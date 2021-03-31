مغربيات يطلبن تعديلات على مدونة الأسرة للاعتراف بأدوار الأمومة

أطلقت حقوقيات وأمهات مغربيات حملة على مواقع التواصل الاجتماعي للمطالبة بتغيير فصول في مدونة الأسرة تحد من وصاية الأم على أطفالها، وتنتهك حقوقها عليهم.
الحملة التي حملت وَسْم “أنا أم مغربية في عام 2021″، تروج لرسالة مفادها: “أنا لست الوصي القانوني على طفلي، وليس لدي أي حقوق على طفلي. لا يُسمح لي باتخاذ قرارات بشأن تعليمه وأنشطته اللامنهجية وعلاجه الطبي. لا يُسمح لي بإعطائه جواز سفر، وإنشاء حساب توفير له، والذهاب في رحلة بدون إذن”.
وأضافت الرسالة على لسان الأمهات المغربيات: “عندما أدفع مقابل الاستشارات الطبية: يتم تعويض الأب. عندما أساهم بأكثر من 50 بالمائة من مصاريف المنزل، فإن الأب هو من يحصل على التعويض الأسري”.
وتابعت: “إذا مات والد طفلي لا أكون متأكدة بعد من أنني الوصي الشرعي لطفلي: ربما يكون قد عين وصيًا خلال حياته من اختياره ويمكن لطفلي مغادرة البلاد في أي وقت، ويمكنني العودة إلى المنزل هذا المساء وعدم العثور على أحد. يتمتع والده بالحق في مغادرة البلاد دون إخباري بذلك”.
وواصلت الوثيقة قائلة: “في حالة الطلاق، يمكنني أن أصبح الوصي القانوني لطفلي فقط إذا حرم الأب من ذلك من قبل المحكمة بسبب العنف أو الإهمال تجاه الطفل، ولكن مرة أخرى ما زلت لا أمتلك الحق في إدارة ممتلكاته، إنه الأب العنيف والمهمل الذي يحفظ هذا الحق”.
وفي حالة الطلاق، يورد المصدر ذاته، “لا يمكنني أن آمل في الزواج مرة أخرى؛ إذ يمكن أن أفقد طفلي إذا ما كان عمره أكثر من 7 سنوات، أو إذا كان طفلي معاقا ويصعب على والده إدارته”.
وسبق أن أطلقت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب حملات من أجل المطالبة بإصلاح جذري لمدونة الأسرة، وملاءمتها مع الدستور والتزامات المغرب الدولية ذات الصلة.
وفي هذا الإطار، قالت الناشطة الحقوقية خديجة رباح إنه “بعد 15 سنة من تطبيق مدونة الأسرة، ظهر أنها لم تعد تساير السياق السياسي والدستوري”، مشددة على “وجوب تعديل محوري لمدونة الأسرة”.
وأبرزت رباح أن الأساس من وضع المدونة في البداية كان هو العمل على تحقيق المساواة بين الزوج والزوجة في تحمل مسؤولية الأسرة، “لكن نجد اليوم أن النيابة الشرعية هي حكر على الأب، وبالتالي تم إفراغ نص المسؤولية المشتركة من مضمونه”.
طلبات في محلها ستعطي للمرأة أحقية قانونية وليس عرفية فقط على أبنائها، إلا أنه يجب التأكيد والإنتباه على عدم مخالفتها لمقتضيات الشريعة الإسلامية
هؤلاء الحقوقيات فاتهم قطار الزواج و يريدون سن قوانين لحرمان الفتيات من الزواج… اتركوا الشباب يتزوج فهناك كتاب الله لا يظلم أحدا
يجب حل وتفكيك هذ الجمعيات لي مخليا الهموم الحقيقية ديال الشعب او كتنبش في مواضيع كتفرق او كتفكك العاءلة المغربية
الله انعل إلي مايحشم سيرو شوفو حاجة خرى
انا ما زلت لا افهم ،كيف يعقل لطليق لا يدفع حتى النفقة و لا يزور اولاده ،ان يحظى بالنيابة الشرعية ،الام المسكينة تحظى بالحظانة لكن الولاية للاب.يعني اقل شيء ،يحتاج فيه للموافقة ، متلا الانتقال من مدرسة لاخرى .
ما زلت لا افهم ما معنى ان تسقط الحظانة اذا تزوجت المراة ؟؟ ما معنى هذا ؟ تصاحب زعما؟
هناك نساء مطلقات يرفضن الزواج حتى لا يخسرن اطفالهن .
كيف يعقل لطليقة مغربية تسكن باسبانيا و لها طفلين يحملان كذلك الجنسية المغربية تخاف ان تدخل للمغرب مع الابناء ،لان الاب الطليق المغربي و الولي الشرعي ، قد يمنع سفرهم خارج البلاد !!!!
