مغاربة وجواز كورونا

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‫تعليقات الزوار

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  • جواز الوهم
    الإثنين 7 يونيو 2021 - 20:10

    عار على وزارة الصحة و الحكومة المغربية ان تعلن عن جواز الصحة…. و موقع تحميل هذا الجواز الإلكتروني معطل و لا يشتغل بطريقة عادية بالدارجة ” كيفقص”…. الحكومة تبيع الوهم للمغاربة و يجب فتح تحقيق في هذه الكوارث الإدارية بالمغرب… عرفنا الإدارة المغربية الغارقة في الفساد و المحسوبية و الزبونية و ضعف الخدمات منذ فجر الإستقبال. . لكن ان ينتقل سرطان فساد الإدارة المغربية إلى الرقمنة و التكنلوجيا المصنعة في الغرب، فهذه هي أم الكوارث…حوالت اكثر من 20 مرة تحميل جواز الصحي، و الموقع مريض معطل معطوب…. منكر ما يقع في المغرب من فوضى إدارية

    10
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  • علي نايت عمر
    الإثنين 7 يونيو 2021 - 20:16

    التلقيح ضد كورونا لصالح الفرد و المجتمع….اما جواز كورونا يساوي جواز السفر اي الباسبور محليا و دوليا اما التأشيرة او الفيزا دبر راسك معاها….

    -8
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  • متقاعد
    الإثنين 7 يونيو 2021 - 20:16

    كل ما ثم تسجيله في هذا الفديو يزكي التلقيح وجواز السفر. بدون أن نسمع للرأي المخالف. بمذا تفسرون هذا

    14
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  • مواطن من المغرب
    الإثنين 7 يونيو 2021 - 20:17

    هذا الجواز لا يهم إلا من وضعه لانه من الان الى بداية الدخول المدرسي وانتهاء كل العطل والمناسبات. لن يصل المغرب في نسبة التلقيح إلى الربع…

    6
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  • مغربي
    الإثنين 7 يونيو 2021 - 20:50

    على الأقل 6مليون عائلة سيتنقلون بين المدن مع ابناءها أقل من 17 سنة.لتن الآباء هم أول الملقحين.

    0
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  • ج مصطفى
    الإثنين 7 يونيو 2021 - 21:00

    بعظ الملاحظات لاصحاب القرار
    لماذا كل هذه البراجات وكاننا في الحرب ؟
    مادام ان هناك اناس يتنقلون بين المدن في الحافلات والقطارات وسيارات الأجرة .
    من كان مصابا بكورونا ليس الشرطة أو الدرك من سيكتشفون حالته المرضية ولديه رخصة التنقل.
    على المسؤولين ان يتركوا رجال الامن والدرك أن يشتغلوا في وضع مريح والتخفيف عليهم والعيش قرب اولادهم و السهر على سلامة المواطن وقضاء حواىجه الإدارية .
    المصاب بكورونا سواء تنقل بين المدن او بقي في الجهة التي يقطنها يمكنه أن يحمل اقاربه المرض.
    اتركوا عباد الله في حالها نبحت عن لقمة العيش واصل الرحم فهناك من اصبح مريضا نفسيا بالاكتاب والجوع والفقر ووصل الحال لآخرين الانتحار والتفكير فيه.
    إنتهى الكلام

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