مغاربة يثنون على سفيرة المغرب بإسبانيا .. "كاريزما" تبدد ألاعيب مدريد

أثنت العديد من التعليقات الصادرة على منصات مواقع التواصل الاجتماعي على أداء سفيرة المغرب بمدريد كريمة بنيعيش، معتبرة خرجاتها الإعلامية معبرة عن شعور المغاربة تجاه الأزمة الدائرة حاليا بين المغرب وإسبانيا بسبب استقبال ابراهيم غالي خلسة.
وخرجت السفيرة التي استدعتها الخارجية الإسبانية وكذلك الرباط غير ما مرة من أجل التشاور، متحدثة باللغة الإسبانية بشكل كاريزماتي، مدافعة عن مصالح المملكة، طارحة إشكاليات تبحث عن أجوبة لدى السلطات الإسبانية.
وعبرت العديد من التعليقات عن مساندة السفيرة والسلك الدبلوماسي المغربي في إسبانيا، مؤكدة حاجة المغرب على الدوام إلى شخصيات متمكنة تستطيع بسط مواقف البلاد بوضوح، خاصة في البلدان التي تمارس سلوكيات عدائية تجاه المغرب.
وتتواصل التطورات المتسارعة بين المغرب وإسبانيا بسبب ملف المهاجرين غير النظاميين الذين وصلوا إلى سبتة المحتلة، خصوصا على مستوى خرجات مسؤولي خارجية البلدين الذين تتفرق بهم السبل في تعريف أسباب الأزمة القائمة.
ورغم الإشادة التي لاقتها خرجة السفيرة، إلا أن بعض التعليقات احتفظت بأسف جراء توجه أغلب الكفاءات إلى السلك الدبلوماسي وبقاء مناصب داخلية مهمة في أيد محدودة الإبداع والقدرة، وهو ما جعل الكثير من القطاعات تعيش اختلالات ملحوظة.
واستحضرت التعليقات لباقة الدبلوماسية المغربية في مسار الدفاع عن المغرب، وتناقض الأمر مع وزير حقوق الإنسان الرميد، الذي استخدم قاموس “مد الرجلين”، وغيرها من العبارات التي استقبلها المغاربة بانتقادات وسخرية عارمة.
وفي السياق ذاته، طالبت تعاليق منتشرة على نطاق واسع بضرورة الاستمرار في الدفاع عن موقف المغرب، وإطلاع الرأي العام الإسباني على خبايا الأزمة الثنائية، وعدم فسح المجال أمام ترويج معطيات منافية للطرح المغربي في القضايا المشتركة.
حضور تواصلي وازن
هشام معتضد، أستاذ باحث في العلوم السياسية، قال إن الخرجات الإعلامية للسفيرة المغربية بإسبانيا كريمة بنيعيش “أعطت دفعة قوية لأسلوب التواصل الدبلوماسي الذي يواكب الأزمة العميقة بين المملكتين المغربية والإسبانية”.
وأضاف معتضد، في تصريح لهسبريس، أن “ازدواجية ثقافتها (المغربية الاسبانية) وضبطها للموروث الشعبي والسياسي الإسباني، مكَّناها من إضفاء تميُّز إيجابي ومثمر في كل خرجة إعلامية منذ بداية هذه الأزمة الخطيرة بين الرباط ومدريد”.
وأشار المتحدث إلى أن الدبلوماسية المغربية المسلّحة بالثقافتين، “عرفت كيف تضيف أسلوب تجربتها المهنية إلى الخطاب الدبلوماسي المغربي الذي أرادت الرباط توجيهه إلى مدريد في واحدة من أخطر الأزمات في العلاقات الدولية على مستوى المنطقة المتوسطية”.
ومنذ تعيينها من طرف الملك محمد السادس على رأس السفارة المغربية في مدريد، “قامت كريمة بنيعيش بإضفاء نوع من التغيير التكتيكي على منهجية التواصل الدبلوماسي في تواصلها مع المؤسسات السياسية والعمومية الإسبانية”، يقول معتضد.
وأبرز معتضد أن “حضور السفيرة أعطى بعدا وازنا فيما يتعلق بالتواصل السياسي، خصوصا وأن نوعية البيداغوجية الدبلوماسية التي لجأت إليها بنيعيش شَفَّرَتْ للرأي العام المحلي الإسباني الأسباب الحقيقية للأزمة بعد استنفاد الصحافة وسائلها في تمويه الإسبان وإمدادهم بمغالطات”.