هذا هو ما يجب ان تناضل من اجله الجمعياتالحقوقية.لان المرأة المطلقة فعلت ضحية بكلالمقاييس
لا صافي كل مشاكل المراة المغربية تحلت بقى ليها غير هاد المشكل ،الى بقينا متبعين هاد الخوى الخاوي راه تاواحد ماباقي يتزوج و غادي يكثروا الامهات العازبات امهات ولاد الحرام .من يخول لهاته القلة القليلة من النساء التكلم باسم المراة على العموم؟النساء العفيفات مقاتلين مع رجالهم على الزمان .
البايرات و المطلقات…لهم حقد دفين إتجاه النساء المتزوجات ربات البيوت المطيعات لأزواجهم(بالدارجة لا لياتهم)و الهدف تشتيت الأسر و إخراجهم إلى الشارع لإمتهان الدعارة بعدما كانت معززة في بيت زوجها
خاص البنات والعيالات يزيدو يناضلو حتى يتحررو من ظلم القوانين الدينية لي تتعتبر المرءة ملك للذكر ويربيو ولادهم على ذلك .المرا تتخدم تتقابل الولاد وبوكلوة حال رجليه في القهاوي وحاسب راسو مهم
لما يتزوج الرجل ويضطر إلى الطلاق نتيجة
استحالة استمرار العيش مع زوجة مستبدة،
لا تظهر لك الوجه الآخر، في غالب الأحيان، إلا بعد إنجاب الأطفال ، يكون ملزما حسب المدونة الجديدة ، التي كلها
إيجابيات بالنسبة للمرأة ، بأداء واجب المتعة والسكن والنفقة تتعدى طاقة الزوج الذي لا يمكنه أبدا بدأ حياة جديدة
مع امرأة أخرى. قد يبدوا هذا الكلام مبالغ
فيه لمن لم يكتوي بناره ،اما هو شخصيا
أو أحد أفراد أسرته…………………………………
فهذا ليس هو مفهوم الامساك بالمعروف
أو الطلاق باحسان……………………… ………..
المرأة المغربية تريد الزواج حسب الشريعة
الإسلامية والطلاق حسب الشريعة الإسلامية وفي المقابل تريد أن تعيش حرة متحررة حسب قانون الدول الغربية.
وجب حل هذه الجمعيات التي تسعى لتفكيك الأسرة المغربية بدس السم في العسل، يريدون تقزيم دور الرجل و ربطه كاهله بقوانين ديوثية همها اخضاع الرجل للسلطة النسوية
إلى أين تريدون أن تصلوا الزوجة لها كامل المسؤولية عن ابناءها
لماذا كل هذا اللغط على الرجل مسؤولية الرجل أكبر من مسؤولية المراة ومسؤول عن الزوجة نفسها الرجل هو من يتحمل اعباء الحياة تجاه أبناءه وزوجته أما بخصوص التعويضات الطبية الرجل هو
من يتكلف بمصاريف أبناءه منها الصحة والتعليم والسكن القانون واضح القانون أعطى الزوجة الحق في حضانة الأبناء عند الطلاق فقط في بعض الحالات حتى الحضانة تسحب منها
لاأدري على أي أساس صيغت مثل هذه القوانين ؟هل حقا الشريعة الاسلامية تحرم الام من حقها الطبيعي في الوصاية على ابنائها الذين تحملت من اجلهم كل المشاق ؟ أم ان هذه شرائع اخترعها الذكور للمزيد من الإذلال والاضطهاد وإحكام السيطرة على المرأة ؟ وإلا فما معناه أن يملك الاب الحق في السفر بأبنائه وتحرم الام التي حملت ووضعت وأرضعت وربت من ذلك ؟ ما معناه ألا تستطيع الأم ان تقرر بشأن دراسة أطفالها ؟ كيف يعقل هذا في 2021 ?
لماذا لا تطلبن ان تتحمل المرأة عبئ النفقة وتكون مناصفة بين الرجل والمرأة .في حين ان كل المناصب استولت عليهم النساء لأنهن هن من يحصلن على الشهادات بشتى الوسائل… ((النفقة ماباغينش تقسموها مع الرجل انتها باغيين الحليب والبقرة))…. كونوا هانيين هاذ الزواج اللي خالق ليكم مشاكيل الرجال استغناوا عليه..
غير لي سخن عليها الراس و طلقات كتولي طالب بالحقوق ديالها لي هما أصلا مضمونين من طرف المحكمة، فهاد الحالة كي وليلو باغين الأجرة الشهرية ديال الراجل كاملة فقط من أجل معاقبته على قرار الطلاق و باش ما يتزوجش عليها. هاذ المدونة الجديدة ساهمت كثيرا فتفكيك الأسر بحيث أن النساء وخا طلق ماشي مشكل را عندها الأجرة ديال راجلها، الله يهديكم أ النسا راه الاسرة ما مبنياش غير على المادة
اتقوا الله في المرأة المغربية ايتها الحقوقيات ،لا شغل لكم سوى تشتيت الأسرة المغربية وإثارة الفتنة بين الرجل والمرأة ، والضحية هنا هم الاطفال ، ونشر الكراهية الاسلام وضح كل شئ ، اتقوا الله اتقوا الله قد اثرتم الفتنة ولعن الله موقظها