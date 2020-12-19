مغاربة يفتخرون بـ"الأشبال" بعد هزم المنتخب الجزائري

أولى الشارع الكروي المغربي أهمية بالغة للمباراة، التي جمعت المنتخب المغربي لأقل من 20 سنة بنظيره الجزائري، زوال أمس، والتي فاز بها أبناء الإطار الوطني، زكرياء عبوب، بهدف نظيف، في منافسات دوري شمال إفريقيا المؤهلة إلى بطولة إفريقيا للأمم التي ستجرى أطوارها بموريتانيا عام 2021.

وعبر الجمهور المغربي عن دعمه الكبير لـ”أشبال الأطلس”، قبل مواجهة المنتخب الجزائري، التي عرفت متابعة غير مسبوقة من طرف الشارع الكروي الوطني، خصوصاً في ظل الظروف السياسية التي تعرفها المرحلة.

وعبر معلقون على خبر فوز المنتخب المغربي لأقل من 20 سنة على نظيره الجزائري، في صفحتي “هسبورت” و”هسبريس”، عن افتخارهم بالمستوى الذي قدمه زملاء المهدي موهوب، مسجل الهدف في الدقيقة 76، خصوصاً في ظل الاندفاع البدني للخصم، وسوء أرضية ملعب الشاذلي زويتن بتونس الذي جرت فيه المباراة.

وتوحدت تعليقات المتابعين في دعم ومساندة المنتخب المغربي في المباريات القادمة من دوري شمال إفريقيا بتونس لضمان التأهل إلى نهائيات كأس أمم إفريقيا 2021 بموريتانيا.