هذه السيدة السفيرة لم تخرج بأي بلاغ تجاه إسبانيا إلا بأمر من الخارجية المغربية. لأنها تعرف متانة علاقة المغرب بجاره إسبانيا أكثر من رواد التواصل الاجتماعي
في وقت الازمات .لم تبرز اي شخصية من احزاب الكرطون المغربية.وزارات الدفاع والخارجية .يجب أن تبقى بيد الملك.والا حصلت كوارث.
سؤال عادي لكل اخواتي المغاربة
دابا شفنا السفيرة ديال بلادنا كيفاش كتهضر و كاتدافع على بلادها، واش كاتضنو ان السيد رئيس الحكومة العثماني يقدر يعبر و لا يمثل المغرب بحالها؟
و الله الى عيب و عار يكونو فالحكومة ناس ما عندهومش شخصية قوية و كاريزما و كيقودو بلاد
المغرب فيه الكفاءات كفانا خوشبيش فالحكومة
الشخص المناسب في المكان المناسب… مقنعة بكل المقاييس… تحية تقدير لها
الكل يعلم ان الخارجية المغربية من اختصاص صاحب الجلالة وهو من يتحكم فيها و تسير حسب تعليمات وقد وظف أشخاص من ذوي مختلف التخصصات للنهوض بالدبلوماسية المغربية على أحسن وجه يشرف المغرب و ملكه و على رأسهم الوزير النشيط بوريطة الذي أظهر عن علو كعبه في كل ما يتعلق بالتحركات و الإتصالات التي يجريها بجميع أقطار المعمور والتي أعطت أكلها بافتتاح اكثر من 20 تمثيلية دبلوماسية بأقاليمنا الجنوبية العزيزة. لقد وضع صاحب الجلالة الرجل المناسب في المكان المناسب.منذ عقدين تقريبا لم يعرف المغرب مكلف بالخارجبة المغربية كالييد ناصر بوريطة و الطاقم المرافق له.نتمنى لهم جميعا مزيدا من النجاح و التألق.ياريت لو كان كل الوزراء و أطقمهم في مستوى وزير خارجيتنا وطاقمه.
السيدة كريمة بنعيش سفيرة من الوزن الثقيل : ثقافة وفصاحة وتمكنا من اللغات بما في ذلك اللغة الإسبانية، التي عبرت من خلالها على الأخطاء الفادحة التي ارتكبتها الدولة الإسبانية في حق المملكة المغربية.
فمثل هذه السفيرة هي التي يقال في حقها :
المرأة المناسبة في المكان المناسب.
بارك الله فيها وحفظها وأكثر من النماذج المشرفة لوجه بلادنا مثلها من رجال ونساء أكفاء.
مواقف الديبلوماسية المغربية تثبت أن تصريحات المقص الذهبي بوريطة ليس مجرد كلام و أن المغرب ما غاديش يحني الراس للابتزاز الأوروبي كما كان من قبل و على اسبانيا أن تعي هذا الأمر جيدا
تبارك الله عليها ،الكل يتذكر أيضا تطلعاتها لصالح المغاربة بإسبانيا وقت الحجر الصحي بداية داء زورونا.أتمنى أن يبقى المغرب متشبتا بمنهجيته رغم الضغوطات الخارجية وأن يختنق اقتصاديا الثغرين المحتلين،وأن حاربونا في صادراتنا سواء التي تذهب إليهم ام عبرهم فعلينا العمل بالمثل واكثر
عندما توضع الكفاءة المناسبة في المكان المناسب ….فالمغرب في الطريق الصحيح …
عندما يوضع عديمي الكفاءة في مواقع المسوؤلية فل ننتظر ما جنيناه طيلة40سنة ..من باك صاحبي ..جنينا 70% من الدخل القومي في خدمة الدين العمومي
الله اكثر من امثال هذه السفيرة ومن امثال الحومشي ووزير المالية…كفاءات في خدمة الوطن .تحية تقدير لكل من يعمل في صمت من اجل النهوض بهذا الوطن …
تحياتي الخالصة وإحتراماتي لهاذه السيدة التي شرفت بلدنا وعبرت عن صلابة الدبلوماسية المغربية وتفوقها وبعد نظرها….
