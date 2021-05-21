"مغامرات الحراكة" تشعل حطب الخلافات السياسية بين المغرب وإسبانيا

تصدرت مشاهد الهجرة السرية من سواحل الفنيدق صوب سبتة تفاعلات المغاربة على امتداد الأيام القليلة الماضية، فأمام توتر العلاقات المغربية الإسبانية تستمر موجات “الحريك” في التدفق، خالقة وضعا استثنائيا في مدينة الفنيدق.
ويواجه المهاجرون خطر التوتر الجاري وغياب التنسيق الأمني بين البلدين، إذ تتوجه جحافل بشرية عوما صوب إسبانيا، وهو ما يجعلها أمام أهوال محدقة، يتقدمها الغرق في مياه المتوسط، أو سوء المعاملة من السلطات العمومية.
ويشتكي المهاجرون من حوادث التعنيف التي يتعرضون لها من لدن عناصر الشرطة الإسبانية، إلى جانب الانتهاكات التي تطال القاصرين؛ وهو ما فجّرته قضية مقتل الشاب إلياس الطاهري، المعروف بـ”جورج فلويد المغربي”، على يد حراس أمن في مدينة ألميريا.
توظيف المواطنين
محمد بنعيسى، رئيس مرصد الشمال لحقوق الإنسان، قال إن السلطات المغربية أخطأت بتوظيف المواطنين في صراعها مع الإسبان، مؤكد أن هذا لا يعني قبول استقبال شخص متهم بجرائم حرب على تراب الجيران وبهوية مزورة.
وأضاف بنعيسى، في تصريح لجريدة هسبريس، أن المغرب وإسبانيا شريكان، ولا يجب عليهما الزج بمدنيين عزل في الأزمات بينهما، خصوصا القاصرين والأطفال، مشيرا إلى أن “الإسبان حاولوا تقديم صورة البلد الإنساني للعالم على ضوء موجة الهجرة، لكن الواقع يقول شيئا آخر”.
وأورد الحقوقي المغربي أن “إسبانيا تعول على المغرب كدركي للقارة الأوروبية، وهو منطق غير سليم، كما تحاول إظهاره وكأنه يساوم أوروبا من أجل المال، في حين أن الحقيقة تبرز بالملموس أن المغرب يصرف أموالا طائلة على الحدود”.
وأشار بنعيسى إلى أن للمغرب سيادته على الحدود، التي لا يريد أن تكون انطلاقة للهجرة السرية، مستدركا: “لكن أهم نقطة يغفل عنها الأوروبيون أن المملكة لا تقف سدا منيعا أمام المهاجرين منها فقط، بل هناك أعداد هائلة للقادمين من إفريقيا جنوب الصحراء كذلك”.
الحق في الهجرة
شكيب الخياري، الخبير المتتبع لديناميات الهجرة، قال إن الأمر جد عادي، لأن الهجرة معطى ثابت في المناطق الشمالية، مشيرا إلى أن هذه الانطلاقات كانت منذ 2005، وتشهدها مدينة مليلية بالدرجة الأولى، وبعدها جاء الدور على ثغر سبتة المحتل.
وأورد الخياري، في تصريح لجريدة هسبريس، أن “هذه الصور نراها كذلك في عز علاقات المغرب وإسبانيا”، رافضا نعت المهاجرين بالضحايا، باعتبارهم راغبين في عبور الحدود بإرادتهم، وزاد: “منذ القديم والناس تهاجر وتتنقل.. هذا ليس جديدا”.
وأردف الفاعل الحقوقي بأن الفرق هو تراجع المغرب عن إسداء خدمات كبيرة للإسبان على مستوى الحراسة، مذكرا بواقعة نزع الأسلاك الشائكة الإسبانية عن المدينتين، في حين استثمر المغرب في الأمر مبالغ ضخمة.
واعتبر المتحدث ذاته أنه كان يروج في سنوات سابقة وسط الحقوقيين الإسبان أن دولتهم هي التي تشجع الهجرة السرية للضغط على الاتحاد الأوروبي لتسليمها مزيدا من الدعم، مستدركا بأن ما يقدمه الأوروبيون الآن للمغرب لا يكفي لصد كل المهاجرين.
