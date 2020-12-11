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‫تعليقات الزوار

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  • نورالدين المعتدل
    12 دجنبر 2020 الساعة 08:12

    المرأة ضلعة عوجة كما دارتلها متتسكدش سواء بدوية ولا حضرية ولا امية ولا مثقفة ولا موظفة ولا ربة بيت ………….إلا من رحم ربي وهن بعدد أصابع اليد.

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  • Meryam Rochdi
    12 دجنبر 2020 الساعة 15:12

    سبب تعنيف المرأة في المغرب راجع أساسا لسببين
    الأول اقتصادي مادي بحث لكي لا نظلم الرجل في هذا الباب فالرواتب هزيلة بالمغرب و متطلبات العيش باهضة ايجار السكن ماء كهرباء تطبيب تعليم الاطفال مستلزمات الحياة اليومية غذاء لباس وووو فهذا الامر يرهق كاهل كل رجل يفتح بيت الزوجية و المراة هي ايضا تجد نفسها محصورة معه في خندق الفقر فينتج عنه مشاكل لا تعد و لا تحصى يمكن ان تصل للقتل
    اما السبب الثاني هو الدين و الثقافة فالدين يبيح حقوق للرجل اكثر من المراة كالتعدد و فرض الوصاية على المراة بل و تاديبها من طرف الزوج خصوصا في فراش الزوجية , لذلك الرجل بديهيا يرى الامر انه مباح إن خرجت زوجته عن طوع رغباته و الموضوع يطول شرحه
    لو لاحظنا الوضع عن كثب للمهاجرين المغاربة في اوروبا سنجده هو يشتغل و زوجته تشتغل و لهما نفس الحقوق لا يحق له الزواج باكثر من واحدة فهذا هو حقه الطبيعي و لن تكون هناك مشاكل الغيرة و من حقها هي ايضا ان تفعل ما يفعله هو ايضا او يلتزمان معا اذا اراد إنهاء المشاكل
    لذلك المغربي يكره قوانين اوروبا لانها لا تمنحه نفس الامتيازات مثل المغرب و في الحقيقة ما هي الا مساواة

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