شكرا لك سيدتي وأعانك الله ووفقك في مهامك….
فعلا السيدة بنعيش اظهرت عن كفاءة كبيرة ودبلوماسية رزينة في التعامل مع الحدث والكشف عن الاعيب اسبانيا اتجاه القضية الوطنية مثل هذه السفيرة نريدها في جميع بلدان العالم لتمثيل المغرب والدفلع عن مصالحه العليا وليس مثل بعض السفراء لا يظهر لهم اثر ابدا.
تستحق السفيرة كل الاحترام وهي مفخرة لنا ولكل من له ذرة حب لوطنه واهله
لكن يجب على المغرب ايضا ان يفعل نفس الشيء مع الجارة الخبيثة ويستدعي سفيره فهي البلد المدبر ووراء كل صغيرة وكبيرة لذى يجب قطع العلاقة معها والى الابد
المرأة المغربية دائما في القمة
شخصية المرأة المغربية شخصية قوية بحضارتها وتاريخها العريق في الحضارة العالمية
المرأة المغربية في كل الميادين الحضارية العالمية دايما هي الأول
ولنا في التاريخ والواقع وفي كل الدول نساء مغربيات قويات
لدواعي إنسانية، لايمكن للمغرب أن يقف سدا منيعا في وجه آلاف المهاجرين الأفارقة العابرين لأراضيه في اتجاه إسبانيا…!!!
لم أرَ خرجات السفيرة، ولكن الكاريزما و الحنا و القفطان ما عندهم حتى علاقة بالسياسة! أظن أن صناع القرار فالمملكة لم يوفَقوا في هذه الستراتيجية التي ستكون لها عواقب وخيمة على المغرب!
حقا نفتخر باعضاء دبلوماسيتنا في الخارج ومن هذه السيدة التي ابانت عن كفاءتها في ابراز خفايا ونوايا اسبانبا بلغة بلاغية وتحليل سياسي بدون لغة الخشب
المراة المناسبة في المكان المناسب.
جابت شركات يخدمو المغاربة ههههه أو لقات أسواق للصادرات المغربية أو كونطرادات للعاطلين المغاربة؟
السيدة كريمة بنيعيش من أم إسبانية وأب مغربي فلهادا تتكلم بفصاخة اللغة الأسبانية تحية لسفيرة المغربية
il faut que vous sachiez que que les espagnoles sans exception sont à l’image de leurs dirigeants c’est un peuple qui est complexé face au passive historique avec le Maroc et que l’Espagne n’est qu’un rat caché sous la jupe de l’union européenne d’une part et de la Nato de l’autre part sans ça l’Espagne serait comme le Venezuela aujourd’hui donc on n’a pas besoin de leur expliquer ni de nous justifiez c’est eux qui ont besoin de nous et pas nous d’eux et ça c’est le plus important il faut qu’on tire notre force de ce fait je lis tous les jours leurs soit disant presse des caniveaux et croyez moi ce n’est pas joli ce qu’ils racontent sur le Maroc Vladimir Poutine vient de déclarer que l’Espagne est un pays arriéré qui vit encore dans l’ère de la conquête coloniale
سيدتي المحترمة ارفع لك القبعة ولك كل احتراماتي .chapeau
ياسلام على الإنجاز الشفوي والبلابلا وشوهة أطفالنا سامحين في المدرسة وعائلاتهم وهاربين لسبتة.
المغرب لم يخفي سبب الفتور الحاصل في علاقته مع إسبانيا بل عبر عن ذلك عن طريق وزارة الخارجية ووسائل الإعلام الوطنية ،واتمنى أن تعتذر إسبانيا عن فعلها بدون تشاور مع المغرب الجار الذي يعول عليه في محاربة الهجرة والإرهاب والمخدرات، وكل ما أتمناه أن لا يصعد هذا الأمر في هذا الوقت حيث الأعداء في شرقنا وجنوبنا فلا نفتح المجال لآخرين في شمالنا .