صحيح ما قاله بنعيسى رئيس مرصد الشمال لحقوق الانسان وهو ان المغرب أخطأ خطأ جسيما بتوظيف مواطنيه من الاطفال والقاصرين والشماكرية واللصوص والمجرمين …في صراعه مع اسبانيا
صور تؤكد هو الانهيار في البلد وعلى مختلف المستويات وفِي جميع القطاعات تقطع اوصال المجتمع فقر بطالة تسيب اللاعقاب سرقات الاموال العامة تدمير المؤهلات والكفاءات كل ذلك والبعض يحاول تصدير المأساة لإسبانيا انه العبث والجهل والسذاجة عند البعض مع الاسف !!
لكن العالم كله شاهد حقيقة وضع البلد وهذا هو الأهم لكي لا تنطلي عليه ترهات الاعلام الرسمي بالعام زين في اجمل بلد في العالم !!
او حنا ماشي عساسا عند السبليون.
ما كان على اسبانيا ان تعنفهم انها لم تحترم حقوق الجوار والضيافة كان عليها. ان تستقبلهم بالتمر والحليب عند الابواب وان تصدر امرا للسكان بفتح ابوابهم لجحافال المغاربة الهاربين من الجوع والفقر ،،رغم انهم كان الى وقت قريب يتباهون بان كل الخيرات موجودة في المغرب فحتى البنان كان موجود وكانوا يفتخرون بان صاحب الجلالة وفر لهم البنان ،،فما الذي غير الاحوال بين عشية وضحاها ليتحول من آكلي البنان الى النزوج الجماعي لاسبانيا لعلهم يفوزون برغيف خبز ،،ويا ليتهم ما ذهبوا الى اسبانيا كان عليهم ان يتوجهوا الى الجزائر فهناك شعب طيب وشبعان يرمي الاطنان من الخبز تكفي لاطعام كل منطقة الريف
يعتبر الشباب المغربي من أكثر المهاجرين الى إسبانيا طلباً للعمل المفقود في وطنهم لهذا يجب على السلطات المغرب توفير الشغل لشبابها للقضاء على الهجرة السرّيّة عِلْماً بأنّ المغرب من أغنى البلدان بموارده الطبيعية من الفسفاط و خيرات البحر.. أين تذهبُ هذه الثروات ؟
ادا ظهر السبب بطل العجب .لبلاد وقفات بالأزمة واللجنة العلمية اتكرفصات بالقرارات انتاعها اعلى لمغاربة ولا زالت لم تعطي الضوء الأخضر بعد لفتح الحدود امام السياح والجالية والملك ما عندو ما ايدير الى ما اعطاتوش هاد اللجنة العلمية الضوء الاخضر حيت خايف اعلى شعبو .وا لبروفيسورات راه الآلاف انتاع لمغاربة مرتابطة المعيشة انتاعهم بالسياحة .انا بعدا الا ما حلوش هاد الحدود غادي انهز او لادي او نمشي في افلوكة الماريكان اللهم لملاقية امعةالرمان او لملاقية امع امريكان انتاع البانكة او مول لكرا .
لو اراد المغرب استهداف اوربا فسيتغاضى عن قوارب الهجرة او حتى الفانطومات السريعة و بامكانه ان يوفرها اما ما وقع بسبتة فمجرد تبرزيط لاسبانيا لان اصلا سكان الفنيدق كانوا يدخلون و يخرجون للمدينة المحتلة اما اكتساحهم فيمكن ان ينظر اليه من زاويتين
الاولى ان القاصرين اعتبروها مغامرة و الثانية يظنون بان تصرفهم هدا سيرغم المغرب على اعادة التهريب من الثغرين و لكن قرار الدولة لا رجعة فيه فحتى التجار الاسبان دهبوا لمدن اسبانية و بقي فقط من تخدم عليهم اسبانيا او سينقلبون عليها
حصار الثغرين هو الحل لاسترجاعهما
اولا هؤلاء ليسو حراگة بل شباب ورجال ونساء واطفال وحتى الرضع قررو ان يهاجرو صوب سبة بحتا عن غد مشرق حسب اعتقادهم.وتانيا ليست هجرة سرية بل علنية وفي واضحة النهار وتم بتها مباشرة في عدد من المنابر الاعلامية علينا ان نسمي الاشياء بمسميتها.الغريب كل شيء في المغرب يخالف القانون يسمى سري.معمل سري النقل السري الهجرة السرية.
عاش المغرب و المغاربة و الموت و الدمار لإسبانيا العدوة المستعمرة التي تحتل جميع جزرنا و سبتة و مليلية. قاطعوهم يجب علينا طرد هؤلاء المستعمرين من بلادنا. يجب علينا إستكمال إستقلالنا.
