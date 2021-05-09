مغاربة ينظمون حفل إفطار رمضاني بالإمارات

نظم “مجموعة مغاربة في الإمارات” حفل إفطار رمضاني للموسم العاشر على التوالي، تمیز بحضور أفراد من الجالیة المغربیة المقیمة بدولة الإمارات العربیة المتحدة.

وقال المنظمون إن الإفطار السنوي، الذي أقیم بالقاعة الكبرى بن یاس بفندق جراند حیاة دبي، مر في أجواء من البهجة والسرور، بحضور البعثة الدبلوماسیة ممثلة شخص القنصل العام للمملكة المغربیة بدبي، وذلك برعایة كریمة من بنك إفریقیا وصرافة الأنصاري بدبي.

وتضمن الحفل فقرات متعددة، بدءا باستقبال أفراد من الجالیة المغربیة بدولة الإمارات العربیة المتحدة في ظروف وقائیة واحترازیة، تفرضھا السلطات على المواطنین والمقیمین لأجل الحفاظ على سلامة المجتمع في ظل الظروف الراهنة.

وافتتح النشاط بآيات من الذكر الحكیم من أداء الشیخ عبر الرحمن الخملیشي، ثم ترديد النشيدين الوطنيين المغربي والإماراتي، تلتهما كلمة ترحیبیة من اللجنة المنظمة؛ فيما تضمنت باقي الفقرات تقديم جوائز من الرعاة لفائدة المغاربة الحاضرین، وابتھلات، إضافة إلى تكریم مغاربة برزوا في مجالات فنیة وریاضیة وأعمال تطوعية وتضامنية…

وأشار أحمد الملولي، مسیر مجموعة “مغاربة في الإمارات”، إلى الصعوبات والتحدیات التي واجهوها لإنجاح ھذا الحفل في ظل الظروف الاستثنائیة التي یمر بھا العالم بسبب فیروس كورونا، مؤكدا أن “مدینة دبي تفرض إجراءات وقائیة لمصلحة المجتمع، ویجب الالتزام بھا”.

واختتم الحفل بتقدیم مساھمة عبارة عن 15 ألف وجبة مقدمة من الجالیة المغربیة بالإمارات لفائدة مبادرة 100 ملیون وجبة التي أطلقھا صاحب السمو الشیخ محمد بن راشد آل مكتوم. وتسلم ھذه المساھمة ممثل عن جمعیة دار البر الخیریة، الذي قدم بدوره درعا وشھادة شكر وتقدیر للجالیة المغربیة المقیمة بالإمارات العربیة المتحدة.

وأكد المنظمون أن “الحفل شهد مفاجأة جميلة، تمثلت في دخول الفنان المتألق الكومیدي یسار للحفل لتقدیم التحیة والسلام على الحضور من عموم الجالیة المغربیة المقیمة بالإمارات العربیة المتحدة”.