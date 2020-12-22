مغامرة المزند تميط اللثام عن تاريخ موسيقى سوس‬

مولود جديد يُعنى بالثقافة الموسيقية في جهة سوس ماسة، يصدره الباحث إبراهيم المزند، بعنوان “أنطولوجيا الروايس”، وضمنه 1000 نسخة مطبوعة، و100 مقطع موسيقي، في 10 ألبومات، و3 كتيبات (العربية والفرنسية والإنجليزية)، وبمشاركة 80 موسيقيا منهم 50 مغنيا.

واشتغل المزند، لمدة سنتين اعتكف فيهما على البحث والعمل الميداني، والبداية من حصص التسجيل والتصوير لتجميع ثلة من الأغاني الخالدة في التراث الأمازيغي القديم، وكذا بعض أغاني الجيل الجديد من الروايس، في كتاب واحد.

وتطرقت الأنطولوجيا، وفق إبراهيم المزند، لأصول موسيقى الروايس وتاريخها وتطورها بمرور الزمن وإيقاعاتها الخالدة، كما تناولت مسار مجموعة من الروايس والرايسات، رواد هذا التراث الأمازيغي الأصيل.

واعتبر المزند أن هذه الأنطولوجيا تكريم وإهداء للروايس والرايسات، الكنوز البشرية الحية التي تواصل الحفاظ على هذا التراث الفني الذي يعتبر جزءا لا يتجزأ من التراث الموسيقي المغربي.

ورأى هذا المشروع الطموح النور بفضل المشاركة والتعبئة الاستثنائية للعديد من الباحثين والموسيقيين والفنانات والفنانين، بمن في ذلك حوالي خمسين مغنيا ينتمون إلى مدن مغربية عديدة: أكادير وإنزكان ومراكش والدار البيضاء والصويرة وورزازات، يضيف المزند.

وتعدّ الأنطولوجيا، وفق المزند، نافذة لمن يستكشفون هذا التراث لأول مرة، إذ إنها تتطرق لتاريخ موسيقى الروايس وأصلها وتطورها بمرور الزمن وإيقاعاتها وألحانها المختلفة بالإضافة إلى الرقصات المتعددة أثناء العروض. وتأتي الألبومات المرفقة بالكتاب لتغني هذه المعارف النظرية وتمنح القارئ تجربة فريدة من نوعها.