يجب قطع العلاقات مع بورقعة و تحرير سبتة و مليلية و تنضيم مسيرة مليونية إلى سبتة و مليلية
يجب على المغرب وقف تزويد مليلية و سبتة بالمياه الصالحة للشرب و المنتوجات الفلاحية.
المغرب مستمر في التطبيع مع إسرائيل إلى الأبد مادام العرب لا يعترفون كلهم بمغربية الصحراء. حينما يعترف جميع العرب بالصحراء المغربية سنفكر في قضية التطبيع مع إسرائيل.
كيف يمكن للمغرب ان يحل مشكل الصحراء وهو غير قادر حتى على حل مشاكل ملايين من المغاربة الدين يتخبطون في ويلات الفقر من جراء انعدام فرص الشغل وويلات الجهل من جراء منضومة تعليمية فاشلة بكل المقاييس اضف الى دالك المنضومة الصحية التي اكل عليها الدهر وشرب اتستفحال الرشوة والمحسوبية والزبونية انعدام الامن منضومة سياسية في واد والشعب في واد آخر الكل اصبح ينضر الى الهجرة هي الحل الوحيد للخلاص من مشاكل التي يتخبط فيها ولااخص بالدكر هجرة القاصرين او الناس العاديين بل اقصد هجرة النخبة من مهندسين واطباء واساتدة فمادا بقي لنا بالله عليكم ارحموا هدا الشعب المقهور لقد وصل السيل الزبى كفاكم اغتناء من وراء ضهره لانريد ان تحدث كارثة لاقدر الله فنسقط في ويلات الفتن والتي نحن في غنى عنها اليس فيكم رجل حكيم.
مغامرات الحراكة تسيء الى المغرب وتضع سمعته في الحضيض .القنوات الدولية تتحدث عن نزوح جماعي لشباب ومراهقي المغرب.
اي سائح أو مستثمر سيختار المغرب عموده الفقري ورجال مستقبله يهربون منه .
الملاحظة فيناهما المهاجرين ديال جانوب الصحراء واش نتلاش بغاو يهاجرو عجبهوم المغرب
لا يجب تحميل المغرب ما لا طاقة له به. كفى من حراسة وتأمين راحة الاوربيون. القوات المساعدة والامن والجمارك تتعب في الوقت الذي ينعم الاوربيون بالراحة وفي الاخير ينعت المغرب بالمبتز .اصبحت اوروبا كلها تقريبا ضد المغرب لانه اراد ان يضع النقط على الحروف و تسمية الاشياء بمسمياتها.
منذ اعتراف الولايات المتحدة الأمريكية بمغربية الصحراء سقط القناع عن الدول الأوروبية التي تفاجأت بهذا المعطى الجديد و الذي يسحب منها الورقة الرابحة التي تبتز بها المغرب ليقدم تنازلات في ملف الهجرة و المخدرات الإرهاب، أتمنى عن يفتح المغرب الطريق أمام المهاجرين جنوب الصحراء الهاربين من جحيم الحروب و المجاعة و لتستقبلهم إسبانيا و دول الإتحاد الأوروبي لأسباب إنسانية كما استقبلت المجرم رئيس عصابة المرتزقة، أما الهجرة فهو قرار شخصي و ليس قدر بالنسبة للمغاربة، يهاجر الناس بحثا عن حياة أفضل يهاجر المهندس و الطبيب و المعلم و العاطل .. حتى الفرنسيون يهاجرون إلى أمريكا و أستراليا … إنه قرار شخصي بامتياز، أما سبتة و مليلية المحتلتين فهما مدينتان مغربيتان سيسترجعهما المغرب عاجلا أم آجلا كما استرجع الصحراء.
الطيش أو تخراج العينين أو قصوحية الراس و غيرها ستجر المنطقة إلى الخراب
لماذا لا يتم تنظيم مسيرة خضراء ثانية إلى سبتة ومليلية وإلى الصحراء الشرقية والجزر المغربية المحتلة، المغرب فيه الرجال تبارك الله، أنا واجد وسباطي عند الباب، وصاكي فوق كتافي وباغي نعرف حق الرجال! الشباب واكل، شارب مرتاح وشبعان راحة فلماذا لا نبحث عن شيء مغامرة ندوزوا شوية الوقت، ملينا بالقنطة !!