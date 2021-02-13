مغاربة والاحتفال بعيد الحب

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‫‫من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم‬.

‫تعليقات الزوار

2
  • Samir
    السبت 13 فبراير 2021 - 13:44

    اش خاصك العريان خاصني سان فالنتان.يجب التحرر من التبعية الفكرية والعودة للبحث عن جذورنا والتي تضمن استمراريتنا.

    5
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  • مواطنة 1
    السبت 13 فبراير 2021 - 13:58

    ما فيها باس نحتفلو بأي حاجة تسعدنا وتسعد احبابنا ، الحياة ما كتستحقش نكونو متعصبين فيها وعنصريين ، السعادة ليس لها علاقة بوقت وزمن ومكان معين ، فرح راسك وناسك مادايمة لحد . مادام ما كتضر حد .

    1
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