف الجالية إرسال التحولات إلى المغرب
يعني باغين غير تساراو ياربي تبقا الحدود مغلوقة كتجيو غير تغليو الحولي أو العياقة على الفقراء كون فيكم الخير متخرجوش من بلادكم كتجيو تكدبو على الشباب حتا نصو مات فالبحر ياله ديسلايك ديسلايك ديسلايك حيت هذه هي الحقيقة كتمشيو تقصحو قلوبكم اوتجيو لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم
فتح الحدود وحده غير كاف يجب مراقبة الأسعار و تخفيضها و المعاملة اللاءقة للجالية.
يفتحوا. لحدود لناس يدخلوا لبلادهم واش طالبينها لباهم
Pour partir en vacances il faut 4 mois pour s’organiser, demande de congé,réservé les billets d’avion, personnellement je n’ai plus aucun espoir je ne demande pas à passer des vacances mais juste prouver à ma maman qui est âgée et ne comprends pas pas ce qui se passe au monde que je ne suis pas une menteuse
افتحو الحدود للملقحين ول ب س ر السلبي، افتحو الحدود راكم تا تقلو الوطنية وحب الوطن في شعبكم يا حكومة الزفت. باراكا راه هادشي بسال .
نطالب جلالة الملك ان يعطي اوامره لفتح الحدود راه ما عندنا تقة في هاته الحكومة ديال الخوانجية والله وشخصيا لا أقدرهم وأحس بالاكتئاب من هاد الحكومة التي يترأسها رءيسهم العتماني لان ليس له اي شخصية كوزير اول ولا يمتلني.
نحن الجالية المغربية عندنا تقة في ملكنا العزيز ووراءه في الضراء والسراء وليكن في علم اعداء هاذا الوطن اننا سنضحي بالنفيس من اجله. الله الوطن الملك والصحراء في مغربها وبن بطوش في جزاءره الشبه دولة القهوة الإقليمية .
لم يعود بمقدوري الفهم لما هذا السكوت الذي تلزمه الحكومة أليس لنا الحق في زيارة أباءنا ؟ لاحول ولا قوة الا بالله حسبي الله ونعم الوكيل
المغرب لم يعلن رسميا برنامج عملية العبور “مرحبا”، في انتظار ما ستؤول إليه الأزمة مع إسبانيا.
أما و قد ظهر للمغرب أن حكام اسبانيا فضلوا معادة المغرب،
فإن عملية العبور لن تتم انطلاقا من الاراضي الاسبانية هذا الموسم.
هذه العملية قد تتم انطلاقتها من فرنسا او إيطاليا.
مرحبا بالجالية المغربية.