ممارسات اجتماعية ومساكن مكتظة تدفع مغاربة إلى خرق حظر التنقل

لم يستجب عدد كبير من المواطنين المغاربة لقرار حظر التنقل الليلي خلال شهر رمضان؛ إذ يتم بين الفينة والأخرى تفريق تجمعات لأشخاص يرغبون في إقامة صلاة التراويح، ناهيك عن التجمعات في المناطق الشعبية والأحياء السكنية.
وفي عدد من مناطق المملكة، يخرج المواطنون للجلوس أمام منازلهم أو اللعب في الساحات، سواء ضمن جماعات أو فرادى.
وربط الفاعل الحقوقي عبد الإله الخضري الأمر بظواهر اجتماعية لدى المجتمع المغربي الذي اعتاد الخروج عقب الإفطار، سواء لأداء صلاة التراويح في المساجد والمصليات أو للتنزه.
وقال الخضري، في تصريح لهسبريس، إن “الأمر مرتبط أيضا بطبيعة التكتلات السكنية”، وبوجود “نمط اجتماعي سائد؛ حيث اعتاد المواطنون أن يجتمعوا ليلا”، داعيا إلى المرونة في التعامل مع خرق قانون حظر التنقل الليلي.
وأضاف المتحدث أنه “يجب البحث في أسباب عدم الامتثال لقانون حظر التنقل الليلي”، موردا أن التعود على بعض العادات قد يكون أحد هذه الأسباب.
وأشار الخضري إلى وجود “أسباب قاهرة”، قائلا: “هناك أناس سكنهم ضيق، حينما يجتمعون يقع نوع من الاكتظاظ، ناهيك عن وجود مدمنين يفضلون التدخين خارج الشقق والمنازل احتراما للأجواء الأسرية”.
لكن الفاعل الحقوقي نبه الخارقين لقانون حظر التنقل الليلي إلى ضرورة الإبقاء على باقي الإجراءات الاحترازية، من قبيل احترام التباعد الجسدي.
ورفعت السلطات العمومية من وتيرة المراقبة الليلية في شهر رمضان على خلفية قرار الحكومة القاضي بحظر التنقل بعد الساعة الثامنة مساء، وجرى اعتقال عشرات المخالفين للقانون.
وتقيم السلطات المحلية، عبر ربوع التراب الوطني، سدودا أمنية بعد الإفطار من أجل الحد من تحركات المواطنين، مع السماح بالتنقل للحالات الاستثنائية المرخص لها من لدن المصالح الإدارية المعنية.
بنت الكوميسير او ولد الكوميسير ورجل بنت الكوميسير وزيذ وزيذ من عائلة الكوميسير ماوجبش عليهم الحظر التنقل
السلام عليكم((اعتقال العشرات))وفي أقسام الشرطة والسجون سيجد المعتقليت التباع وارتداء الكمامات ووووو!!!!!فإذا كانت ستوجد بؤر مرضية ،ففي هذه المعتقلات..ولا أنا ماكانفهمش الخطة ديال المسؤولين!!!!
البلد الوحيد الذي يمنع صلاة التراويح ؟؟!!!!!! ويزمط الشعب
يوم بعد يوم نلاحض خرق الحضر الليلي الذي كان مجرد قرار عشوائي من حكومة عشوائية. اذا ان لم يتم التخفيف فالامور ستتجه نحو الاسوء.
بنادم وصلات بيه العضم.
الدولة الوحيدة في العالم باسره اللي دارت الحضر الليلي و منع التراويح.
واحد ساكن في القصر او فيلا يطلب من شعب غالبيته يسكن في غرف مع الجيران عدم الخروج والبقاء في مساكن وغرف ضيقة لايستطيع الحيوان السكن فيها ولا اقول البشر
تحليل منطقي يمكنني لم اجد ما اظيفه زيادة على ما ذكر . ارى الضغط القوي من طرف السلطات سيولد الانفجار والتمرد . كما قال المحلل يجب التعامل في هذا الظرف بمرونة . لتفادي الهيجان . وبمر شهر رمضان بسلام . والمشكل المسؤولين في الحكومة تنقصهم سياسة الخطابة والتوجيه . نتمنى مستقبلا ان تكون الحكومة المقبل في المستوى . قادرة على تخطي جميع الصعاب .
المقال ربما وضع الأصبع على مشكل عدم الإلتزام بتدابير بالحجر الصحي، الأول هو ضيق المحلات المعدة للسكن في الأحياء الشعبية و تعدد أفراد الأسر الواحدة، تانيها هو الإحترام الموجود بين جيلين من أسرة واحدة كالتدخين متلا. كما أن سنة من الحجر الصحي جعلت تحمله أصعب. بنت الكوميسير لا تهمني.
يجب على الحكومة ان تعلم ان هناك فرقا بين الشعوب لا من ناحية الدخل او التعليم, فلايمكنك تطبيق الحجر على شعب واعتباره كسائر الشعوب بدون اخذ الاعتبار من الناحية الاقتصادية والثقافية,يجب مسايرة الشعوب حسب بيئتها.
لان الشعب مل من المسرحية يطبق القانون فقط على الفئة الشعبوية اما بنت الكوميسير ديالنا حرة فالتنقل
أودي الله يحسن العوان وبالخصوص اللي مبلي صعيب الحال والله العظيم المغرب اكثرية الناس ديالو ضعفاء ارحمو المساكن يرحمكم الله
ما هذا العبث و التخبط الذي أصبح عليه المخزن، هل يستطيع تحمل تبعات عصيان مدني و اضطرابات في كل المدن طبعا لا، و مع ذلك فالمخزن يدفع الناس دفعا إلى الاحتقان و العصيان، منع الصلاة منع الخروج قطع الأرزاق تجويع الناس، القمع المفرط للباعة المتجولين و مصادرة السلع، قطع أوصال المدن و القرى بالسدود الأمنية، انعدام الدعم و عدم التواصل مع الشعب، أرى أن الشعب صبر عليكم كثيرا و إذا لم تتداركو الأمر خلال يومين فانتظروا كوارث لا قبل لكم بها.
السبب هو الناس ضاقت درعا من قرارات الإغلاق ، وصلات العظم ولا حنين لا رحيم ، ماذا جنينا من ازيد من عام من الإغلاق، خليو الناس تسترزق على وليداتها ، الشارع يغلي من هاد القرار ، وهاكذا قرارات ستؤدي إلى مالايحمد عقباه
حقيقة هذا القرار مبالغ فيه كيف حتى الناس لن بحلسوا أمام منازلهم .إن كان حظر التنقل بين المدن ونعمة. أما داخل المدن يلزمه مرونة. نتمنى أن يعبدوا النظر في هذا و يفرحوا عن الساكنة . على العلم أن أغلبية الذين عليهم الخطر قد تلقحوا. مهما يكن نسأل الله السلامة.