مغاربة والاحتفال بعيد الحب

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تعليقات الزوار2
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اش خاصك العريان خاصني سان فالنتان.يجب التحرر من التبعية الفكرية والعودة للبحث عن جذورنا والتي تضمن استمراريتنا.
ما فيها باس نحتفلو بأي حاجة تسعدنا وتسعد احبابنا ، الحياة ما كتستحقش نكونو متعصبين فيها وعنصريين ، السعادة ليس لها علاقة بوقت وزمن ومكان معين ، فرح راسك وناسك مادايمة لحد . مادام ما كتضر حد .