أضف تعليقك
من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.
تعليقات الزوار2
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.
المرأة ضلعة عوجة كما دارتلها متتسكدش سواء بدوية ولا حضرية ولا امية ولا مثقفة ولا موظفة ولا ربة بيت ………….إلا من رحم ربي وهن بعدد أصابع اليد.
سبب تعنيف المرأة في المغرب راجع أساسا لسببين
الأول اقتصادي مادي بحث لكي لا نظلم الرجل في هذا الباب فالرواتب هزيلة بالمغرب و متطلبات العيش باهضة ايجار السكن ماء كهرباء تطبيب تعليم الاطفال مستلزمات الحياة اليومية غذاء لباس وووو فهذا الامر يرهق كاهل كل رجل يفتح بيت الزوجية و المراة هي ايضا تجد نفسها محصورة معه في خندق الفقر فينتج عنه مشاكل لا تعد و لا تحصى يمكن ان تصل للقتل
اما السبب الثاني هو الدين و الثقافة فالدين يبيح حقوق للرجل اكثر من المراة كالتعدد و فرض الوصاية على المراة بل و تاديبها من طرف الزوج خصوصا في فراش الزوجية , لذلك الرجل بديهيا يرى الامر انه مباح إن خرجت زوجته عن طوع رغباته و الموضوع يطول شرحه
لو لاحظنا الوضع عن كثب للمهاجرين المغاربة في اوروبا سنجده هو يشتغل و زوجته تشتغل و لهما نفس الحقوق لا يحق له الزواج باكثر من واحدة فهذا هو حقه الطبيعي و لن تكون هناك مشاكل الغيرة و من حقها هي ايضا ان تفعل ما يفعله هو ايضا او يلتزمان معا اذا اراد إنهاء المشاكل
لذلك المغربي يكره قوانين اوروبا لانها لا تمنحه نفس الامتيازات مثل المغرب و في الحقيقة ما هي الا مساواة