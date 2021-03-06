مغربيات يتألقن في الطيران الحربي

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‫تعليقات الزوار

3
  • gordomostafa
    السبت 6 مارس 2021 - 14:52

    الحمد لله على نسائنا اللذوذات و المتألقات في جميع الميادين.
    المرأة المغربية الحداثية تبهرنا بكفائتها العالية ونتمنى لكن سيداتي الفاضلات المزيد من الازدهار و التقدم.
    أنتن مفخرتنا وفقكن الله.

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  • نورس
    السبت 6 مارس 2021 - 15:11

    المرأة يمكن أن تقوم بكل مهام الرجل لو تم تشجيعها والاعتراف بامكانياتها العقلية والبدنية منذ طفولتها.
    لكن مع الاسف مجتمعنا مازال بحكم ترسبات قديمة متخلفة ينتقص من قيمة المرأة والدليل غياب التعليقات.

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  • abdelmorchidsaif
    السبت 6 مارس 2021 - 15:32

    Force,Majesté et Longévité que signifie l’aigle Royal… nous sommes fiers de la femme marocaine… bravo

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