انا لم موقف اسبانيا من المجرم الذي قدمت ضده عدة شكايات اذن فهو مطلوب قضائيا من قبل المحاكم الاسبانية فلماذا تتهرب ؟ هل تاتي بفعل وتقوم بضده؟ اي منطق هذا؟ الطمع طاعون ؟
من الخصال الذاثية التي يجب أن تتوفر في المرشحين لتحمل المسؤولية هي اولا الوطنية الخالصة والمواطنة الحقة ثم الدراسات العليا بامتياز
المرأة المناسبة في المكان المناسب، التكنوقراط المعينون من طرف الملك احسن من السياسيين المنتخبين .
السيدة تمارس عملها وتقوم بمهمتها على أحسن وجه وهذا واجب، لكن ما أعطاها هذه الهالة و التميز هو أنها إستثناء خرج عن القاعدة التي تضع غالبا الشخص الغير المناسب في المكان المناسب أو العكس. وتقريبا جميع السفراء المعينين من طرف الملك والمبعوثين لدى المنظمات الدولية يحملون نفس المواصفات.
نتمنى أن تصل الحكومات المقبلة إلى إعمال نفس المعايير في انتقاء المسؤولين والموظفين الحكوميين.
نموتو على التطبيل و الاطراء بلا فائدة. ان قامت السفيرة بعملها فهذا عملها و هذا امر عادي و للمغرب تقريبا في كل دولة سفير او سفيرة.
اسبانيا دائما الجار و الحليف و اكبر الشركاء الاقتصاديين و جاليتنا اكبر جالية فيها و بيننا روابط ثقافية و….
و فجأة اصبحت عدوة؟
المغرب يتخبط في سياساته الخارجية. الجزائر فالمانيا و الان اسبانيا في وقت تبحث الدول عن تكثلات اقتصادية.
ابانت السفيرة المغربية كريمة بنيعيش عن مؤهلاتها وقدراتها وكفاءتها في الدفاع عن المصالح العليا للمغرب وتنويه الرأي العام الاسباني بالاسباب الحقيقية في الخلاف بين اسبانيا والمغرب وتآمر الدولة الاسبانية مع النظام العسكري الديكتاتوري ضد وحدة التراب الوطني.
نفتخر بكل مسؤول غيور عن هذا الوطن الحبيب.
سواء وزارة الخارجية
الجيش والمخابرات المغربية والامن الوطني والقوات المساعدة …
كم اتمنى لو اتحد كل المغاربة ونرفع هذا الوطن بين الدول العظمى بالقيادة الرشيدة للملك المحبوب جلالة الملك محمد السادس نصره الله ضد على جيران السوء واعداء الوطن.
تحياتي لسفيرتنا المحترمة من هاذا المنبر من مغربي يجري في دمه دم الامبراطورية المغربية ودم اجدادنا رحمهم الله.
الأخت المحترمة في المكان المناسب ونفتخر بك جميعا كمغاربة احرار ونحبك في الله. الله يعاونك عليهم ولا التقة الكاملة في شخصيتكم وشعارنا الله الوطن الملك من سبة ومليلية مرورا على طنجة الى الكويرة.
العز والنصر للدويتو وزير الخارجية و السيدة السفيرة
بن يعيش تنتمي لعائلة عريقة تربت في أسرة مغربية أسبانية واكتسبت تكوينا ديبلوماسيا راقيا منذ أيام الملك الراحل الحسن الثاني
،وبالتالي فهي تحمل موروثا شعبيا مزدوجا من البلدين وعلى المغرب أن يختار نماذج من هذه السفيرة المخضرمة لتمثيله والدفاع عن مصالح البلاد
شهادة حق انها دبلوماسية محنكة وكلامها موزون تستحق ان تكون وزيرة خارجية
يا له من إنجاز نفتخر به كمتل الإنجازات السابقة في الشفوي و الله داوي، شوهتنا وصلات للعالمية و أصحاب العام زين يطبلون للإنجاز الشفوي
السفيرة المغربية تعاملت بمستوى ديبلوماسي عالي امام الخرجات المستفزة لكل من وزيرة الخارجية الاسبانية ووزيرة الدفاع الاسبانية كذلك، هناك فرق واضح بين الاسلوب الدبلوماسي المسؤول والمتوازن والاسلوب الدبلوماسي الامبريالي الاسباني المنحط والحقير، انما الامم الاخلاق، تحية للسيد بوريطة والسيدة السفيرة المغربية.
