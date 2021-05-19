مغاربة يواصلون محاولات اقتحام سبتة المحتلة

يتواصل توافد مهاجرين غير نظاميين على ثغر سبتة المحتل، الذي وصله نحو 8 آلاف شخص معظمهم مغاربة، منذ الاثنين، في خضم أزمة دبلوماسية بين الرباط ومدريد.
وانتشر عشرات المكلفين بمكافحة الشغب، الأربعاء، على طول شواطئ سبتة المحاذية لمدينة الفنيدق؛ بينما تجري سفينة لخفر السواحل دوريات مراقبة لحمل المرشحين للهجرة على التراجع، حسب ما أفاد صحافيو وكالة فرانس برس في المكان.
وأعلن إرسال خمسين عنصرا إضافيا من إسبانيا إلى سبتة المحتلة، أمس الثلاثاء، لتعزيز مائتي عنصر من قوات الأمن الإسبانية تم إرسالهم من قبل؛ بينما هناك 150 عنصرا في حالة تأهب استعدادا للتدخل.
واعترض جنود إسبان، اليوم الأربعاء، مجموعة صغيرة من المهاجرين غير النظاميين بمجرد وصولهم سباحة إلى شاطئ سبتة المحتلة، ورافقوهم نحو فريق طبي قبل أن يعادوا بالقوة إلى المعبر الحدودي مع الفنيدق، كما أطلقت القوات الإسبانية غازات مسيلة للدموع لحمل المهاجرين على التراجع.
هل زعيم قطاع الطرق له الحق ان يستقبل باسبانيا لدروف انسانية ، بينما هذا الحق ممنوع على المهاجرين ، هم كذلك يهاجرون لظروف انسانية ايضا ، من العدل استقبال كل الافارقة الراغبون في الهجرة
هذا الكم من المهاجرين المغاربة للأسف يبين الحالة الإقتصادية المتدهورة التي يعيشها المغاربة في ظل هاته الحكومة
ههه هههه يدخلونا مدينة سبتة محتلة ثم يطردون ثم يعودن رغم أنهم يعلمون أن الهجرة من هناك مستحلة بعد إنزال أمني كبير ولكن هنك أهدف أخر
اعتقد ان تراخي السلطات مع المهاجرين ،واستعاملهم كورقة ضغط ضد اسبانيا،في محاولة لاستنساخ التجربية التركية ،لعب بالنار،الموقف المغربي اضعف من ان يناكف اسبانيا ومن وراء اسبانيا،على غرار اردوغان الذي قوى الجبهة الداخلية،عن طريق اقتصاد قوي ،ونظام صحي وتعليمي بحتذى به،ودولة مؤسسات،اما المغرب فهتاف القاصرين :،تحيا اسبانيا!! توحي بالشيء الكثير.
هادو غير اللي وصلهوم لخبار، اما اللي عاد جايين ………كحلتها سبانيا ،باش يعرفوا المغرب اش مطاكي عليهم، والله و زنزنات دبانتهم حتى تولي اسبانيا كلها عوازة، غير يبداو يلعبو مع المغرب. العز للمغاربة والله يضرب لهم الف حساب.