ما يقع اليوم في محيط المغرب هو رسالة قوية للمغاربة قاطبة، ملكا، حكومة، برلمان و شعب قصد العمل الجاد على خدمة هذا البلد بإصلاح التعليم اصلاحا حقيقيا، قصد العمل على أن يسود العدل و المساواة بين المغاربة امام القانون، على وضع نظام صحي يستجيب لمتطلبات الشعب، على فصل حقيقي بين السلط و الضرب بيد من حديد على الفاسدين و المرتشين من المنتسبين لهذا الوطن
الحقيقة ،حقيقة والحقيقة ثابتة وليس بعد الحقيقة إلا الباطل والبهتان والنفاق وهنا هذه العناصر تكون السياسة، والسياسة خدع وتبقى الصحراء صحراء مغربية أب عن جد شرعا وقانونا وولاءا وعاش ملكنا الهمام محمد السادس وارث سر ابيه وجده تغمدها الله بواسع رحمته .والحضارة واحدة إلا أن الثقافات متعددة ،والحمد لله ثقافتنا تنبع من مرجعية دينية إسلامية.
تحية لسفيرتنا المحترمة والقديرة والمقتدرة و تحية اخوية لكل من كتب تعليقا بنوه بدبلوماسيتنا و السفيرة بنيعيش و اقول لكل من يعلق على المواضيع التي تهتم بجارتنا الشمالية التي اصيبت بعدوى و فيروس جارتنا الشرقية اتقوا ربكم في وطنكم وهل شاهدتم اسباني او جزائري يحقد على وطنه كما يحقد بعض المتطفلين على الوطن والوطنية. كيف ما كانت الظروف المغرب الحبيب يجمعنا ولنضع يد في بد للتغلب على أعدائنا وبعد ذلك يفتحها الواحد الأحد.
تلك اللبوءة من ذالك الأسد فوالدها الدكتور بنعيش رحمه الله قتل في أحداث الصخيرات و هو يدافع عن ملكه و عن توابث الأمة بكل إخلاص و أمانة فلا عجب أن تحدوا الابنة نهج الوالد في حب الوطن و الدفاع عنه ،والمغاربة و الحمد لله دائما توحدهم الغيرة على بلدهم ومواجهة كل من خولت لهم أنفسهم المساس بسيادته مهما كانت قوته .
برافو عليك أيتها السفيرة الرائعة.نرفع لك القبعة لطريقة دفاعك عن المغرب ولكن كما العادة كلما سمع الدواعش شيئا مبهرا عن المرأة المغربية يخرجون من جحورهم لي يهاجموها ويكتبوا عليها تعليقات سلبية مثل وجوههم والديسلايكات لكل من ذكرها وأثنى على عملها لأن الدواعش مولفين المقولة التي المرأة ناقصة عقل ودين وأن مكانها تحت صباط الذكر في المنزل وليس في السفارة كسفيرة.أرفع لك القلعة يا سيدتي السفيرة.فالدواعش لم يصلوا حتى الى مستواك الثقافي والعلمي ومنهم من لم يكمل حتى دراسته ويأتي وراء هيسبريس ليشتمك ويسبك.انك فعلا المرأة المغربية التي نفتخر بها.المراة المناسبة في المكان المناسب وموتوا بغيظكم أيها الدواعش الحاقدين عليها.فالمرأة خرجت من تحت سيطرتكم واستقلت بنفسها عنكم وحقدكم هذا عليها فلن يؤذيها أبدا بل سيعطيها الاصرار للمزيد من التألق
هل لاحضتم ان نساء المغرب أصبحت لهن حضور وازن من قال وراء كل رجل امرأة اقول انا ان المغرب ان اراد ان يكون عضيما يجب أن توضع النساء في المسؤولية المتقدمة
السفراء الرجال اغلبهم لا يغيرون اسلوبهم المتخلف حيال أبناء الوطن في المهجر
مارايكم في ماقاله الاستاد الشرقاوي في هذا المجال .
ان المغرب اليوم ليس بحاجة الى الكلام .
Ora che il nostro governo ha fatto il suo compito e penso che dopo nn troppi giorni tornerà tutto come prima tocca al popolo marocchino di boicottare tutto con la scritta made in spain